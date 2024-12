per Mail teilen

Ganz klar, es weihnachtet: Ab diesem Wochenende gibt es wieder viele Möglichkeiten, sich in der Pfalz einen frischen, regionalen Tannenbaum zu kaufen - oder selbst zu schlagen.

An einem der Adventswochenenden in den Wald zu fahren, um vor Ort den schönsten und passendsten Tannenbaum auszusuchen und gleich selbst zu schlagen - nicht nur für viele Familien in der Süd- und Vorderpfalz ist das eine liebgewonnene Tradition.

Viele Forstämter versüßen das Erlebnis noch mit Glühwein, Kinderpusch und Wildbratwürsten - oder gar einem kleinen Weihnachtsmarkt wie auf dem Weinbiet.

Weihnachtsbaum selber schlagen: Das sind die Preise

Die Kosten für einen selbstgeschlagenen Weihnachtsbaum liegen in diesem Jahr meist bei rund 20 Euro pro laufendem Meter.

Am Weinbiet sind Fichten etwas günstiger (15 Euro pro Meter). Am Ungeheuersee werden die Preise ab dem ersten Meter günstiger.

Bei allen Anbietern kann nur mit Bargeld gezahlt werden.

Tannenbaum holen: Das müssen Sie mitbringen

Mit Handsäge, Handschuhen und festem Schuhwerk ausgestattet kann es am ersten Adventswochenende losgehen:

Zum Beispiel am Samstag, dem 7.12., im Forstrevier hinter Weisenheim am Berg. Treffpunkt ab 11 Uhr ist die Pfälzerwald-Hütte am Ungeheuersee. Der Weg dorthin wird ausnahmsweise für Autofahrer geöffnet. Geschlagen werden kann bis 14 Uhr.

Die Bäume sind ökologisch gewachsen und naturbelassen. Der Umwelt zuliebe wird auf ein Netz verzichtet.

Für viele Familien in der Pfalz ist es eine vorweihnachtliche Tradition: Den Weihnachtsbaum im Wald selbst auszusuchen und zu fällen dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Ingo Wagner

Weihnachtsbaumschlagen am 2. Advent

Am Sonntag, den 8.12., lädt das Forstrevier in Herxheim bei Landau ab 10 Uhr zur Nordmanntannen-Ernte ein. Dazu gibt es Wildbratwürste und Schwedenfeuer. Gefällt werden kann bis 15 Uhr.

Auch im Forstrevier Weinbiet bei Neustadt gibt es am Sonntag, den 8.12. von 11 bis 15 Uhr, direkt unter dem Weinbiet-Gipfel Blaufichten zum selbst schlagen oder bereits gefällte Tannen.

Parallel dazu soll es auf dem Weinbietgipfel von den Betreibern des Weinbietthauses einen kleinen Weihnachtsmarkt geben.

Vorfreude auf Weihnachten: Tannenbaum fällen und danach noch einen Glühwein trinken Colourbox

Tannenbaumschlagen am 3. Adventswochenende

Auf dem Weinbiet kann man auch am dritten Adventswochenende Weihnachtsbäume selber schlagen: Und zwar am Samstag, den 14.12. von 11 bis 15 Uhr.

Auch im Forstrevier Taubensuhl, das zum Stadtwald Landau gehört, können am Samstag, den 14.12. von ) bis 16 Uhr Fichten und Nordmanntannen gefällt werden und außerdem Glühwein, Wildbratwürste und anderes Weihnachtliches konsumiert werden.

Die Weihnachtsbaumplantage befindet sich sechs Kilometer oberhalb der Gemeinde Eußerthal. Dafür ab dem Forsthaus Taubensuhl den Markierungen folgen.

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum...

Auch im Forstrevier Haßloch können am Samstag, den 14.12. von 10 bis 16 Uhr Blaufichten geschlagen werden. Der genaue Ort befindet sich in der Nähe der Aumühle und ist ausgeschildert.

Auch in Elmstein können am Samstag, den 14.12. von 9:30 bis 16 Uhr zertifizierte Tannen geschlagen werden. Treffpunkt ist das Forsthaus an der Wolfsgrube.

Im Forstrevier Drachenfels können am Samstag, den 14.12. von 10 bis 14:30 Uhr Weihnachtsbäume gefällt werden. Treffpunkt ist der Waldparkplatz "Auf der Steige" in der Nähe des "RuheForsts Pfälzerwald" an der B 37 am höchsten Punkt zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein.

Am dritten Adventswochenende gibt es in der Pfalz die meisten Möglichkeiten, selbst einen Weihnachtsbaum zu schlagen IMAGO / ULMER Pressebildagentur

Wer keine Zeit oder Lust hat, selbst einen Baum zu schlagen, kann am Samstag beim Forstamt Bad Dürkheim in der Kaiserslauterer Str. 343 in Dürkheim auch einfach eine regionale Tanne kaufen. Von 10 bis 14:30 Uhr gibt es außerdem Glühwein, Kinderpunsch, Bratwurst, Frikadellen und Wild zu kaufen.

Weihnachtsbaumschlagen am 3. Advent

Am Dritten Advent (15.12.) kann dann im Forstrevier Edenkoben zur Säge gegriffen werden, von 10 bis 16 Uhr. Außerdem gibt es Glühwein, Kinderpunsch und Wildschweinbratwurst.

Treffpunkt ist die Christbaumfläche an der ehemaligen Wetterstation Edenkoben. Hin kommt man über den Parkplatz Lolosruhe oberhalb des Forsthauses Heldenstein), zurück über den Kohlplatz zum Hüttenbrunnen. Achtung: Auf der Strecke herrscht Einbahnstraßenverkehr!

Für viele Familien mit Kindern ein schöner Ausflug: Im Pfälzerwald einen Tannenbaum holen dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Ingo Wagner

Im Forstrevier Scharfeneck bei Ramberg können am 15.12. von 9 bis 13 Uhr Normanntannen bereits geschlagen gekauft oder selbst vor Ort geschlagen werden. Treffpunkt ist der Parkplatz "Drei Buchen" an der L506. Dazu gibt es Wildspezialitäten vom Grill, Glühwein und Kinderpunsch.

Auch in Dudenhofen können am Dritten Advent von 10 bis 16 Uhr Weihnachtsbäume aus dem Gemeindewald des Forstamts Pfälzer Rheinauen geschlagen werden. Parallel gibt es einen Weihnachts-Wald-Basar mit Geschenken aus Naturmaterialien, regionalen Produkte und kleinem Kinderprogramm.