Die Lage am Morgen: Zwischenbilanz der Grenzkontrollen von Bundespolizei, mit Bannern gegen Silvesterböller am Tierheim, neue Fälle von Schweinepest auf Rheinaue nachgewiesen.

9:19 Uhr Deutschland und die Welt Im Thüringer Landtag werden die neuen Ministerinnen und Ministern vereidigt. Gleich danach ist die erste Kabinettssitzung festgesetzt. In Thüringen regiert dann erstmals eine sogenannte Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW. Die EU-Justizministerinnen und -minister treffen sich heute in Brüssel. Es geht unter anderem um den Kampf gegen Kindesmissbrauch. Allein in Deutschland verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr 16.300 Fälle von Kindesmissbrauch. Mit dem Aus der Bundesregierung drohen auch viele Regierungsprojekte auf der Strecke zu bleiben. Zum Beispiel der Digitalpakt 2.0, mit dem Schulen mit Know-How sowie Laptops und Tablets ausgestattet werden sollen. Heute trifft sich Bundesbildungsminister Cem Özdemir (Grüne) mit Länderkolleginnen, um den Pakt in einer gemeinsamen Bund-Länder-Erklärung doch noch auf den Weg zu bringen. Mit dabei ist die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Edeka ruft Wiener Würstchen zurück Achtung, falls ihr kürzlich diese Würstchen gekauft habt: Edeka und Marktkauf rufen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern Wiener Würstchen zurück. Es geht um 400-Gramm-Packungen der Eigenmarke Gut&Günstig. Einzelne Produkte seien mit dem falschen Haltbarkeitsdatum 26. Dezember 2025 versehen - korrekt sei aber der 26. Dezember 2024. Betroffene Packungen können zurückgebracht und umgetauscht werden.

Mann hantiert mit Messer nahe Binger Weihnachtsmarkt Ein Mann hat gestern Nachmittag in der Nähe des Binger Weihnachtsmarktes mit einem Messer herumhantiert. Passanten waren auf den Mann und seinen Begleiter aufmerksam geworden. Laut Polizei hatte der Mann mit seinem Messer wahllos Stichbewegungen in Richtung anderer Menschen gemacht. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei nahm den 36-jährigen Frankfurter fest und brachte ihn in eine psychiatrische Einrichtung. Gegen ihn wird jetzt wegen Bedrohung ermittelt.

Neue Fälle von Afrikanischer Schweinepest Auf der Mariannenaue im Rhein zwischen Ingelheim und Eltville wurden neue Fälle der Afrikanischen Schweinepest nachgewiesen. Drei Wildschweinkadaver sind positiv auf das Virus getestet worden. Das hat das hessische Umweltministerium mitgeteilt. Da Wildschweine sehr gut schwimmen können, wird das Umweltministerium jetzt weitere Elektrozäune am hessischen Rheinufer bei Eltville aufstellen. Auf rheinland-pfälzischer Seite hatten die Behörden Anfang Dezember den Elektrozaun am Rheinufer zwischen Mainz-Mombach und Heidenfahrt erweitert. Der Zaun zwischen Mainz und Worms ist inzwischen mehr als 40 Kilometer lang. Mainz Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest Elektrozaun am Rheinufer gegen schwimmende Wildschweine Der Kreis Mainz-Bingen lässt am Rheinufer zwischen Mainz-Mombach und Heidenfahrt einen Elektrozaun errichten. Denn Wildschweine schwimmen dort gerne durch den Rhein ans Ufer.

Schäden auf Salierbrücke entdeckt Achtung, wer regelmäßig auf der B39 bei Speyer unterwegs ist: Kommende Woche wird in mehreren Nächten die beschädigte Salierbrücke repariert. Das hat das Regierungspräsidium Karlsruhe mitgeteilt. Beginn ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Dazu wird die Strecke halbseitig gesperrt und eine Baustellenampel aufgestellt, damit die Autos abwechselnd in beide Fahrtrichtungen fahren können. Die Salierbrücke war zuletzt bis Ende 2021 umfassend saniert worden.

Über Tausend unerlaubte Einreisen bei Grenzkontrollen Seit Mitte September sind an den Grenzen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland fast 1.200 unerlaubte Einreisen registriert worden. Das hat die Bundespolizei mitgeteilt. Die meisten illegalen Einreisen habe es aus Frankreich gegeben. 370 illegale Einreisen und Einreiseversuche wurden an der luxemburgischen Grenze und 63 an der belgischen Grenze registriert. Außerdem seien den Fahndern 17 Schleuser ins Netz gegangen. Rheinland-Pfalz Kontrollen an den Grenzen zu Belgien, Luxemburg und Frankreich Über Tausend illegale Einreisen bei Grenzkontrollen festgestellt Bis Ende November wurden laut Bundespolizeidirektion Koblenz 1.159 illegale Einreisen nach Rheinland-Pfalz gezählt.

IHK schreibt Offenen Brief an Wissing wegen Schleuse Die Industrie- und Handelskammern Koblenz, Trier und Saarland fordern in einem Offenen Brief Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos) dazu auf, sich für die Reparatur der Moselschleuse in Müden einzusetzen. Außerdem fordern sie den schnellen Ausbau aller deutschen Moselschleusen mit einer zweiten Schleusenkammer. Bisher gebe es nur in drei von zehn Schleusen eine zweite Kammer, so die IHK. Das heißt nur dort können Schiffe auch dann geschleust werden, wenn beispielsweise ein Schleusentor kaputt ist. Müden Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt Zerstörte Tore aus der Mosel-Schleuse bei Müden ausgebaut Nach dem Schiffsunfall auf der Mosel wird die demolierte Schleuse jetzt repariert. Zunächst sind mit einem Spezialkran die schweren Tore aus der Schleuse entfernt worden.

Heute ist Freitag, der 13.! 😧 Freitag, der 13. - für viele von uns ein Tag, der Unglück ankündigt. Wie sieht das bei euch aus? Warum bereitet dieses Datum dem ein oder anderen ein so mulmiges Gefühl im Bauch? Hier findet ihr eine Antwort:

Fahrer von Gefahrguttransporter unter Drogen Das hätte auch ganz anders ausgehen können: Die Polizei hat gestern den Fahrer eines Gefahrguttransporters auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) gestoppt. Bei einer Kontrolle hatten die Beamten bei ihm Amphetamin und Methamphetamin festgestellt. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Immerhin war er laut Polizei mit 25 Tonnen giftigem Abfall unterwegs. Seinen Führerschein ist der Mann erst einmal los. Er darf sich außerdem auf mehrere Strafen einstellen.

Es bleibt kalt in Rheinland-Pfalz Der Tag beginnt mit dichten Wolken, aber im Laufe des Tages bricht zumindest in der Pfalz die Sonne durch. Auch in der Eifel kann die Sonne gelegentlich durchkommen. Dabei bleibt es frostig kalt bei minus 2 bis plus 3 Grad. Ab Montag wird es dann nass und auch milder.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) besucht am Mittag die zerstörte Mosel-Schleuse bei Müden. Zusammen mit Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) will er sich ein Bild von der Lage machen. Nachdem ein Frachter die Mosel-Schleuse rammte, stecken dort 70 Schiffe fest. Die Bundespolizei Koblenz zieht nach drei Monaten Grenzkontrolle Bilanz. Die Kontrollen waren bundesweit eingeführt worden, um illegale Einreisen zu verhindern und Schleuser zu fassen. Doch Berufspendler und Geschäftsleute klagen über lange Wartezeiten an der Grenze und Behinderung des Wirtschaftsverkehrs. Der Gesundheitsausschuss im Landtag befasst sich mit der Krankenhausreform und der drohenden Insolvenz etlicher Krankenhäuser. Die umstrittene Krankenhausreform drohte im Bundesrat am Widerstand der Länder zu scheitern. Nun kann sie doch ab 2025 umgesetzt werden. Viele Details müssen aber noch durch Rechtsverordnungen umgesetzt werden.