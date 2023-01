Geldautomat in Bitburg gesprengt

per Mail teilen

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen in Bitburg einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht.

Wie die Polizei mitteilte, haben Zeugen gegen 1.50 Uhr eine Explosion in der Straße Limbourgs Hof gehört und die Polizei alarmiert. Vom Tatort sei ein graues Auto schnell in Richtung B51 gefahren. Laut Polizei handelt es sich um einen grauen Audi A5 oder S5, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Der Wagen wurde gegen 2 Uhr noch einmal auf der A60 in Fahrtrichtung Belgien gesehen. Die Polizei sucht Zeugen, die Ähnliches beobachtet haben, weil es sich offenbar um den Fluchtwagen handelt.

Nach Angaben der Polizei wurde der Vorraum eines Supermarktes, in dem sich der Geldautomat befindet, völlig zerstört. Offenbar sei der Geldautomat gesprengt worden.

Täter entkommen

Wie hoch der Sachschaden ist und ob die unbekannten Täter Beute machen konnten, wird derzeit noch ermittelt. Nach Auskunft der Polizei dauern die Untersuchungen vor Ort weiter an.