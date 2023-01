+++ CDU ringt um Führung +++ Pollenalarm! +++ Festnahme nach Lkw-Havarie +++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss, bis morgen! 10 Uhr, das waren die Neuigkeiten bis hierher. Schaut weiter auf unsere Seite, wenn ihr dran bleiben wollt an der CDU, dem Koblenz-Prozess oder der mysteriösen Lkw-Havarie. Wenn ihr Kritik, Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns gern eine E-Mail an rlp-newsticker@swr.de. Die meisten deutschen Äpfel stammen übrigens aus Baden-Württemberg, denkt an die Bodenseeregion. Danach folgt Niedersachsen. Morgen bin ich wieder ab 6.00 Uhr hier am Start. Bis dahin einen schönen Mittwoch!

9:36 Uhr Die gute Nachricht In Landau startet in diesem Jahr ein neues Projekt für wohnungslose Menschen. Laut Sozialministerium bekommen dann mindestens acht Betroffene die Möglichkeit, in eine Wohnung mit unbefristetem Mietvertrag zu ziehen. Träger ist die Caritas. Das Projekt ist auf drei Jahre anlegt und wird pro Jahr mit bis zu 114.000 Euro bezuschusst. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen am 11. Januar um 8:30 Uhr.

8:11 Uhr Der Blick über die RLP-Grenzen Der Ort Lützerath in Nordrhein-Westfalen könnte ab heute geräumt werden. Seit etwa zwei Jahren halten Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten den Ort besetzt - er soll dem Braunkohletagebau durch den Konzern RWE weichen. Polizei sowie Aktivistinnen und Aktivisten stellen sich auf hitzige Tage ein. Der Deutsche Mieterbund, die Gewerkschaft IG Bau und die Caritas legen heute eine gemeinsame Studie zur Zukunft des Wohnungsmarktes vor. Nach dem bau-Boom der vergangenen Jahre rutscht der private Wohnungsbau in die Krise. Hohe Inflation, Materialknappheit und steigende Zinsen hindern den Hausbau. Das verschärft die Lage auf den ohnehin angespannten Wohnungsmärkten.

8:04 Uhr Und darauf einen Jonagold! "An apple a day keeps the doctor away": Ja, wenn das mal so einfach wäre in Zeiten von Corona, Influenza und Co. Aber trotzdem haben wir dem runden Früchtchen ja so viel zu verdanken: Vitamie, Mineralstoffe, Spurenelemente, und und und. Und deshalb feiern wir heute völlig zu Recht den "Tag des deutschen Apfels"! Denn das beliebteste Obst der Deutschen ist er ebenfalls. Und auch aus ökologischer Sicht haben es die schmackhaften Kugeln ziemlich drauf: Sie wachsen in großer Zahl in Deutschland, können gut gelagert werden und sind somit fast das ganze Jahr über verfügbar. Aber wisst ihr überhaupt, woher die meisten deutschen Äpfel stammen? Nein? Dann gebt einen Tip ab und erfahrt die Lösung in diesem Quiz: Woher stammen die meisten deutschen Äpfel?

6:48 Uhr Aus der Nacht: Hundekot-Beutel-Spender in Flammen Wer in aller Welt meint denn, einen HUNDEKOT-BEUTEL-SPENDER anzünden zu müssen? Shame on you! In Lahnstein stand gestern Abend so ein Ding in Flammen, ebenso mehrere Papiermülltonnen. Zum Glück konnten Anwohner und die Freiwillige Feuerwehr die Brände wohl schnell löschen. Ja, nimmt das denn gar kein Ende? Schon wieder ist ein Geldautomat gesprengt worden, diesmal in Neustadt (Wied). Nach dem oder den Tätern wird noch gefahndet, sagte die Polizei. Die Tat ereignete sich vergangene Nacht gegen 1.30 Uhr. Ob Geld geklaut wurde, ist noch nicht bekannt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Koblenz am 11. Januar um 6:30 Uhr.

6:19 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz Stellt euch auf Regen ein, zumindest am Anfang: Das Wetter in Rheinland-Pfalz beginnt wolkig und regnerisch. Ab dem Mittag soll es besser werden - und kaum noch Regen am Nachmittag, sagt Wettermann Karsten Schwanke. Auch am Donnerstag geht es wechselhaft weiter. Es bleibt ziemlich mild.. Video herunterladen (4,1 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die CDU in Rheinland-Pfalz macht sich weiter einen Kopf, wer denn jetzt nach Christian Baldauf Fraktionschef werden soll. Gestern gab es bei der Klausurtagung keine Einigung - trotz sechs Stunden Tagung! Heute wollen die Damen und Herren erstmal ordentlich zusammen frühstücken und sich dann wieder zusammenhocken. Auch die hiesigen Grünen suchen einen neuen Vorturner für ihre Fraktion: Einzige Kandidatin im Landtag ist Pia Schellhammer, 37 Jahre alt. Sie ist bisher parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion. Vor dem Oberlandesgericht Koblenz startet heute ein großer Prozess: Eine mutmaßliche IS-Anhängerin muss sich verantworten. Die Deutsche soll eine Jesidin als Sklavin gehalten und noch andere Verbrechen begangen haben. Die Angeklagte hatte einst in Idar-Oberstein gelebt.