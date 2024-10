per Mail teilen

In Spangdahlem muss sich ab Montag ein US-Soldat vor dem Militärgericht verantworten. Er soll auf der Säubrennerkirmes einen Mann erstochen haben. Wie verläuft ein solcher Prozess?

Eine Tat, die die ganze Region schockierte: Während der Wittlicher Säubrennerkirmes im August vergangenen Jahres kommt es zu einer tödlichen Messerattacke auf einen jungen Mann. Ermittlungen ergeben, dass ein US-Soldat, der auf der Air Base in Spangdahlem stationiert ist, die Tat begangen haben soll. Ihm wird jetzt der Prozess gemacht - vor einem US-Militärgericht auf der Air Base in der Eifel.

Die Verhandlung wird ganz anders verlaufen als vor einem deutschen Strafgericht. Wir erklären die wichtigsten Unterschiede:

Im vorliegenden Fall greift laut dem US-Rechtsexperten der Uni Trier, Ron-Jo Koenen, das NATO-Truppenstatut. Demnach habe der Aufnahmestaat, also Deutschland, grundsätzlich das Vorrecht zur Ausübung der Gerichtsbarkeit, wenn eine Straftat von einem Militärangehörigen einer anderen Nation begangen wurde.

Deutschland hat allerdings von einer Sonderregelung Gebrauch gemacht und darauf verzichtet, den Mann vor ein deutsches Gericht zu stellen. Das ist meistens der Fall. Ausnahme sind nur Fälle, in denen die Todesstrafe droht. Das schließt Koenen in diesem Fall aber aus.

Ron-Jo Koenen Ron-Jo Koenen ist Jurist an der Uni Trier und setzt sich mit der Thematik rund um US-Militärgerichte auseinander. SWR Ron-Jo Koenen ist als Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Deutsches und Europäisches Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Trier beschäftigt. Er beschäftigt sich mit sämtlichen Fragen des Strafrechts - auch seiner internationalen Bezüge. Koenen hat sich während seines Jura-Studiums an der Universität Trier auch mit dem Angloamerikanischen Recht - insbesondere der US-amerikanischen Strafgerichtsbarkeit - befasst.

Sollte der angeklagte US-Soldat laut Anklage verurteilt werden, drohen ihm eine unehrenhafte Entlassung aus der Armee und eine lange Haftstrafe.

Nach Angaben von Ron-Jo Koenen gibt es im vorliegenden Fall keinen gesetzlich festgelegten Strafrahmen. Bei der Höhe der Strafe wird - sowie in Deutschland auch - die Gesamtumstände der Tat und die Persönlichkeit des Täters mit einbezogen.

In diesem Raum auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in der Eifel wird der Militärprozess gegen den US-Soldaten durchgeführt, der wegen der tödlichen Messerstiche auf der Wittlicher Säubrennerkirmes angeklagt ist. SWR

Dabei können die Strafen bei einem US-Militärgericht deutlich höher ausfallen, als das in Deutschland der Fall ist, so Experte Koenen. Ein US-Soldat wurde in einem anderen Militärverfahren beispielsweise wegen des Totschlags seines kleinen Sohnes zu 22 Jahren Haft verurteilt und unehrenhaft aus der Armee entlassen.

Sollte der Soldat im Sinne der Anklage verurteilt werden, kann er seine Haftstrafe in den USA absitzen. Dort betreibt das Militär eigene Gefängnisse. Laut Medienberichten unterhält das US-Militär auf europäischem Boden nur eine kleinere Haftanstalt in Sembach (Kreis Kaiserslautern). Die Haftanstalt hat aber nur geringe Kapazitäten. Sie ist vor allem für solche Personen vorgesehen, die auf ihren Prozess warten oder nur eine kurze Haftstrafe von maximal einem Jahr verbüßen müssen.

Ja, falls der Angeklagte sich dafür entscheidet. Die Jury ("panel") besteht im vorliegenden Fall voraussichtlich aus acht Personen, den sogenannten "court-martial members", sagt Koenen. Für eine Verurteilung reiche es, wenn Drei-Viertel der Jurymitglieder den Angeklagten für schuldig erklärten.

Die Jury werde durch Militärangehörige besetzt, die von Offizieren ausgewählt werden. Der Angeklagte hat zu Beginn des Verfahrens aber auch die Möglichkeit zu wählen, ob das Urteil von der Jury oder von einem Richter allein gesprochen werden soll.

Zu Beginn des Militärprozesses hat der angeklagte US-Soldat entschieden, dass eine Jury aus acht Geschworenen über das Urteil entscheiden soll. Sie sitzen während der Verhandlung auf diesen Plätzen. SWR

Bei den Richtern, Staatsanwälten und zum Teil auch Anwälten handelt es sich um Offiziere des "Judge Advocate General’s Corps of the Air Force" (JAG Corps). Das ist eine US-Militärbehörde, die sicherstellt, dass das US-Militärrecht eingehalten und durchgesetzt wird.

Die vorangegangenen Ermittlungen werden bei schwerwiegenden Straftaten von einer speziellen Ermittlungseinheit des Militärs übernommen.

Der Angeklagte kann sich auf seinen Wunsch hin durch einen zivilen Anwalt verteidigen lassen. Ansonsten bekommt er vom Militärgericht einen Anwalt gestellt, einen sogenannten "judge advocate". Der zivile Anwalt und der "judge advocate" können vor Gericht auch zusammenarbeiten.

Eine Nebenklage wie im deutschen Strafprozessrecht ist in dem US-Militärgerichtsprozess nicht vorgesehen. Demnach kann die Familie den Prozess nur beobachten. Das dürfte jedoch schwierig werden. Laut Koenen wird der Prozess in englischer Sprache samt juristischem Fachvokabular abgehalten und nicht übersetzt.