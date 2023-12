Hier kann man den Weihnachtsbaum im Westen der Pfalz selbst schlagen

Der geschmückte Baum im Wohnzimmer gehört bei vielen Menschen in der Weihnachtszeit traditionell einfach dazu. Klar, man kann seinen Weihnachtsbaum fix und fertig eingepackt auf irgendienem Parkplatz kaufen - aber man kann ihn auch selbst im Wald schlagen. Wo das geht, erfahren Sie hier.

Ob Nordmanntanne, Edeltanne, Kiefer oder Fichte - den eigenen Weihnachtsbaum gemeinsam mit der Familie selbst zu schlagen liegt im Trend. So weiß man, wo der Baum herkommt und dass er nicht durch halb Europa gefahren wurde. Außerdem ist der Ausflug in den Wald grade für Kinder ein besonderes Erlebnis. Das weiß auch das Forstamt in Kaiserslautern und bietet deshalb gleich mehrere Termine an verschiedenen Orten an.

In Kaiserslautern, Zweibrücken oder Kusel Baum selbst schlagen

Wichtig ist, dass die Besucher feste Schuhe anhaben und eine Handsäge und Arbeitshandschuhe mitbringen. Vor Ort kann man sich dann seinen Wunschbaum aussuchen und selbst absägen. Damit er auf der Heimfahrt besser transportiert werden kann, gibt es auch einen Packservice, der die Bäume in entsprechende Netze schiebt. Je nach Baumart kostet der Meter zwischen zehn und 30 Euro. Zehn Euro kostet der Meter Fichte, 20 Euro der Meter Edeltanne oder Nordmanntanne und für 30 Euro gibt es bei Landstuhl jeweils die komplette Nordmanntanne.

Hier kann man im Westen der Pfalz seinen Weihnachtsbaum selbst schlagen Forstamt Kaiserslautern: Stelzenberg, Forsthaus Horst/Hofdellhütte, 02.12.2023 von 11:00 - 15:00 Uhr Kaiserslautern-Erzhütten, ausgeschildert ab Mühlbergstraße, 09.12.2023 von 10:00 - 16:00 Uhr Landstuhl, Steigerhof, Breitenwald, ausgeschildert ab L470, 10.12.2023 von 10:00 - 15:00 Uhr Schopp, Schafdell, 16.12.2023 von 10:00 - 14:00 Uhr Morlautern, Entersweilerfeld, ausgeschildert ab Enterweilerstraße, 16.12.2023 von 10:00 - 16:00 Uhr Forstamt Otterberg: Otterberg, Grillplatz Grafenthalerho,17.12.2023 von 10:00 - 14:00 Uhr Forstamt Westrich: Zweibrücken, Birkhausen, 16.12.2023 von 10:00 Uhr - 14:00 Uhr Forstamt Kusel: Zwischen Mayweilerhof und Ulmet, K22, 09.12.2023 von 10:00 bis 14:00 Uhr Die Forstämter Hinterweidenhtal, Johanniskreuz und Donnersberg haben noch nicht über Termine zu ihren Weihnachtsbaumverkäufen informiert.

Bald keine Weihnachtsbäume mehr aus der Pfalz wegen Klimawandel?

Im Pfälzerwald wird im Gegensatz zu so mancher Christbaumplantage im europäischen Ausland nur ganz wenig und gezielt gedüngt. Allerdings macht besonders den Nordmanntannen der Klimawandel stark zu schaffen. Schon im vergangenen Jahr bescheinigten die Forstämter aus dem Pfälzerwald, dass es für die "Weihnachtsbäume aus der Region bald eng werden könnte".

Wenn es weiterhin immer trockener und heißer werde, müssten sich die Menschen so langsam von ihrem pfälzischen Christbaum verabschieden, heißt es.