Stille Nacht auf dem Betzenberg: FCK veranstaltet wieder Weihnachtssingen

Tausende Menschen singen Weihnachtslieder in einem Fußballstadion: Das gibt es am Sonntag wieder auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Der FCK lädt zum zweiten Weihnachtssingen im Fritz-Walter-Stadion ein.

Von "Stille Nacht" bis "Alle Jahre wieder" oder von der "Weihnachtsbäckerei" bis "All I want for Christmas": Es soll ein besinnlicher Nachmittag am Sonntag beim Weihnachtssingen auf dem Betze werden - mit dem "stimmungsvollsten Chor der Pfalz". So wünscht sich das Marcello Bisignani, der Leiter der FCK-Gastronomie, die für Veranstaltungen im Fritz-Walter-Stadion zuständig ist.

Für Bisignani ist das Weihnachtssingen eine schöne Einstimmung auf die Festtage: "Gute Zeit miteinander verbringen, Kinder, die lachen und mit ihren Eltern Spaß haben - das wird ein schönes Miteinander im geliebten Stadion." In dem findet am Sonntag nach der Premiere im vergangenen Jahr zum zweiten Mal ein Weihnachtssingen statt.

Vanessa Mai kommt wieder nach Kaiserslautern

Und eine Sängerin ist auch wieder mit dabei: Vanessa Mai. Außerdem werden Tom Gaebel, Olaf Henning und Miray zusammen mit einer Band Weihnachtslieder anstimmen. Damit alle textsicher sind, gibt es auch ein Liedheft. Die Besucherinnen und Besucher werden in diesem Jahr auf der Südtribüne und Block 5 der Westkurve sitzen.

Sängerin Vanessa Mai wird auf dem Betze wieder Weihnachtslieder anstimmen. dpa Bildfunk Zichy /Eibner-Pressefoto

Die Bühne wird nach Angaben von Bisignani mittig vor der Haupttribüne stehen, Sängerinnen und Sänger sollen im Mittelkreis des Rasens auftreten. "So haben dann alle den besten Blick auf die Bühne und die Künstler", sagt Bisignani. Der FCK rechnet mit 8.000 bis 10.000 Besucherinnen und Besuchern.

"Last Christmas" darf beim Weihnachtssingen nicht fehlen

Der FCK-Veranstaltungsleiter würde auf dem Betzenberg gerne eine Tradition des Weihnachtssingens schaffen, wie es sie beispielsweise bei Union Berlin oder Borussia Dortmund gibt. Ein Lied darf für ihn dabei nicht fehlen: "Last Christmas". "Ich habe zuletzt gelesen, das ist das meist gehasste und meist geliebte Lied. Ich finde es immer super, es ist einfach das typische Weihnachtslied."

Ob es zwischen "Kling Glöckchen" und "Leise rieselt der Schnee" auch das eine oder andere Fanlied geben wird? "Das verrate ich im Voraus nicht. Da dürfen sich die Zuschauer dann überraschen lassen", sagt Bisignani mit einem Schmunzeln.

Gesungen wird auf dem Betze in zwei Halbzeiten

Von der Uni aus gibt es am Sonntag einen kostenlosen Shuttleservice zum Stadion. Los geht das Weihnachtssingen um 16 Uhr. Gesungen wird nach Angaben des FCK in "zwei Halbzeiten". Gegen 18 Uhr soll das Singen enden. Karten sind noch im Online-Ticketshop des FCK oder an einer Tageskasse erhältlich.

Im Fritz-Walter-Stadion soll es auch wieder ein großes Konzert geben

Marcello Bisignani und sein Team der FCK-Gastronomie arbeiten derweil auch an weiteren Veranstaltungen im Fritz-Walter-Stadion. Aufgrund der großen Nachfrage werde es im Frühjahr beispielsweise einen zusätzlichen Brunch geben. Im März sind unter anderem eine 80er- und eine Mallorcaparty geplant. In der Halle der Nordtribüne soll es nächstes Jahr zudem weitere Konzerte oder auch Comedyabende geben.

"Das vergangene Jahr war sehr erfolgreich. Jetzt sind wir an weiteren Veranstaltungen dran", so Bisignani. Das gelte auch bereits für das Jahr 2026. Da wünscht sich der Leiter der FCK-Gastronomie wieder große Konzerte im Fritz-Walter-Stadion. Fest stehe da aber noch nichts.