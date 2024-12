CDU in RLP wählt Julia Klöckner zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl

Beim Landesparteitag in Bingen hat die rheinland-pfälzische CDU ihre Landeliste für die Bundestagswahl aufgestellt. Spitzenkandidatin wurde die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.

Julia Klöckner hat bereits einige Jahre Erfahrung auf Bundesebene gesammelt. So war sie bereits Bundeslandwirtschaftsministerin und ist derzeit Bundesschatzmeisterin der CDU sowie wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Klöckner wurde nach Angaben der Partei mit 85 Prozent gewählt. Auf Platz zwei der Liste landete Patrick Schnieder. Der Vorsitzende der CDU-Landesgruppe im Bundestag erhielt 98,5 Prozent der Delegiertenstimmen. Auf dem dritten Platz steht der Pfälzer Dr. Thomas Gebhart mit 97,5 Prozent. Der Generalsekretär des Landes-CDU, Johannes Steiniger, erhielt 92,6 Prozent und steht auf dem sechsten Listenplatz.

CDU kritisiert die Bundesregierung scharf

In ihrer Bewerbungsrede kritisierte Klöckner die ehemalige Ampel-Regierung deutlich und teilte auch gegen Olaf Scholz (SPD) aus. Inhaltlich werde die CDU sich für niedrigere Unternehmenssteuern und einen flexibleren Arbeitsmarkt einsetzen, so Klöckner. Auch CDU-Landeschef Gordon Schnieder griff die ehemalige Ampel-Regierung an und sagte die "Chaos-Ampel im Bund" habe das Vertrauen in die Politik zerstört. Die CDU biete den Menschen Klarheit und wolle wieder Führungsverantwortung übernehmen, so Schnieder.

32 Kandidatinnen und Kandidaten auf die Landesliste gewählt

Insgesamt wählten die über 200 Delegierten am Samstag 32 Kandidatinnen und Kandidaten auf die Landesliste. Die jüngste Umfrage im Auftrag des SWR sieht die rheinland-pfälzische CDU in der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl bei 35 Prozent. Damit hat sie derzeit einen großen Abstand zu den anderen Parteien.