In Steinwenden im Kreis Kaiserslautern hat es gebrannt, ein aufmerksamer Zeuge meldet einen Autofahrer mit Lachgas auf A60, im Hunsrück gibt es Streit ums Wasser im Nationalpark.

8:05 Uhr Kartoffelsalat-Index stark gestiegen In gut jedem dritten Haushalt gibt es an Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen. In diesem Jahr kostet das deutlich mehr als im letzten. Das zeigt der sogenannte Kartoffelsalat-Index, den Wirtschaftsexperten traditionell vor Weihnachten ausrechnen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft zeigt, dass der Durchschnittspreis (auf Mayonnaise-Basis!) für Kartoffelsalat bei 7,29 Euro liegt. Damit liegt der Kartoffelsalat-Index über der Inflationsrate – ist also stärker gestiegen als die durchschnittlichen Preise. Sendung am Do. , 19.12.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:46 Uhr Mosel: Alle Notschleusungen bis Weihnachten geschafft? Gute Nachrichten von der Mosel: Die Notschleusungen an der beschädigten Moselschleuse Müden laufen besser als erwartet. Mehr als 20 Hotel- und Güterschiffe konnten ihre Fahrt Richtung Koblenz bereits fortsetzen. Ulrich Zwinge vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn ist zufrieden: Anfangs seien sie von vier bis fünf Schleusungen pro Tag ausgegangen, sagte er dem SWR. "Mittlerweile sind wir in den letzten 24 Stunden bei neun angelangt", so Zwinge. "Wenn das so weitergeht, kann man sich ausrechnen, das wir Richtung Weihnachten schon den Großteil der Schifffahrt eigentlich durch haben müssen, wenn nicht sogar alle." Müden Arbeiten jetzt im 4-Schicht-Betrieb Notschleusungen in Müden - immer mehr Schiffe sind durch In Müden gehen die Notschleusungen der Schiffe im 24-Stunden-Betrieb weiter. Die Hoffnung wächst, dass bis Weihnachten alle durch sein könnten. 16:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Do. , 19.12.2024 7:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:38 Uhr Tatverdächtiger aus Ludwigshafen wegen Drogenbesitz in U-Haft Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Ludwigshafen hat die Polizei zahlreiche Drogen sichergestellt. Darunter zwei Kilogramm Marihuana, Haschisch und Ecstasy-Tabletten, sowie 140 Gramm Kokain. Zudem wurden 38.000 Bargeld sowie mehrere Waffen entdeckt. Der 38-jährige Tatverdächtige war während der Durchsuchung nicht in seiner Wohnung, kam aber kurz danach zurück und konnte festgenommen werden. Der Mann kam in U-Haft wegen des dringenden Tatverdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und Drogen. Sendung am Do. , 19.12.2024 7:05 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Nachrichten

7:19 Uhr Wie ist die Lage auf den Straßen? Vorweihnachtliche Ruhe auf den Straßen heute morgen: Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz freie Fahrt! Hier findet ihr jederzeit den aktuellen Stand in unserer Verkehrsübersicht. Gute Fahrt! Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:13 Uhr Mit Lachgas am Steuer auf A60 erwischt Gut, dass es so aufmerksame Zeugen gibt: Die Polizei hat gestern Abend einen Autofahrer gestoppt, der während der Fahrt auf der Autobahn Lachgas zu sich genommen hat. Ein Zeuge hatte sich bei der Autobahnpolizei in Heidesheim gemeldet. Er sagte, der Fahrer sei zudem in Schlangenlinien auf der A60 unterwegs. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Auto schließlich in Hessen bei Bischofsheim stoppen. Der Fahrer räumte ein, dass er Lachgas konsumiert hatte. Laut Polizei hatte er zudem einen gefälschten Führerschein dabei, weil er keinen echten besitzt. Der Mann muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Sendung am Do. , 19.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

6:41 Uhr Streit ums Wasser im Nationalpark Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist Naturschutzgebiet. Soweit, so gut. Aber seit Jahren pumpen zwei Sprudelhersteller dort Wasser ab, um es zu verkaufen. Das ist legal, weil die Genehmigungen dafür vor 2015 erteilt wurden - als die Region Nationalpark wurde. Kritik daran gibt es auch seit Jahren. Jetzt schließt die zuständige Behörde nicht mehr aus, dass die Entnahme von hunderten Millionen Litern Wasser schädlich für die Natur sein könnte - und hat eine Prüfung angekündigt. Mein Kollege Maximilian Storr aus dem Studio Trier hat die ganze - zugegeben komplizierte - Geschichte: Kreis Birkenfeld Wasserentnahme im Nationalpark Hunsrück-Hochwald Sprudelfirmen pumpen weiter ab: Umweltschäden für Nationalpark? Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald gibt es weiter Ärger ums Wasser. Jetzt will die zuständige Behörde genauer hinsehen. Die Sprudelfirmen dürfen trotzdem weiter abpumpen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:18 Uhr So wird das Wetter im Land Das Wetter heute: ziemlich nass und mild in Rheinland-Pfalz. Von Nordwesten zieht ein Regengebiet durch, teilweise weht ein kräftiger Wind. Am Freitag und Samstag gibt es kaum noch Schauer, am Sonntag wird es wieder wechselhafter. Und weiterhin ist allerhöchstens im Bergland mit ein klein wenig Schnee zu rechnen - für weiße Weihnachten hat SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend ziemlich schwarz gesehen. Video herunterladen (23,1 MB | MP4)

6:05 Uhr Ehemalige Gaststätte in Flammen Hört sich an, als wäre es eine kurze Nacht für die Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach gewesen. Gestern Abend ist in Steinwenden, genauer gesagt im Ortsteil Weltersbach, ein Brand in einer ehemaligen Gaststätte am Silbersee ausgebrochen. Das Gebäude stand jedoch schon längere Zeit leer, so dass zum Glück niemand verletzt wurde. Warum das Feuer ausgebrochen ist: unklar. Der Brand wurde mit Wasser aus dem See gelöscht. Noch mehr zum Brand hat Alexandra Dietz aus dem SWR-Studio in Kaiserslautern:

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Der rheinland-pfälzische Landtag setzt heute seine Haushaltsberatungen fort. Der Doppeletat für 2025/26 soll am Nachmittag verabschiedet werden. Am Mittwoch hatten sich Vertreter der Ampelkoalition und der Opposition eine heftige Debatte um das Zahlenwerk geliefert. Ein weiteres Thema im Plenum heute ist die Neuregelung der Grundsteuer. Der Mainzer Spezialglashersteller Schott stellt am Vormittag seine Geschäftszahlen für das Jahr 2024 vor. Außerdem werden der Vorstandsvorsitzende Frank Heinricht und Finanzvorstand Marcus Knöbel über Innovationen des Unternehmens informieren. Auf den Tag genau 28 Jahre nach der ersten Weihnachtsvorlesung lädt "Captain" Hubert Zitt heute Abend zu seiner letzten Star Trek-Weihnachtsvorlesung am Campus Zweibrücken der Hochschule Kaiserslautern ein. Es ist gleichzeitig insgesamt die 500. Star Trek-Vorlesung seit 1996. Zur Abschiedsvorstellung des Informatikers Zitt hat sich jede Menge Prominenz angesagt - allerdings nicht aus dem All. Audio herunterladen (5,3 MB | MP3)