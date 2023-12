US-Militär übt in Sembach, wie man entflohene Häftlinge fasst

Ein Gefangener flieht aus einem US-Militärgefängnis in Sembach im Kreis Kaiserslautern und muss so schnell wie möglich wieder eingefangen werden. Das war das Szenario bei einer Übung am Donnerstag.

Am Ende konnte der "Entflohene" von US-Militärpolizisten wieder eingefangen werden. SWR

Das einzige Gefängnis des US-Militärs auf europäischem Boden steht auf dem Gelände der Kaserne in Sembach. Für knapp 40 straffällig gewordene Militärangehörige der Luftwaffe, Marine und der Armee ist hier Platz. Sie waren vorher auf US-Stützpunkten in Europa oder Afrika stationiert und warten hier auf ihren Prozess in den USA - oder sitzen Haftstrafen von bis zu einem Jahr ab.

Aktuell sitzen in dem Gefängnis sieben Häftlinge ein. Damit sie nicht weit kommen, sollte einem davon ein Ausbruchsversuch gelingen, hat das US-Militär am Donnerstag geübt, wie Geflohene wieder eingefangen werden können.

Das Gebäude des streng bewachten Gefängnisses ist nicht viel größer als eine Schulturnhalle. Rundherum etwa fünf Meter hohe Zäune, oben und unten mit Stacheldraht, umgeben das Gelände. Durch eine Schleuse mit zwei großen Eisentoren kommen drei Häftlinge mit Rechen heraus, begleitet von zwei Wärtern.

"Gefangener" flüchtet in Sembach bei Gartenarbeit

Die Häftlinge, die heute zur Gartenarbeit das Gefängnis verlassen dürfen, sitzen nicht wirklich eine Haftstrafe ab. Soldaten spielen heute Gefangene und einer von ihnen hat die Aufgabe, gleich beim Laub rechen vor dem Gebäude das Weite zu suchen und durch den angrenzenden Wald einen Fluchtversuch zu wagen.

Das Ausgangsszenario - gleich wird einer der "Gefangenen" fliehen. SWR

In einem scheinbar unaufmerksamen Moment der beiden Wärter rennt einer der "Gefangenen", bekleidet mit roter Häftlingskleidung und einem blauen Parka, los. "Get down on the ground - runter auf den Boden", schreit ein Wärter den übrigen beiden zu und rennt dem Geflohenen nach – allerdings ohne jede Chance, ihn einzufangen.

Schnell findet Lagebesprechung mit deutscher Polizei statt

Über ein Megafon und diverse Funkgeräte kommt sofort die Meldung über den Fluchtversuch. Anschließend: Treffpunkt zur Lagebesprechung in einer benachbarten Baracke. US-Militärs, amerikanische und auch – zum ersten Mal bei solch einer Übung – zwei deutsche Polizisten besprechen das weitere Vorgehen.

Bei einer Lagebesprechung wurden die weiteren Schritte abgestimmt - auch die deutsche Polizei war dabei. SWR

Draußen kommen immer mehr Fahrzeuge der Militärpolizei mit Blaulicht angefahren, schließlich ein Transporter, aus dem ein großer deutscher Schäferhund samt Hundeführer aussteigt. Auch die beiden übrig gebliebenen "Gefangenen" werden vorgeführt und im Gebäude verhört.

Wirklichkeitsnahe Übung in Sembach - bis zum Schluss

Zehn Soldatinnen und Soldaten teilen sich in zwei Suchtrupps auf und machen sich auf den Weg Richtung Wald. Sie finden den "Entflohenen" sehr schnell. Der schwarze Schäferhund wird von seinem Herrchen in das Waldstück gebracht. Energisch fordert der Hundeführer Reporter, Militärangehörige und Soldaten dazu auf, auf jeden Fall hinter ihm und seinem Hund zu stehen - der Hund wisse sonst nicht, wen er gleich anfallen und stellen solle.

"This dog can break bones" - zu Deusch: "Dieser Hund kann Knochen brechen. Ein Suchhund wurde bei der Übung des US-Militärs auch eingesetzt. SWR

Der "Geflohene" kommt aus seinem Versteck - will sich aber offenbar mit einem Stock verteidigen. Der Hundeführer lässt den bellenden und jaulenden Schäferhund los, der den Flüchtling direkt anfällt, sich in seinen Arm verbeißt und ihn zu Boden ringt. Zum Glück ist sein Arm mittlerweile mit einem dicken Polster geschützt, denn "this dog can break bones - always a funny moment", wie die Soldaten vorher gesagt hatten. Zu Deutsch: "Dieser Hund kann Knochen brechen - was immer ein lustiger Moment ist."

US-Militär zieht positive Bilanz der Übung

Das US-Militär hat danach eine positive Bilanz der Übung gezogen. "Besonders erfolgreich war dabei die Zusammenarbeit unserer verschiedenen Einheiten, aber auch die Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei", erklärte Major Pennington, Chef der Einheit. Bisher habe es in Sembach noch keinen echten Fluchtversuch gegeben, man wolle aber möglichst transparent und offen mit der Landespolizei zusammenarbeiten. Damit sei das große Ziel der Übung erreicht, erklärt Pennington. Denn eigentlich ging es nicht so sehr um das "Einfangen" an sich, sondern eher um die Abläufe.