Ho ho ho: Die Weihnachtsfeiertage rücken näher. Der dritte Advent steht dieses Wochenende schon an. Und da gibt es in der Region wieder einige weihnachtliche Veranstaltungen.

Den Zauber der Weihnacht spüren in Kirchheimbolanden

Zum Start ins dritte Adventswochenende beginnt in Kirchheimbolanden am Freitag - der Weihnachtszauber. Der findet auf dem Römerplatz statt. Dort gibt es bis zum 29. Dezember verschiedene Aktionen - zum Beispiel Musik, Tanz und eine Eisbahn.

Freitagabend verzaubert eine bunte Laserhow den Himmel über dem Römerplatz, dazu gibt es Musik - jeweils um 18 Uhr und um 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei! Außerdem bieten verschiedene Buden Essen und Getränke. Zum Beispiel Glühwein und Bratwurst.

Romantische Waldweihnacht Johanniskreuz

Weihnachten feiern mitten im Pfälzerwald - klingt romantisch und das ist es auch. Am dritten Adventswochenende gibt es in Johanniskreuz im Kreis Kaiserslautern wieder die Romantische Waldweihnacht: "Ein nachhaltiger Weihnachtsmarkt in unvergleichlicher Waldkulisse", so das zuständige Haus der Nachhaltigkeit.

Funkelnde Lichterketten, Weihnachtsbäume und Stände bei der Romantischen Waldweihnacht Johanniskreuz. Landesforsten Rheinland-Pfalz

Samstag 14 bis 20 Uhr und Sonntag 10 bis 18 Uhr stehen verschiedene Sachen auf dem Programm. Vor einer schönen Waldkulisse bieten 60 Stände herzhafte und süße Leckereien und Handwerkskunst aus dem Biosphärenreservat Pfälzerwald. Außerdem gibt es Musik, Schmiedevorführung, eine Feuershow und vieles mehr.

Fackeln und Feuer tauchen den Markt in den Abendstunden in romantisches Licht. Und wer noch einen Weihnachtsbaum braucht, kann den bei der Waldweihnacht auch kaufen - beim Forstamt Johanniskreuz. Dort gibt es auch frisches Wildfleisch zu kaufen.

Parken bei der beliebten Waldweihnacht Die Romantische Waldweihnacht bei Johanniskreuz im Kreis Kaiserslautern ist sehr beleibt. Aber: Parkplätze drumherum sind rar. Deshalb gibt es von den Veranstaltern ein Verkehrskonzept, damit der Besuch beim Weihnachtsmarkt möglichst stressfrei bleibt. Anreise mit Pendelbussen Gäsbock-Bus Linie 517 (Neustadt-Lambrecht-Elmstein-Iggelbach-Johanniskreuz)

Gräfenstein-Express Linie 256 (Rodalben-Münchweiler-Merzalben-Leimen-Johanniskreuz)

Holzländer-Bus Linie 244 (Hermersberg-Steinalben-Waldfischbach-Heltersberg-Johanniskreuz)

Luchs-Bus Linie 170 (Kaiserslautern-Stelzenberg-Trippstadt-Schmalenberg-Johanniskreuz) Anreise mit dem Auto Wer dann aber doch lieber mit dem Auto fährt, für den gibt es Tipps: Ein Teilstück der B 48, von der Abzweigung in Richtung Trippstadt bis zur Kreuzung in Johanniskreuz, ist als Einbahnstraße ausgewiesen

In diesem Bereich darf halbseitig geparkt werden

Umleitungen sind ausgeschildert Sonst gibt es drei Parkplätze im Bereich Johanniskreuz: Parkplätze Hindenburg-Kiefer an der B 48 in südlicher Richtung

Heltersberger Straße L 499

Elmstein-Schwarzbach /Gasthaus Waldesruh

Von dort erreichen die Besucherinnen und Besucher das Marktgelände je nach Entfernung nach einem Fußmarsch von 15 - 30 Minuten

Bei den Wegen handelt es sich um normale Wanderwege die ausgeschildert, aber nicht beleuchtet sind! Wichtig sind hier: geeignete Schuhe und Licht, wenn es dunkel ist. Ausführliche Infos gibt es unter Landesforsten Rheinland-Pfalz

Lichterfahrten rund um Pirmasens, Zweibrücken und Ramstein

Weihnachtlich geschmückt und mit funkelnden Lichterketten verziert fahren heute und morgen wieder Traktoren durch die Südwestpfalz und den Kreis Kaiserslautern. Freitag sind sie rund um Pirmasens unterwegs, Samstag fahren sie durch Zweibrücken und die umliegenden Orte und durch die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach.

Traktoren mit bunten Lichtern: Hier bei einer Lichterfahrt im Donnersbergkreis. Polizeiinspektion Rockenhausen

Lichterfahrt im Pirmasenser Land Freitag, 13. Dezember, ab 16:30 Uhr:

Die Lichterfahrt startet in Rieschweiler-Mühlbach, am Flugplatz Pottschütthöhe. Danach geht es für die geschmückten Traktoren durch die folgenden Orte: Mühlbach - Thaleischweiler-Fröschen - Höhfröschen Hauptstraße - Petersberg - Fehrbach

Pirmasens Zweibrückerstraße, Alleestraße, Friedhofstraße, Kaiserstraße, Blocksbergstraße

Zwischenstopp Wasgau LKW Parkplatz (Im neuen Feld)

Winzeln

Pirmasens Winzlerstraße, Leinenweberstraße, Adlerstraße, Bitscherstraße

Niedersimten - Obersimten - Vinningen - Kröppen - Bottenbach -Kleinsteinhausen - Walshausen - Nünschweiler - Rieschweiler-Mühlbach

Ende der Fahrt: Auf der Pottschütthöhe Rieschweiler-Mühlbach Quelle: Organisatoren Peter Maurer, Leon Glas und Regina Spenler

Lichterfahrt im Zweibrücker Land Samstag, 14. Dezember, ab 16:30 Uhr:

Der Flugplatz Pottschütthöhe in Rieschweiler-Mühlbach ist der Startpunkt der Lichterfahrt. Anschließend fahren die beleuchteten Traktoren diese Route entlang:  Maßweiler - Reifenberg - Battweiler - Oberauerbach - Großbundenbach - Kleinbundenbach - Käshofen - Mörsbach -

Zweibrücken Mörsbacherstraße, Hofenfelsstraße, Dinglerstraße, Homburgerstraße, Gottlieb-Daimler-Straße

Zwischenstopp Parkplatz Möbel Martin Wilkstraße

Zweibrücken Lanzstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Etzelweg, Gleiwitzstraße

Rimschweiler - Althornbach - Hornbach - Mauschbach - Dietrichingen - Contwig - Stambach - Falkenbusch - Dellfeld - Rieschweiler

Ende der Tour: Auf der Pottschütthöhe 0Rieschweiler-Mühlbach Quelle: Organisatoren Peter Maurer, Leon Glas und Regina Spenler

Lichterfahrt durch die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach Samstag, 14. Dezember, ab 16:45 Uhr: Weihnachtlichen Lichterglanz gibt es am Samstag auf den Straßen der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Knapp 40 weihnachtlich geschmückte Traktoren und Schlepper sind dort unterwegs - ab 16:45 Uhr: Beginn ist auf dem Trifthof in Miesenbach

Von dort aus fährt die Kolonne über Ramstein, Niedermohr, Schrollbach und Katzenbach nach Spesbach

Ende ist gegen 20:30 Uhr auf dem Schanzerhof in Hütschenhausen Quelle: Organisator Stefan Fischer (Trifthof) in Zusammenarbeit mit Kreisverwaltung Kaiserslautern, Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach und Polizeiinspektion Landstuhl

Nikolaustreffen und Weihnachtsmarkt in Zweibrücken

Rote Mütze, roter Mantel - in Zweibrücken versammeln sich am Sonntag Nikoläuse - beim inzwischen traditionellen "Zweibrücker Nikolaustreffen" auf dem Alexanderplatz. Los geht es gegen 15:30 Uhr. Eingeladen sind Weihnachtsmänner, Nikolausfrauen und Nikolauskinder. Sie können laut Stadt bei einem Wettbewerb mitmachen und wer will, kann auch Singen oder ein Gedicht vortragen. Wer ein komplettes Kostüm hat, hat die Chance auf verschiedene Preise.

Das "Zweibrücker Nikolaustreffen" findet inzwischen zum 8. Mal statt. Stadtverwaltung Zweibrücken

Parellel hat der Weihnachtsmarkt in Zweibrücken von Freitag bis Sonntag noch mal geöffnet - auch auf dem Alexanderplatz. Händler bieten Weihnachtsköstlichkeiten und Geschenkideen und auf der Bühne gibt es das ganze Wochenende über Musik und Tanz.

Weihnachtssingen uffm Betze in Kaiserslautern

Im Fritz-Walter-Stadion wird bei FCK-Spielen immer gesungen. Das sind dann Lieder, um die Roten Teufel anzufeuern oder zu feiern. An diesem Wochenende werden uffm Betze Weihnachtslieder geträllert. Beim Weihachtssingen auf der Südtribüne am Sonntag ab 16 Uhr. Dafür gibt es noch Karten beim FCK.

Gemeinsam Weihnachtslieder singen in Pirmasens

Nicht nur auf dem Betze werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen - auch in Pirmasens auf dem Exe. Am Samstag - von 17 bis 18 Uhr stimmen die Kant-Chöre und der Jugendchor Unisono laut Stadt auf das Weihnachtsfest ein. Wer Lust hat, kann einfach auf den Exe kommen und mitsingen. Angestimmt werden klassische Weihnachtshits - unter anderem "Lasst uns froh und munter sein", "Alle Jahre wieder" oder "Oh du fröhliche".

Das offene Singen zu Weihnachten in Pirmasens war letztes Jahr gut besucht. Stadtverwaltung Pirmasens / Sabine Reiser)

Nach dem Singen auf dem Exe geht es am Samstag auf dem Belznickelmarkt in Pirmasens weiter: mit Livemusik bei Glühwein und Punsch. Ab 18 Uhr spielt "The Voice of Germany"-Teilnehmer Elias Zobeley auf der Schloßplatz-Bühne.

Was am dritten Advent in der Region noch geht

Das Adventswochenende hat noch mehr Veranstaltungen zu bieten: Musik in Kibo, Weihnachtsgedöns in Lautern und Glühwein in Kusel.