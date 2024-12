Nach Schiffsunfall auf der Mosel sind Not-Schleusungen gestartet

Jetzt wird es ernst: Nach der Havarie in der Schleuse in Müden soll heute das erste Schiff per Not-Schleusung in Richtung Rhein fahren können. Den Anfang machte die "Allegria".

Nach dem Schiffsunfall auf der Mosel vor gut einer Woche ist die "Allegria" das erste Schiff, das per Not-Schleusung die kaputte Schleuse in Müden passiert hat. Der gut 80 Meter lange Frachter fährt unter holländischer Flagge und hat Getreide geladen. Deshalb sei sie auch ausgewählt worden, sagt Ulrich Zwinge vom zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA). Denn das erste Schiff, das geschleust wird, soll nichts Gefährliches wie etwa Öl oder Gas transportieren. Die Anspannung war groß. Aber jetzt fühlt man sich doch ganz gut, dass unser Konzept, das wir uns ausgedacht haben, funktioniert. Inzwischen ist die "Allegria" sicher in der Schleusenkammer. "Die Anspannung war groß", sagt Zwinge. "Aber jetzt fühlt man sich doch ganz gut, dass unser Konzept, das wir uns ausgedacht haben, funktioniert. Wenn das Schiff jetzt auch noch gut raus kommt, sind wir erstmal glücklich und zufrieden." Audio herunterladen (449 kB | MP3) Not-Schleusungen in aufwändiger Handarbeit Gerade wartet man in Müden darauf, dass sich die Schleusenkammer mit Wasser füllt. Sie ist nach der Havarie provisorisch repariert worden. Sobald das Wasser die nötige Höhe erreicht hat, wird das hintere Tor geschlossen. Nach vorne ist die Schleuse mit Dammbalken abgesperrt. Dort gibt es einen etwa 15 Zentimeter breiten Schlitz, durch den das Wasser abfließen kann und das Schiff den unteren Wasserstand erreicht. Nach und nach werden dann die Dammbalken mit einem Kran herausgehoben, die provisorisch den unteren Teil der Schleusenkammer versperren. Dann kann das Schiff aus der Schleuse fahren. In den nächsten Tagen wird man in Müden rund um die Uhr arbeiten, damit sich der Schiffs-Stau auflösen kann. Das alles ist sehr aufwändig und personalintensiv, sagt Zwinge. Not-Schleusungen wie auf der Mosel noch nie zuvor gemacht Am Wochenende waren zwei Testläufe ohne Schiffe erfolgreich verlaufen. Schiffe schleusen ohne Schleusentor - das sei so noch nie zuvor gemacht worden, sagte der Leiter des Koblenzer Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts, Albert Schöpflin. Nach Angaben der Behörde schichtet dabei ein Kran mehrere Stahlbalken übereinander. Die sollen behelfsmäßig das fehlende Schleusentor ersetzen. Auf diese Weise sollen alle festsitzenden 74 Schiffe in den nächsten Tagen abwärts Richtung Rhein geschleust werden. Allerdings dauert der ganze Vorgang laut WSA vier bis fünf Stunden und nicht wie gewöhnlich 20 bis 30 Minuten. Es könnten also trotz 24-Stunden-Betriebs nur fünf bis sechs Schiffe pro Tag geschleust werden. Müden Schiffsstau nach Unfall Not-Schleusungen auf der Mosel starten Nach dem Schiffsunfall auf der Mosel sollen heute die ersten Not-Schleusungen mit Schiffen erfolgen. Am Samstag waren zwei Testläufe ohne Schiffe erfolgreich verlaufen. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP