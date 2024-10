per Mail teilen

Vor dem US-Militärgericht in Spangdahlem wird im Fall der tödlichen Messerattacke in Wittlich das Urteil erwartet. Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben ihre Plädoyers gehalten.

Die US-Militär-Richterin hat am Mittwoch im Prozess um den Messerangriff in Wittlich angekündigt, dass bald ein Urteil gefällt werden könnte.

Staatsanwaltschaft plädiert auf schuldig

Zunächst hielt am Mittwoch die Staatsanwaltschaft ihr Schlussplädoyer. Sie hält den Angeklagten US-Soldaten für schuldig, 2023 auf der Säubrennerkirmes einen 28-Jährigen Wittlicher erstochen zu haben, während dieser mit einem zweiten US-Soldaten kämpfte.

Dies sei die einzig logische Erklärung der Gewalttat, so die Staatsanwältin. Denn der Angeklagte sei der einzige gewesen, der in dieser Nacht ein Messer dabei hatte. Mehrere Zeugen hätten ihn mit der Waffe gesehen.

Verteidigung plädiert auf Freispruch

Nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft war am Mittwoch die Verteidigung an der Reihe. Für den Anwalt des Angeklagten gibt es erhebliche Zweifel an der Schuld seines Mandanten.

Er plädierte auf Freispruch. Es gebe keine Beweise dafür, dass der amerikanische Soldat der Täter sei. Nach Ansicht des Verteidigers deuten die Beweise auf einen Freund des Angeklagten hin, der in der Tatnacht mit ihm unterwegs war.

Jury entscheidet über Schuld des Angeklagten

Nach den Plädoyers wird sich die Jury beraten. Die Geschworenen entscheiden am Ende, ob der Angeklagte schuldig oder unschuldig ist. Das Urteil könnte am Donnerstag gesprochen werden.