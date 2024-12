9:27 Uhr Forschungszentrum zu fundamentaler Physik wird in Mainz eingeweiht Ja, ich geb es zu: Physik war in der Schule nie so meins. Umso beeindruckter bin ich von der Geschichte meiner Kolleginnen Katja Jorwitz und Corinna Lutz. Die haben sich ein neues Forschungszentrum an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz angeschaut, das heute Vormittag eingeweiht wird. Dazu gehören auch unterirdische Labore, in denen unter anderem zu dunkler Materie geforscht wird. 124 Millionen Euro haben Land und Bund in das Projekt investiert - in einen Meilenstein der Spitzenforschung, wie die Verantwortlichen an der Uni sagen. Mainz Centrum für Funtamentale Physik wird eingeweiht In Mainz wird in unterirdischen Laboren dunkle Materie erforscht An der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz wird das Centrum für Fundamentale Physik eingeweiht. Hier wird unter anderem zu dunkler Materie geforscht. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:04 Uhr Polizei fängt ausgebüxten Esel wieder ein Schon nach 9 Uhr und noch keine Tierstory im Ticker - das geht mal gar nicht 😉. Also hab ich gesucht - und diese nette Geschichte gefunden: Stur wie ein Esel, oder wahlweise Maultier, heißt es ja. Das bekam die Polizei am Sonntag live zu spüren. Bei Nierstein war ein Esel von seiner Koppel entwischt. Ob ihm da das Gras nicht mehr schmeckte, ist nicht überliefert. Jedenfalls entdeckte ein Zeuge das graue Tier in der Nähe des Modellflugplatzes bei Mommenheim - friedlich grasend. Weniger friedlich war der Esel dann beim Einfangen - er stellte sich ausgesprochen stur. Die ganze Geschichte haben die Kollegen aus dem Studio Mainz hier: Nierstein Auf der Suche nach frischem Gras Polizei fängt entlaufenen Esel bei Nierstein ein Zu einem ungewöhnlichen Einsatz der Polizei kam es am Sonntagmorgen bei Nierstein. Ein Esel war von seiner Weide getürmt und musste wieder eingefangen werden.

8:52 Uhr Finanznot - Klagt der Kreis Südwestpfalz gegen das Land? Die Finanznot der rheinland-pfälzischen Kommunen - ein immer wiederkehrendes Thema. Aber eigentlich auch nie richtig weg... Und nicht zum ersten Mal beschäftigt das Thema auch Gerichte. Bereits 26 Kommunen klagen; Ein Verfahren könnte heute dazukommen. Der Kreistag der Südwestpfalz stimmt heute darüber ab, ob er gegen das Land vor Gericht zieht. Ein Loch von 21 Millionen Euro klafft im Haushalt, die Einnahmen reichen nicht, um es zu stopfen. Vor allem die Ausgaben für Personal, Soziales und den Jugendbereich sind gestiegen. FAQ: Warum viele Kommunen immer tiefer in die Schulden rutschen Sendung am Mo. , 16.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

8:15 Uhr Kreistag entscheidet über Museum in Bitburg - macht es zu? Wo das Geld knapp ist, trifft der Sparkurs oft die Kultur. So auch in Bitburg. Der Kreistag Bitburg-Prüm will heute darüber entscheiden, ob das Kreismuseum nächstes Jahr geschlossen wird. Die Verwaltung empfiehlt das, weil das Museum die verschuldete Kommune sehr viel Geld kostet. Fast 200.000 Euro gibt der Eifelkreis jedes Jahr für das Museum aus. Laut Verwaltung kommen aber nur noch rund 1.200 Besucher pro Jahr. Die Behörde will das Gebäude in der Trierer Straße daher aufgeben und auch die große Sammlung auflösen – darunter sind historische Haushaltsgegenstände, Möbel, Landmaschinen, Fotos und Dokumente aus der Eifel. Bitburg Kommune muss sparen Zu teuer: Eifelkreis will Heimatmuseum in Bitburg schließen Zu hohe Kosten und zu wenige Besucher: Der Eifelkreis plant, das Heimatmuseum in Bitburg aufzugeben. Viele Bürger sind schockiert. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:11 Uhr Brand auf Fahrgastschiff bei Speyer Das hätte übler ausgehen können: Am frühen Morgen ist im Maschinenraum eines Fahrgastschiffes bei Speyer Feuer ausgebrochen. Das Schiff hat deswegen im Speyerer Hafen angelegt. Nach ersten Angaben der Polizei gab es keine Verletzten. Etwa 200 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden vom Schiff geholt, in einem Restaurant untergebracht und versorgt. Sie sollen nun so schnell wie möglich mit Bussen nach Hause transportiert werden. Meine Kollegen im Studio Ludwigshafen sind dran und versorgen euch im Lauf des Vormittags mit weiteren Infos. Brand auf Passagierschiff in Speyer Sendung am Mo. , 16.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

7:28 Uhr Vertrauensfrage - wie geht es dann weiter? In den Themen des Tages hatten wir es ja schon: Bundeskanzler Olaf Scholz stellt die Vertrauensfrage, der Bundestag stimmt heute Mittag darüber ab. Ziel ist ja die Auflösung des Parlaments, um Neuwahlen zu ermöglichen. Was das heißt und wie es nach der Vertrauensfrage weitergeht, hat meine Kollegin Denise Thomas hier kurz und knapp erklärt.

6:46 Uhr Wieder normaler Verkehr auf der Riedbahn-Strecke Gut fünf Monate war sie gesperrt - die Riedbahnstrecke in Südhessen. Das hieß unter anderem: ICE und Güterzüge mussten umgeleitet werden, durch die Pfalz. Dadurch gab es reichlich Verspätungen für Fahrgäste hierzulande. Seit gestern ist die Riedbahnstrecke wieder befahrbar, S-Bahnen und Regionalexpresszüge können von Ludwigshafen über Frankenthal und Worms nach Mainz jetzt wieder normal verkehren. Die Pendler in der Pfalz hoffen, dass die Bahnen jetzt pünktlicher sind.

6:28 Uhr Deutschland und die Welt Nach dem Aus der Ampel-Koalition in Berlin stimmt der Bundestag heute Mittag über die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ab. Scholz will damit Neuwahlen am 23. Februar herbeiführen. Wenn der Bundestag erwartungsgemäß Scholz das Vertrauen verweigert, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 21 Tage Zeit, um das Parlament aufzulösen und die Neuwahl anzusetzen. Erwartet wird die Entscheidung aber noch in diesem Jahr. In Brüssel treffen sich die Außenminister der Europäischen Union. Themen sind Russlands anhaltender Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Entwicklungen in Syrien sowie die Lage im Nahen Osten und in Georgien. Beschlossen werden soll unter anderem ein neues Paket mit Russland-Sanktionen. Am Mittag startet erstmals ein ICE auf der Direktverbindung zwischen Berlin und Paris. Verkehrsminister Volker Wissing (parteilos), der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Bahn-Chef Richard Lutz werden den Zug und seine Passagiere in Berlin verabschieden.

6:16 Uhr Die Lage auf den Straßen Es ist Montagfrüh - und viele Pendler unterwegs. Dafür ist es auf den Straßen im Land noch vergleichsweise ruhig. Aufpassen müsst ihr auf der A6 Kaiserslautern Richtung Saarbrücken zwischen Kaiserslautern-West und Kaiserslautern-Einsiedlerhof - dort behindert eine Unfallstelle den Verkehr! Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:02 Uhr Trüb und mild - das Wetter heute Was das Wetter angeht, hab ich eine gute Nachricht für euch: Die nächsten Tage soll es mild bleiben. Okay, auch trüb, aber immerhin mild. Und jetzt müsst ihr stark sein, es kommt auch eine nicht so gute Nachricht: Es soll so lange mild bleiben, dass es für Weiße Weihnachten gerade ziemlich schlecht aussieht. Mehr hat Claudia Kleinert gestern Abend in der Wettervorhersage verraten: Video herunterladen (21,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt am Vormittag in Ludwigshafen ein neues Polizeiboot in den Dienst. Das Innenministerium hat ein Bootsneubauprogramm zur Verjüngung der Bootsflotte der Wasserschutzpolizei angestoßen. Als zweites Boot aus diesem Neubauprogramm geht nun die "WSP 2" ins Wasser. Ab 22:30 Uhr macht in Trier ein Schwertransport seinem Namen alle Ehre: Ein Trafo soll dann auf insgesamt 28 (!) Achsen vom Umspannwerk in der Eurener Straße in die Gottbillstraße transportiert werden. Von da aus geht es dann weiter auf der Schiene. Über die neue Schiersteiner Brücke rollt schon seit geraumer Zeit der Verkehr zwischen den Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden. Heute wollen die Oberbürgermeister der beiden Städte den neuen Fuß- und Radweg unter der Brücke eröffnen.