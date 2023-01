Weinbautage in Neustadt: Wie verhindern, dass Weinpreise explodieren?

Winzer und Weinbauexperten diskutieren am Dienstag im Neustadter Saalbau aus Anlass der Pfälzischen Weinbautage über die Zukunft des Weinbaus. Alles im Weinbau ist teurer geworden.

Zahlreiche Vorträge beim Weinbautag SWR

Im Mittelpunkt der Weinbautage stehen die Herausforderungen, vor denen der Weinbau in diesem Jahr steht. Dabei geht es vor allem um die Frage: Wie umgehen mit den explodierenden Kosten? Vom Treibstoff, über den Dünger bis zum Glas: Die Produktionskosten sind stärker gestiegen als das, was die Winzer pro Flasche verlangen können, sagen sie.

Winzer und Weinfachleute im Saalbau in Neustadt SWR

DLR: Schwieriges Jahr für Winzer

In einem der Vorträge bei der zweitägigen Veranstaltung geht es beispielsweise um den Energiebedarf des Weinbaus und damit, was Winzer tun können, um den Verbrauch einzuschränken. Im Gespräch mit dem SWR lässt das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) keinen Zweifel daran, dass das Jahr 2023 für die Winzer schwierig wird. Aber: Der Weinbau in der Pfalz, so das DLR weiter, habe eine sehr erfolgreiche Phase hinter sich und gehe gestärkt in die Krise.