Die Themen im Ticker: An der zerstörten Moselschleuse stehen heute Reparaturen an, in einem Mainzer Hotel hat es gebrannt und Friedrich Merz liegt in RLP bei den Kanzlerkandidaten vorne.

9:46 Uhr Mainzer Ring heute Abend gesperrt Pendler rund um Mainz aufgepasst: Die A60 wird heute Abend zwischen Finthen und dem Autobahndreieck Mainz gesperrt. Grund ist die kaputte Gonsbachtalbrücke. Die Autobahn wird laut Autobahn GmbH zuerst um 21 Uhr in Richtung Bingen gesperrt. Die Wartungsarbeiten an der Brücke sollen zwei Stunden dauern. Um 23 Uhr soll der Verkehr Richtung Bingen wieder laufen, dafür wird dann die Gegenrichtung zugemacht. Ab 1 Uhr soll alles wieder in beide Richtungen laufen. Mainz Ist alles sicher? Gonsbachtalbrücke der A60 bei Mainz wird gesperrt Die Gonsbachtalbrücke auf der A60 wird von Donnerstagabend bis zum frühen Freitagmorgen in beide Richtungen jeweils für ein paar Stunden gesperrt. Grund sind Wartungsarbeiten. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:33 Uhr History: Das geschah am 12. Dezember 1979: Mit dem Nato-Doppelbeschluss vereinbart das Bündnis die Aufstellung weiterer Atomraketen in Europa bei einem gleichzeitigen Abrüstungsangebot an Moskau. 1999: Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker "Erika" zerbricht in schwerer See vor der bretonischen Küste. Mehr als 19.000 Tonnen Schweröl laufen in den folgenden Monaten aus und verschmutzen große Teile der Westküste Frankreichs. 2015: Das Pariser Klimaabkommen wird beschlossen. Hauptziele sind die Beschränkung des Anstiegs der weltweiten Durchschnittstemperatur, die Senkung der Emissionen und Anpassung an den Klimawandel sowie die Lenkung von Finanzmitteln im Einklang mit den Klimaschutzzielen. 2019: Ein EU-Gipfel in Brüssel billigt den "Green Deal" der EU-Kommission zum Klimaschutz. Das Kohle-Land Polen stimmt dem Fahrplan bis 2050 nicht zu. Wie Tschechien und Ungarn verlangt es Zusagen für finanzielle Hilfen.

8:27 Uhr Blick auf Deutschland und die Welt In Berlin kommen die 16 Ministerpräsidenten zu einer Konferenz zusammen. Das Treffen findet diesmal ohne Kanzler Olaf Scholz (SPD) statt, aber die Länder werden ihre Wünsche Richtung Bund formulieren. Sie könnten die Bundestagsfraktionen auch drängen, doch noch einige Gesetzesprojekte zu beschließen, die im Bundestag durch den Bruch der Ampel-Regierung hängen geblieben sind. Schwerpunkte der Konferenz sind unter anderem die Wirtschaftspolitik, der Bürokratieabbau und der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die Ukraine steht im Mittelpunkt diverser Treffen: In Warschau will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Polens Ministerpräsident Donald Tusk über die europäische Unterstützung der Ukraine angesichts des Machtwechsels in den USA beraten. In Berlin berät Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit mehreren Kollegen und der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas über die weitere Unterstützung für die Ukraine. Der Landtag in Thüringen will am Vormittag einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Im ersten Durchgang tritt der CDU-Politiker Mario Voigt ohne Gegenkandidaten an. Der 47-Jährige will die bundesweit erste Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD anführen, die im Landtag aber keine eigene Mehrheit hat.

8:09 Uhr Rechtsausschuss befasst sich mit Säubrenner-Urteil Es war ein Urteil, das viele empört hat: Im Prozess um eine tödliche Messerstecherei auf der Säubrennerkirmes in Wittlich ist ein US-Soldat freigesprochen worden. Das US-Militärgericht in Spangdahlem hatte ein Geständnis nicht berücksichtigt, das der Angeklagte vor der deutschen Polizei abgelegt hatte. Bei der Messerstecherei war ein Mann aus Wittlich getötet worden. Die Angehörigen des Opfers fordern, dass der Fall neu aufgerollt wird. Heute befasst sich die Landespolitik mit dem Fall: Das Thema steht auf der Tagesordnung des Rechtsausschusses. Dabei geht es auch um die Frage, warum die deutschen Behörden das Verfahren überhaupt an die US-Justiz abgegeben haben. Mainz Freispruch Thema im Rechtsausschuss Nach Urteil im US-Militärprozess: Demo vor Landtag in Mainz geplant Das Urteil im Prozess um die tödliche Messerstecherei in Wittlich wird heute im Rechtsausschuss des Landtages diskutiert. Angehörige des Opfers planen eine Demonstration. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:55 Uhr Frankenthal: Sozialquote bei Wohnungsbau wird ausgesetzt Der Stadtrat von Frankenthal hat am Abend beschlossen, seine Sozialquote für den Wohnungsbau auszusetzen. Hintergrund ist ein großes Wohnbauprojekt eines privaten Bauträgers in der Stadt. Die Deutsche Bauwerte AG hat die Errichtung von 350 Wohnungen davon abhängig gemacht, das die Verpflichtung zu 30 Prozent Sozialwohnungen aufgehoben wird. Das Bauvorhaben würde sonst unwirtschaftlich, so das Unternehmen. Nach Angaben der Sprecherin will die Stadt will jetzt nach anderen Möglichkeiten suchen, bezahlbaren Wohnraum in Frankenthal zu schaffen. Frankenthal Sozialquote wird ausgesetzt Frankenthal verzichtet zwei Jahre freiwillig auf Sozialwohnungen Der Stadtrat in Frankenthal hat entschieden: Zwei Jahre lang wird die Stadt bei größeren Bauprojekten keine Mindestmenge an Sozialwohnungen mehr fordern. Bislang mussten Bauherren knapp ein Drittel der Wohnungen als Sozialwohnungen planen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Do. , 12.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Nachrichten

7:32 Uhr Backe, backe Kuchen Es gibt wirklich einen Tag für alles, und heute ist ein besonders schöner: Der 12. Dezember ist der Tag des Lebkuchenhauses - sagt zumindest die Seite kuriose-feiertage.de. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr im Lebkuchenhaus-Fieber? Habt ihr selbst schon gebacken? Mit euren Kindern oder Enkeln? Schickt mir beziehungsweise uns gerne eure Bilder. Vielleicht können wir ja das schönste Lebkuchenhaus am Ende küren? Schickt uns eure Fotos

7:06 Uhr Der Blick auf die Straßen Es ist aktuell recht ruhig auf den Straßen im Land. Nur auf der A64, Trier Richtung Luxemburg, gibt es aktuell zwischen Trier und Sauertalbrücke 2 km Stau. Hier gibt es den Überblick: Aktuelle Verkehrsmeldungen Und für alle, die mit der Bahn unterwegs sind, hier die aktuellen Verkehrsmeldungen der DB .

6:14 Uhr Die Wettervorhersage für Donnerstag Das Grau als vorherrschende Wetterfarbe verschwindet teilweise und die Sonne lässt sich ab und zu blicken. Es bleibt aber kühl. Am Sonntag spielt die Sonne dann wieder verstecken und ein Tief zieht herein, das Regen mit sich bringt. Video herunterladen (26,6 MB | MP4) Sendung am Do. , 12.12.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz An der zerstörten Schleuse an der Mosel stehen heute die ersten großen Reparaturarbeiten an. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts wollen Fachleute die Schleusentore ausbauen, die durch einen Frachter zerstört worden sind. Ein Spezialkran soll die 50 Tonnen schweren Tore aus dem Wasser heben. Zwei Monate nach dem umstrittenen Freispruch nach der tödlichen Messerattacke auf der Säubrennerkirmes in Wittlich befasst sich jetzt auch die Landespolitik mit dem Fall. Das Thema steht auf der Tagesordnung des Rechtsausschusses, der heute im Landtag zusammenkommt. Angehörige des Opfers planen zudem eine Demonstration vor dem Landtag in Mainz. Die Polizei in Rheinland-Pfalz setzt bereits seit 2018 auf sogenannte Distanzelektroimpulsgeräte - kurz Taser. Seit 2021 wird in jedem Streifenwagen ein Taser mitgeführt. Oft reicht bereits die reine Androhung seiner Nutzung aus, um eine Lage zu deeskalieren und Gewalt gegen Einsatzkräfte zu vermeiden. Jetzt sollen die Polizisten im Land ein neues Tasermodell erhalten. Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt es vor.