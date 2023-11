Weihnachtsdeko für den Tisch: 7 Ideen und Tipps zum Selbermachen

per Mail teilen

Der Esstisch ist der Ort, an dem alle regelmäßig zusammenkommen. Weihnachtsdeko kommt hier besonders gut zur Geltung und kann ein richtig gemütliches Ambiente schaffen.

Wie dekoriere ich meinen Tisch zu Weihnachten?

Die Adventszeit naht und der Tisch eignet sich hervorragend für die erste Weihnachtsdeko. Ob bunt, einfach gehalten, selbst gebastelt oder glamourös – wir haben sieben Ideen für eine weihnachtliche Tischdekoration.

Alles, was Sie für einen bunt geschmückten Tisch zur Weihnachtszeit brauchen, sind verschiedene Dekoelemente und einen Tischläufer. Der Tischläufer dient als Rahmen für all die Dinge, die Sie finden. Sei es ein Gesteck aus Ästen, der selbstgemachte Adventskranz, Zapfen, Porzellanfiguren, Teelichter oder kleine Tierfiguren. Diese dekorieren Sie dann ganz frei auf dem Tischläufer.

Ein Klassiker bei der weihnachtlichen Tischdeko sind Kerzen. Auf dem Adventskranz oder in Kerzenständern ist dabei oft die bevorzugte Wahl. Probieren Sie doch mal etwas Neues aus und drapieren Sie Kerzen in einem Glas oder einer großen Vase. Damit die Kerzen guten Halt haben, können Sie kleine Steine in das Gefäß geben. Um das Glas lassen sich Naturmaterialien wie Zweige oder Zapfen, aber auch Weihnachtskugeln legen. Selbstgebastelter Christbaumschmuck findet hier ebenfalls Verwendung.

Jedes Jahr wiederverwendbar, aber dennoch wandelbar sind Dekoteller zur Weihnachtszeit. Je nach Geschmack können darauf einfarbige oder auch ganz bunte weihnachtliche Motive drapiert werden. Eine oder mehrere Kerzen bringen dabei warmes und stimmungsvolles Licht auf den Tisch.

Gold ist ein Farbklassiker an Weihnachten, der Wärme ausstrahlt und gleichzeitig sehr edel wirkt. Als goldene Elemente lassen sich etwa ein Tischläufer, Weihnachtskugeln oder Kerzenständer optimal zu weißen Kerzen oder einer weißen Tischdecke kombinieren. Mit Lichtquellen von den Kerzen oder kleinen LED-Lichtern sorgen Sie zudem für harmonische Stimmung.

Eine tolle Idee für weihnachtliche Deko sind verschiedene Äste und Zweige, gespickt mit Orangenschalen, Zimtstangen, Tannenzapfen und Weihnachtskugeln. Das auf dem Esstisch wie einen Tischläufer über die Mitte verteilen. Die Farbkombination aus Grün, Braun und Orange lässt das Bild sehr warm und einladend wirken.

Stoff macht alles warm und gemütlich. Deko lässt sich auch selbst machen. So können Sie beispielsweise aus Stoffresten kleine Tannenbäume nähen oder aus Pappe Sterne falten. Diese lassen sich dann neben Kerzen und Tannengrün hübsch auf dem Tisch dekorieren. Selbstgebasteltes lässt sich auch super als weihnachtliche Deko ans Fenster hängen oder die Fensterbank schmücken.

Wer weniger Platz hat oder die weihnachtliche Dekoration eher dezent halten möchte, kann auch auf kleine Gruppierungen von Kerzen, Zweigen und beispielsweise Apfel- oder Orangenscheiben setzen. Das Teelicht kann auch in ein Glas gestellt werden, dass Sie selbst bemalen oder bekleben und der Deko somit eine ganz persönliche Note geben.