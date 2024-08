Säubrennerkirmes in Wittlich: Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke

In Wittlich beginnt heute die Säubrennerkirmes. Vor einem Jahr kam es am Rande des Festes zu einer tödlichen Messerattacke. Das sorgt für gemischte Gefühle vor dem Traditionsfest.

Ganz Wittlich ist in diesen Tagen ein einziger großer Rummelplatz - die Säubrennerkirmes wird gefeiert. Vom 16. bis 20. August werden etwa 100.000 Besucher erwartet. Überall hängen Fahnen mit dem berühmten Logo der Säubrennerkirmes - zwei Säue werden über lodernden Flammen gegrillt.

Doch die Menschen in Wittlich denken auch an das, was vor einem Jahr passiert ist.

28-Jähriger tödlich verletzt

Im vergangenen Jahr kam während der Säubrennerkirmes ein 28-jähriger Mann ums Leben. Er verblutete in der Nacht zum Festsamstag nach Messerstichen.

2023 wurde auf der Wittlicher Säubrennerkirmes in der Nacht nach dem ersten Festtag ein junger Mann erstochen. Zwei US-Soldaten sind Tatverdächtige. Der Prozess vor einem Militärgericht auf der Air-Base Spangdahlem soll im September beginnen. dpa Bildfunk Harald Tittel

Zwei amerikanische Soldaten sind Tatverdächtige. Einer wurde inzwischen außergerichtlich bestraft, weil er an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen war, so eine Sprecherin der Air Base Spangdahlem. Gegen den anderen US-Soldaten beginnt demnach Ende September der Militärprozess auf der US-Airbase Spangdahlem.

Bürgermeister: Jahrestag für Familie "besonders schlimm"

Der Wittlicher Bürgermeister Joachim Rodenkirch (CDU) in seinem Büro im Rathaus. SWR

Man kann nicht ermessen, was Eltern fühlen, wenn ein Kind gewaltvoll zu Tode kommt.

Joachim Rodenkirch (CDU) hat in diesen Tagen noch einmal mit den Eltern des erstochenen jungen Mannes telefoniert. "Weil sich ja der Tag jetzt jährt, und das ist für die Familie noch einmal besonders schlimm, weil dann die ganzen Ereignisse nochmal hochkommen", sagt er. "Man kann es ja nicht ermessen, was Eltern fühlen, wenn ein Kind gewaltvoll zu Tode kommt."

Gedenkminute und Kranzniederlegung an Kirmes geplant

Es gibt in Wittlich eine Gedenkminute für das Todesopfer und es wird ein Kranz niedergelegt. Auch ein Vertreter der US-Airbase Spangdahlem wird daran teilnehmen.

Für Bürgermeister Rodenkirch ist es ein Gedenken an den jungen Mann, der ums Leben gekommen ist. Aber es solle auch ein Symbol für ein friedliches Miteinander sein, das ja alle wollten, sagt er.

Nach Messerattacke: Rodenkirch bedroht

Im vergangenen Jahr wurde die Säubrennerkirmes nach dem Verbrechen unterbrochen. Alle waren schockiert, dass in der Nacht, nachdem die Kirmes schon geschlossen hatte, ein junger Mann erstochen wurde.

Bürgermeister Joachim Rodenkirch (CDU) steht vor einem der großen Fahrgeschäfte. Die Wittlicher Säubrennerkirmes ist für viele auch eine schöne Kindheitserinnerung. SWR

Nach Rücksprache mit den Angehörigen wurde die Kirmes dann doch fortgesetzt. Keine leichte Entscheidung für Bürgermeister Rodenkirch, dessen Familie danach anonym bedroht wurde.

Bürgermeister Rodenkirch wird nachdenklich, wenn er an die Ereignisse des vergangenen Jahres während der Säubrennerkirmes denkt. "Die Bedrohung zielte auf meine Familie ab, das ist etwas, das in keiner Weise akzeptabel ist."

Wittlicher Stadtbürgermeister gegen Gewalt

"Wir leben in einer Gesellschaft und einer Zeit, in der Werte und Normen aus den Fugen geraten. Insofern sind wir auch alle gefordert, klare Schranken zu ziehen."

Gewalt darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben.

Aus Sicht des Wittlicher Bürgermeisters ist es eine gesellschaftliche Aufgabe, friedlich miteinander umzugehen. "Gewalt, ob verbal oder direkt ausgeübt, darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben", sagt er.

Sicherheitskonzept wird ständig angepasst

Das Gewaltverbrechen mit einem Messer geschah im vergangenen Jahr in der Nacht nach dem ersten Festtag der Säubrennerkirmes. Die Polizei sieht keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der Kirmes, denn diese war zu der Zeit schon geschlossen.

Für die Säubrennerkirmes Wittlich gibt es ein Sicherheitskonzept. Dazu gehören auch Anlaufstellen in Notfällen. SWR

Das Sicherheitskonzept für das große Volksfest wird ständig angepasst, teilt die Polizei mit. Doch nicht nur auf Volksfesten gibt es Gewalttaten und für absolute Sicherheit kann niemand garantieren.

100.000 Gäste in Wittlich erwartet

Die Menschen in Wittlich freuen sich trotz allem auf ihre traditionelle Kirmes. Seit 1950 lockt die Säubrennerkirmes viele Besucher an. "Ein echter Wittlicher geht da hin", sagt ein junger Familienvater, der seinen kleinen Sohn an der Hand hält.

"Es ist Leben in der Stadt", sagt eine Geschäftsfrau, die ihr Schaufenster mit allerhand Schweinchen-Dekoration geschmückt hat, so wie viele andere auch.

Kirmes mit viel Heimatgefühl

Geht man mit offenen Augen durch Wittlich, sieht man, wie viel Herzblut viele Menschen in der kleinen Stadt in das Fest stecken. Liebevolle Details überall in den Schaufenstern und an den Häusern.

Die Vorsitzende des Stadtmarketings, Claudia Jacoby, hat auch ihre Buchhandlung passend zur Säubrennerkirmes dekoriert. "Es kommen auch viele ehemalige Wittlicher zur Säubrennerkirmes nachhause", sagt sie.

Was letztes Jahr auf der Säubrennerkirmes passiert sei, dürfe man nicht vergessen. Vielen Wittlichern geht es so, doch das Leben der anderen Menschen geht eben weiter, sagt fast jeder, mit dem man spricht.

Kirmes wichtig für Schausteller

Ein Schausteller, der seit 1989 zur Wittlicher Säubrennerkirmes kommt, äußert gemischte Gefühle. Wittlich sei eine nette Stadt, in der man während der Säubrennerkirmes gute Geschäfte machen könne, sagt er. Deshalb kämen ja so viele Schausteller seit Jahren immer wieder gerne nach Wittlich.

Die Säubrennersage - die Geschichte hinter der Wittlicher Kirmes Die Wittlicher Säubrennerkirmes gibt es seit 1950. Der damalige Wittlicher Bürgermeister Matthias Mehs hat sie ins Leben gerufen. Er hatte die Idee, eine alte Wittlicher Sage zu einem großen Volksfest zu machen. Ereignis im Jahr 1397 Grund für Kirmes Im Jahr 1397 belagerte der Raubritter Friedrich von Ehrenburg die Stadt Wittlich, die lange und tapfer standhielt. Doch eines Abends fand der Pförtner des Himmeroder Stadttors den Bolzen nicht, um das Tor zu verschließen. Er nahm stattdessen eine Möhre. Nachts kam eine Sau und fraß die Möhre. Das Tor sprang auf und Wittlich wurde vom bösen Raubritter geplündert und niedergebrannt. Eines der größten Volksfeste im Land Die Wittlicher trieben danach alle Schweine zur Strafe in ein großes Feuer und aßen danach den Saubraten. Mittlerweile ist die Wittlicher Säubrennerkirmes eines der größten Volksfeste in Rheinland-Pfalz. Es gibt inzwischen auch eine vegetarische Alternative zum Saubraten, die Initiative Möhrbrennerfest grillt stattdessen die Möhre.

Doch mittlerweile mache es ihm auch Angst, mit seiner Familie im Wohnwagen quasi auf dem Festgelände zu wohnen. Die Gewalt habe zugenommen, überall in den Städten, im Alltag, nicht nur auf Volksfesten, sondern auch in den Fußgängerzonen.

Hoffnungen auf ein friedliches Fest

Dass letztes Jahr nach dem Verbrechen die Säubrennerkirmes nach einer Unterbrechung weitergegangen ist, finden nicht nur Schausteller richtig.

Die Existenz der Schaustellerfamilien hängt davon ab, so einen Verlust könne man danach das ganze Jahr über nicht mehr ausgleichen, sagt einer der Schausteller. Dieses Jahr hofften alle, dass es gut geht und es ein fröhliches Fest wird.