Alten Kugeln einen neuen Anstrich verpassen, Ornamente aus Papier kleben oder mit Kindern basteln: In der Adventszeit können Sie mit unseren Ideen Christbaumschmuck selber machen.

Für Bastelfans gibt es viele Möglichkeiten eigenen Schmuck für den Christbaum zu basteln – die meisten Ideen sind einfach umzusetzen und umweltfreundlich.

Christbaum kaufen: Ab wann gibt es Weihnachtsbäume?

Ende November, jedoch spätestens Anfang Dezember, gibt es Weihnachtsbäume zu kaufen. Für gewöhnlich finden Sie Christbäume in Bau-, Garten- und Supermärkten, an speziellen Verkaufsständen und sogar online. Viele machen es sich auch zur Tradition, ihren Weihnachtsbaum selbst zu schlagen.

Wann kann man den Christbaum aufstellen?

Es ist Geschmackssache, wann Sie Ihren Weihnachtsbaum aufstellen wollen. Wenn Sie besonders lange Freude an Ihrem Baum haben wollen, können Sie ihn direkt nach Totensonntag Ende November aufstellen. Der Nachteil kann sein, dass der Baum dann schneller zu nadeln anfängt, falls es an seinem Standort warm ist.

Vielen warten lieber etwas länger bis kurz vor Weihnachten und stellen den Baum dann auf.

Auch beim Schmücken gibt es Unterschiede. Während die einen den Christbaum als weihnachtliche Deko sehen, gehört es für andere dazu, erst am Abend vor dem 24. Dezember den Baum zu dekorieren.

Holz strahlt einfach eine besondere Gemütlichkeit aus und Sterne gehören wohl mit zu den beliebtesten Symbolen zur Weihnachtszeit. Aus Papierstrohhalmen, Holzperlen in zwei verschiedenen Größen, einer Kordel und etwas Heißkleber entstehen mit wenigen Handgriffen Perlensterne, die Sie sowohl an den Weihnachtsbaum als auch genauso gut als Weihnachtsdeko in die Fenster hängen können.

Mit Kindern lässt sich sehr einfach Deko für den Weihnachtsbaum basteln. Alles was Sie dafür brauchen sind ein paar Bügelperlen in verschiedenen Farben und Stiftplatten sowie zum Bügeln ein Papier zum Zwischenlegen und ein Bügeleisen. So können Sie beispielsweise Schneemänner, Rehe, einen Nikolaus oder Schneeflocken stecken, anschließend bügeln und dann aufhängen.

Wenn die alten Christbaumkugeln nicht mehr gefallen, müssen sie nicht weggeschmissen werden. Mit Acrylfarbe, Backpulver, Goldfarbe, einem Pinsel und einem kleinen Schwamm können Sie sich Ihre Kugeln selbst gestalten. Wichtig ist, dass Sie die Kugeln davor gut sauber machen. Die Kugeln lassen sich auch schön als Tischdeko für Weihnachten nutzen.

Ausgefallener Christbaumschmuck: DIY aus Kaffeekapseln

Kostengünstige und schnelle Weihnachtsdeko ist auch möglich. Leere Kaffekapseln aus Aluminium auf einem Bindfaden auffädeln und fertig ist der selbstgebastelte Weihnachtsschmuck. Die Kapseln können Sie nach Wunsch anmalen oder mit Lack besprühen.

Alles was Sie dafür brauchen sind ausgediente Christbaumkugeln, Alleskleber oder Heißkleber und Kordelband. Mit der Kordel können Sie dann die alten Kugeln umwickeln und mit Hilfe des Klebers befestigen. Der Vorteil ist, Sie können die Farbe ganz nach Ihrem Geschmack wählen.

Weihnachtsbaumschmuck aus Papier basteln

Wenn Sie Kinder, Enkelkinder, Katzen oder Hunde haben, die gerne mal mit dem Weihnachtsbaumschmuck spielen und Sie nicht wollen, dass Ihre Glaskugeln kaputt gehen, eignen sich die Ornamente aus Papier hervorragend als Schmuck. Dafür brauchen Sie acht Kaffeefilter pro Ornament, eine Schablone, einen Stift, eine Schere, einen Kleber oder einen Kleberoller und etwas Schnur.