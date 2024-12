Die Themen im Ticker: Während sich der Innenausschuss des Landtags mit dem Archäologie-Skandal befasst, wehrt sich der leitende Archäologe im SWR gegen die Fälschungsvorwürfe. Bundeskanzler Scholz will heute die Vertrauensfrage beantragen und an einer Schule in Lauterecken ist KI ein eigenes Unterrichtsfach.

9:50 Uhr Friedhofsgebühren in RLP extrem unterschiedlich Augen auf bei der Friedhofswahl: Die Friedhofsgebühren in Rheinland-Pfalz sind im Bundesvergleich eher niedrig. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Steuerzahlerbundes und der Verbraucherinitiative Aeternitas. Trotzdem kommt es drauf an, wo in Rheinlan-Pfalz eine Person bestattet werden soll. Kostet etwa ein Erdgrab bei 30 Jahren Nutzungsdauer in Mainz 4.861 Euro, zahlen Menschen in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) nur 1.940 Euro. Auch bei den Urnen gibt es große Unterschiede: Ein Urnenreihengrab in Frankenthal ist mit 2.143 Euro bei 20 Jahren Nutzungsdauer der "Spitzenreiter". Bei gleicher Nutzungsdauer sind es in Bad Dürkheim 507 Euro. Der Blick auf die beliebter werdenden Baumbestattungen ergibt ein ähnliches Bild: Sind sie in Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) der Studie zufolge mit 2.970 Euro bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren am teuersten, schneidet etwa in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) mit 890 Euro weitaus günstiger ab. Sendung am Mi. , 11.12.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

9:34 Uhr Welche Videospiele kann ich an Weihnachten verschenken? Ein bisschen Weihnachtsvorbereitung schafft es auch heute in den Ticker. Ich gebe zu, ich bin nicht derjenige, der die neuesten Trends auf dem Gaming-Markt kennt. Deswegen wäre ich wahrscheinlich nicht die beste Anlaufstation, wenn es um Geschenktipps rund um Konsolen- oder PC-Spiele geht. Zum Glück haben sich aber die Kolleginnen und Kollegen von SWR1 durch den Gaming-Dschungel gewühlt. Hier gibt es die besten Tipps, inklusive Ratgeber für Eltern. Audio herunterladen (3,7 MB | MP3)

9:24 Uhr Prozess um Brand in Bad Kreuznacher Mehrfamilienhaus startet Erinnert ihr euch? Vor knapp einem Jahr brannte in der Bad Kreuznacher Innenstadt ein Mehrfamilienhaus lichterloh. Mehr als 40 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, zum Glück wurde niemand verletzt. Gelegt wurde das Feuer mutmaßlich von einem Bewohner des Hauses. Der muss sich aber heute dafür vor Gericht verantworten. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr hier nachlesen, worum es geht. Oder ihr hört euch die Zusammenfassung meines Kollegen aus dem Studio Mainz an:

9:12 Uhr Spitzengespräch zu Problemen im Weinbau In Mainz diskutieren heute Mittag Vertreter der rheinland-pfälzischen Weinwirtschaft mit Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) über die angespannte Marktsituation. Es geht unter anderem darum, wie die Weinbaubetriebe unterstützt werden können. Sie kämpfen derzeit europaweit mit fallenden Preisen - durch ein Überangebot an Wein, während gleichzeitig die Nachfrage zurückgeht und die Produktionskosten steigen. Der Pfälzer Weinbaupräsident Reinhold Hörner fordert etwa, dass in Europa nicht noch mehr Wein angebaut wird als bislang. Außerdem wünschen sich die Betriebe mehr finanzielle Hilfe bei der Vermarktung ihrer Weine, auch im Ausland. Und sie wollen weniger bürokratischen Aufwand bei der Produktion. Was Schmitt konkret ausrichten kann, bleibt abzuwarten. Aber immerhin hat sie ihre Bereitschaft erklärt, über Unterstützung für Weinbaubetriebe zu sprechen.

9:00 Uhr Mann verletzt Schwiegersohn mit Messer schwer Ein Mann soll gestern in Traben-Trarbach an der Mosel bei einem Streit seinen Schwiegersohn mit einem Messer schwer verletzt haben. Nach Polizeiangaben wurde das Opfer mit mehreren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Täter floh laut Polizei zunächst, konnte kurze Zeit später von den Beamten aber festgenommen werden. Warum sich beide Männer zuvor gestritten haben, sei derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Verdächtige sei dem Haftrichter vorgeführt worden und befinde sich derzeit in Untersuchungshaft. Sendung am Mi. , 11.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

8:35 Uhr Förderprogramme für Erdwärme Während wir es gestern im Morningticker viel von verschuldeten Kommunen hatten, hier ein Landkreis, der finanziell eher auf der Sonnenseite steht: Der Landkreis Mainz-Bingen informiert heute Nachmittag über ein Förderprogramm zur Erdwärme. Der Kreis fördert neue Anlagen für Erdwärmepumpen, wenn sie nach einer bestimmten Technik eingebaut werden. Insgesamt können 40 Haushalte finanziell unterstützt werden. Pro Antragsteller stehen 25.000 Euro zur Verfügung. Bei der Informationsveranstaltung am Nachmittag beantworten Fachleute alle Fragen rund um das Thema. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr im Gebäude der Kreisverwaltung in Ingelheim. Warum es dem Landkreis Mainz-Bingen so gut geht? Der Chemiekonzern Boehringer Ingelheim spült viel Geld in die Kassen. Der Frage, wie das Leben für Arm und Reich in der reichen Stadt Ingelheim so ist, sind vor kurzem übrigens die Kolleginnen und Kollegen von SWR Aktuell 360 Grad nachgegangen. Die ganze Folge findet ihr hier: Wie ist das Leben für Arm und Reich in einer sehr reichen Stadt? | SWR Aktuell 360 Grad Sendung am Mi. , 11.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

8:21 Uhr Nach Mosel-Sperrung: Alles auf die Schiene und Straße Der Schiffsunfall auf der Mosel, bei dem am Sonntag ein Schleusentor zerstört wurde, zeigt weiterhin seine weitreichenden Folgen: Durch die Sperrung für die Schiffsfahrt muss vielerorts umdisponiert werden - auch bei Deutschlands größtem Moselhafen in Trier. Da die Güter nicht mehr per Schiff transportiert werden können, sollen die rund 250.000 Tonnen Fracht auf die Straße und Schiene verlegt werden. Mehr dazu hier im Video: Video herunterladen (63,7 MB | MP4)

8:03 Uhr Archäologie-Skandal: Landesarchäologe spricht von Schmutzkampagne Der Landesarchäologe, der dutzende wichtige Funde falsch datiert haben soll, weist die Vorwürfe gegen sich zurück. Damit widerspricht er der Darstellung der Generaldirektion Kulturelles Erbe des Landes Rheinland-Pfalz. Sie beschuldigt ihn, wichtige Funde, darunter den sogenannten Neandertaler von Ochtendung, bewusst älter angegeben zu haben, als sie eigentlich sind. Im Gespräch mit dem SWR spricht der leitende Archäologe nun von einer Schmutzkampagne gegen ihn. Im Audio hört ihr, wie er sich verteidigt, und was das Innenministerium dazu sagt: Sendung am Mi. , 11.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

7:46 Uhr KI als eigenes Unterrichtsfach Ich vermute, Künstliche Intelligenz (KI) ist in den meisten Fällen im Schulunterricht eher noch nicht sonderlich verbreitet. Es gibt sicher einige Lehrkräfte, die probieren und kennen sich aus, und integrieren ihr Wissen immer wieder im Unterricht. Doch viele nutzen die Angebote (noch) nicht oder sehen sie kritisch. Ein Gymnasium in Lauterecken im Kreis Kusel geht jedenfalls einen anderen Weg. Dort wird KI als eigenes Unterrichtsfach angeboten! Meine Kolleginnen aus dem Studio Kaiserslautern haben sich das angesehen: Lauterecken Künstliche Intelligenz an, Hirn aus? Gymnasium in Lauterecken führt KI im Unterricht ein Am Veldenzgymnasium Lauterecken wird seit diesem Jahr auch künstliche Intelligenz als Schulfach angeboten. Schülerinnen und Schüler lernen den Umgang mit KI und Programmen wie ChatGPT. 18:15 Uhr Landesschau Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Mi. , 11.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichten

7:35 Uhr Scholz beantragt Vertrauensfrage: So geht's weiter Im Blick auf Deutschland und die Welt habt ihr es schon erfahren: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will heute die Vertrauensfrage stellen. Damit möchte Scholz die Auflösung des Bundestag erreichen und somit Neuwahlen ermöglichen. Abgestimmt wird aber nicht heute, sondern erst am kommenden Montag. Wieso, weshalb, warum und vor allem, wie es weitergeht, erfahrt ihr im Erklärvideo meiner Kollegin auf Instagram: Sendung am Mi. , 11.12.2024 7:30 Uhr, DASDING News

7:30 Uhr Geschichts-Quiz zum 11. Dezember An dieser Stelle präsentieren wir euch regelmäßig ein "Das geschah an einem [Datum einsetzen]". Ich mag diese Kategorie sehr, habe aber gedacht, ich wandele sie mal ein wenig ab. Ihr findet nachstehend ein Quiz mit historischen Ereignissen. Von denen haben - bis auf eines - alle an einem 11. Dezember stattgefunden. Ihr dürft nun raten, welches Ereignis sich hier falsch einsortiert hat. Und damit wünsche ich allen "Geschichtsfreaks" viel Freude beim rätseln :) Was geschah NICHT an einem 11. Dezember? 1946 Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschließt die Gründung des Kinderhilfswerks UNICEF. So soll Kindern und Jugendlichen, die in Europa Opfer des Zweiten Weltkriegs geworden sind, geholfen werden. 1961 Der Prozess gegen Adolf Eichmann, den Organisator der nationalsozialistischen Judenvernichtung, beginnt in Jerusalem. Rund ein halbes Jahr später wird er hingerichtet. 1979 In Brüssel wird der sogenannte Nato-Doppelbeschluss verabschiedet. Das mit einer Aufrüstungsdrohung kombinierte Gesprächsangebot an die UdSSR löst in der Bevölkerung Angst vor einem Atomkrieg und Widerstand aus. 1999 Der Europäische Rat verleiht der Türkei auf einer Tagung in Helsinki den Status einer Beitrittskandidatin der Europäischen Union. Bis heute sind die Verhandlungen nicht abgeschlossen. irrelevant: 1946 Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschließt die Gründung des Kinderhilfswerks UNICEF . So soll Kindern und Jugendlichen, die in Europa Opfer des Zweiten Weltkriegs geworden sind, geholfen werden. 1946

7:23 Uhr Riedbahn-Baustelle kurz vor Schluss Diese Baustelle war wirklich massiv. Ein halbes Jahr etwa hat die Bahn auf der Strecke der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt gearbeitet, 1,2 Milliarden Euro investiert. Das hatte Auswirkungen auf den Bahnverkehr in ganz Deutschland. Betroffen waren auch sehr viele Pendlerinnen und Pendler aus Rheinland-Pfalz. Die können aufatmen. Die Arbeiten sind am 14. Dezember fertig, die Zeit der Ersatzbusse ist dann vorbei - zumindest fast. Laut Bahn ist das digitale Zugsteuerungssystem nämlich nicht komplett fertig und einige Güterzüge werden ab Biblis von der Riedbahn abbiegen und über Worms, Frankenthal und Ludwigshafen nach Mannheim fahren. Laut Unternehmen betrifft das bis zum 23. Dezember etwa alle zwei Stunden jeweils einen Güterzug pro Richtung. Deshalb werden auf den rechtsrheinischen Strecken von Worms nach Biblis und nach Bensheim die Regionalbahnen bis Heiligabend weiter durch Busse ersetzt, linksrheinisch soll es keine Behinderungen geben.

Was in den vergangenen Monaten auf der Riedbahn-Strecke alles gemacht wurde, könnt ihr hier sehen: Sendung am Mi. , 11.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

7:09 Uhr Krypto-Betrüger erbeuten 55.000 Euro Seit Jahren sind Kryptowährungen im Kommen, vergangene Woche hat der Bitcoin sogar die 100.000 Dollar-Marke überschritten. Weil gerade viele Menschen erste Gehversuche auf diesem "neuen" Feld unternehmen, hier der Hinweis auf eine "alte" Regel: Werdet misstrauisch, wenn euch Menschen anrufen und dazu bringen wollen, Geld zu überweisen - so seriös sie auch scheinen mögen. Einem Mainzer haben Krypto-Betrüger nämlich 55.000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann bei einem Finanz-Dienstleister ein sogenanntes Krypto-Konto angelegt. Wie die Polizei weiter mitteilt, gaben sich die Betrüger am Telefon als Mitarbeiter des Unternehmens aus. So brachten sie ihn dazu, sein Geld auf ein Konto der Betrüger zu überweisen. Sendung am Mi. , 11.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

7:03 Uhr Falsche Hitler-Tagebücher: Verantwortlicher stern-Redakteur gestorben Wenn man von den größten Presse-Skandalen in Deutschland spricht, kommt sicher sehr schnell der Begriff "Hitler-Tagebücher". Der Mann, der mit für diesen Skandal mitverantwortlich war, ist nun im Alter von 93 Jahren in Hamburg gestorben. Es war der 6. Mai 1983, als für Gerd Heidemann die Welt endültig zusammenbrach. An diesem Tag hat das Bundesarchiv in Koblenz bekannt gegeben, dass die sogenannten "Hitler-Tagebücher" eine Fälschung sein müssen. Heidemann war damals Redakteur beim "stern" und hatte die vermeintliche Sensation einige Tage zuvor der Öffentlichkeit präsentiert. Hitlers Tagebücher waren aber nicht das Werk des Diktators, sondern des Fälschers Konrad Kujau, dem das Magazin die Bücher abgekauft hatte. Von dem Skandal hat sich die Karriere Heidemanns nie erholt. Sendung am Mi. , 11.12.2024 0:00 Uhr, ARD Popnacht Nachrichten

6:45 Uhr Bald möglicherweise weniger Sozialwohnungen in Frankenthal Der Stadtrat in Frankenthal entscheidet bei seiner Sitzung heute Vormittag unter anderem darüber, ob die Stadt bei größeren Neubauprojekten zwei Jahre lang keine Mindestmenge an Sozialwohnungen mehr fordern soll. Bisher müssen Bauwillige knapp ein Drittel der Wohnungen als Sozialwohnungen planen. Die Stadtverwaltung hofft in erster Linie auf mehr neue Wohnungen in der Stadt, denn die Quote würde Investorinnen und Investoren abschrecken, so das Argument. Die Quote gilt in Frankenthal seit 2019 und laut Stadt sind in den vergangenen Jahren nur wenige bis gar keine Wohnungen gebaut worden. Ob das angesichts ohnehin steigender Mietpreise und Wohnungsknappheit eine gute Idee ist? Sendung am Mi. , 11.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Nachrichten

6:36 Uhr Missbrauch im Bistum Trier: Neue Vorwürfe im Fall Dillinger Ich hatte es vorhin schon angekündigt. Heute veröffentlicht die Unabhängige Aufarbeitungskommission einen weiteren Zwischenbericht zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche im Bistum Trier. Wer da mit welchem Ziel aufklärt und was von diesem mittlerweile dritten Bericht seit Gründung der Kommission zu erwarten ist, hat ein Kollege aus dem Studio Trier für euch aufgeschrieben: Trier Katholische Kirche Missbrauch im Bistum Trier: Neue Vorwürfe im Fall Dillinger Im Fall des 2022 verstorbenen Priesters Edmund Dillinger gibt es neue Vorwürfe. Ein weiterer Missbrauchs-Betroffener hat sich gemeldet. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mi. , 11.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

6:27 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird heute bei Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) formell beantragen, am kommenden Montag im Parlament die Vertrauensfrage stellen zu können. Mit diesem Schritt will Scholz eine Neuwahl des Bundestags am 23. Februar herbeiführen. Zur besseren Anpassung an Extremwettereignisse wie Hitze, Dürre und Starkregen hat die Bundesregierung eine neue Strategie erarbeitet, die heute im Bundeskabinett beschlossen werden soll. Im Fokus steht dabei eine bessere Warnung der Bevölkerung bei Extremwetterereignissen. Die Weihnachtszeit ist die Zeit für die Familie. Doch gibt es auch viele Menschen, die allein und darum sehr einsam sind an Weihnachten. Aber wie viele Menschen in Deutschland sind eigentlich einsam? Die Techniker Krankenkasse stellt heute die Ergebnisse ihres Einsamkeitsreports vor. Sendung am Mi. , 11.12.2024 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:19 Uhr Großeinsatz und Evakuierungen: Wohnhausbrand in Bornich In Bornich (Rhein-Lahn-Kreis) hat der Brand eines unbewohnten Wohnhauses am späten Dienstagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die umliegenden Häuser evakuiert werden, so die Polizei. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand, die Brandursache ist noch ungeklärt. Es entstand ein Gebäudeschaden im sechsstelligen Bereich. Laut Angaben der Polizei waren über 150 Feuerwehrleute aus den umliegenden Wachen im Einsatz, auch die Berufsfeuerwehr Koblenz wurde hinzugezogen. Wir haben eben noch einmal bei den Einsatzkräften angerufen: Der Brand ist nahezu gelöscht. Sendung am Mi. , 11.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

6:14 Uhr Das Wetter am Mittwoch Kurz war ich versucht, einfach den Eintrag von gestern zu kopieren, oder den von vorgestern, denn es ist weiterhin grau und kalt. Aber wir haben frisch vom gestrigen Abend eine Wettervorhersage von Claudia Kleinert, die ich euch nicht vorenthalten möchte - auch wenn es vorerst weiter trübe Aussichten sind: Video herunterladen (25,6 MB | MP4)

6:11 Uhr Das wird heute wichtig in RLP In Trier stellt heute die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier ihren dritten Zwischenbericht vor. Im Fall des 2022 verstorbenen Priesters Edmund Dillinger gibt es neue Vorwürfe. Ein weiterer Missbrauchs-Betroffener hat sich gemeldet. Am Koblenzer Oberlandesgericht wird der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder der "Vereinten Patrioten" fortgeführt. Geplant ist das Plädoyer des Vertreters des Generalbundesanwalts. Die Angeklagten sollen unter anderem die Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben. Der Wissenschaftsausschuss des Mainzer Innenministeriums beschäftigt sich heute Nachmittag mit dem Fall eines Archäologen, der zahlreiche Funde falsch datiert haben soll. Unter anderem der Schädel des angeblichen "Neandertalers von Ochtendung" wurde Untersuchungen zufolge bis zu 170.000 Jahre jünger als angegeben datiert.