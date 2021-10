Privat und persönlich: Vanessa Mai

So richtig lässt sie sich nicht mehr einsortieren, aber zum Schlager hat sie sich immer auch bekannt. Vanessa Mai ist wandelbar, neugierig und schlagfertig. Das beweist sie in jeder Folge von "On Mai Way" wieder aufs Neue.

Sängerin Vanessa Mai bei der Aufzeichnung der MDR - Talkshow Riverboat am 28.02.2020 in Leipzig. imago images STAR-MEDIA Steckbrief Geburtstag 2. Mai 1992 Geburtsort Aspach Sternzeichen Stier Größe 1,60 m Bürgerlicher Name Vanessa Marija Else Ferber Die wichtigsten Alben Debütalbum: "Wachgeküsst" (2015), "Für dich" (2016), "Regenbogen" (2017), Schlager (2018), Mai Tai (2021) Ursprünglich war ich mal Mediengestalterin Partner Andreas Ferber (verheiratet seit 2017) Wissenswertes über Vanessa Mai #Ihre "kriminellste" Aktion Vanessa Mai wollte als Minderjährige mit einem gefälschten Personalausweis in eine Disco. Aber sie scheiterte am Türsteher. Eine echte Teenager-Schmach. Zum ganzen Interview geht's hier. #Dorfkind Shoppen in Stuttgart war in jungen Jahren ein echtes Highlight für Vanessa Mai als echtes Dorfkind. #Putzfee Vanessa Mai ist superordentlich und sie putzt gerne. Aber nur zu Hause "zur Entspannung", sagt sie! #Ein Herz für Kinder ... beweist Vanessa Mai bei ihrem Auftritt 2019 auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Das Video ging viral und macht den kleinen Miguel berühmt. Der emotionalste Moment des Jahres #Moderatorin Mit ihrem Laufband-Talk "On Mai Way" ist sie auf YouTube unterwegs. Sie trifft Schlagersänger, Influencer, Gamer. Dabei stellt sie nicht nur ihre Lauffreude unter Beweis, sondern auch ihre Schlagfertigkeit. Hörprobe und Video: "Landebahn"