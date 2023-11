Wie dekoriere ich mein Fenster zu Weihnachten?

Zur weihnachtlichen Dekoration der Fenster gibt es viele Möglichkeiten. Ob klassisch mit Holz und Kerzen, minimalistisch oder selbst gebastelt – wir haben acht tolle Ideen für Sie.

Wann kann man die Fenster schmücken?

Für Weihnachtsfans kann es nicht früh genug losgehen. Deshalb packen viele bereits kurz nach dem Totensonntag Ende November die erste Deko aus. Kerzen und Lichterketten am Fenster machen besonders in den dunklen Abendstunden ein gemütliches Licht zu Hause. Ansonsten orientieren Sie sich gerne am ersten Advent und der damit beginnenden Vorweihnachtszeit, um ihre Fenster weihnachtlich zu schmücken.

Als Schwibbogen wird ein Lichterbogen aus dem Erzgebirge für die Weihnachtsdekoration bezeichnet. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bernd März

Als Schwibbogen wird ein schmückender Lichterbogen für die Advents- und Weihnachtszeit bezeichnet. Diesen gibt es mit LED-Beleuchtung und mit Vorrichtungen für Wachskerzen. Ursprünglich kommt der Schwibbogen aus dem Erzgebirge und sollte dort den Bergmännern, die in den Wintermonaten kaum Tageslicht gesehen haben, den Weg nach Hause leuchten und Freude bereiten.

Mit kleinen Häusern aus Keramik oder Porzellan können Sie Ihr eigenes Weihnachtsdorf gestalten. Die kleinen Häuser gibt es schlicht in weiß oder auch bunt bemalt. Einige Häuschen gibt es mit LED-Beleuchtung und in andere lassen sich Teelichter stellen. Drumherum können Sie mit Watte oder Pflanzen auf der Fensterbank eine winterliche Landschaft schmücken. Aus Modelliermasse können Sie auch selbst kleine Lichthäuser basteln.

Diese tollen Weihnachtssterne aus Transparentpapier sind schnell selbst gebastelt und ein Farbtupfer am Fenster. Dabei gibt es verschiedene Formen und Muster, die sich basteln lassen. Auch gefaltete Papiersterne in 3-D sind hübsch.

Oder Sie können Pflanzen und Beeren zu Gestecken binden und als Kranz aufhängen. Gartenexperte Volker Kugel erklärt im Audio, welche besonders geeignet sind:

Weihnachtliche Dekoration muss nicht immer kitschig und verspielt sein. Wenn Sie es lieber schlicht und gradlinig mögen, können Sie auf Deko setzen, die typische weihnachtliche Symbole wie Tannenbäume oder Sterne als Silhouette zeigt. Minimalistische Deko ist eher einfarbig in unaufgeregten Farben wie Weiß, Braun, Beige, Grau oder Weinrot. Diese Elemente eignen sich auch gut als Tischdeko zu Weihnachten.

An einem Ast lässt sich jeglicher Weihnachtsschmuck befestigen. Sie können dabei mit den Farben und Formen experimentieren. Eine Mischung aus großen und kleinen Elementen wirkt besonders harmonisch. Sie können selbst Weihnachtsbaumschmuck basteln und dem Ast so eine persönliche Note geben. Auch ein Adventskalender-Mobile sieht im Fenster super aus.

Kerzen verbreiten im Handumdrehen eine warme und gemütliche Stimmung. Am besten wirken die Kerzen in einer Gruppe. Nutzen Sie dafür eine Mischung aus großen und kleinen Kerzen, um verschiedene Ebenen zu schaffen. Gerne werden Kerzen auch auf einem Deko-Teller oder in einer Schale drapiert. Windlichter und Kerzenhalter können dabei ein richtiger Hingucker sein. Wenn Ihnen das Kerzenlicht nicht ausreicht, können Sie zusätzlich eine Lichterkette auf die Fensterbank legen. Die Kerzen können Sie auch selbst gestalten, in dem Sie sie mit Servietten bedrucken.

Mit LED-Weihnachtsdeko erstrahlt das Fenster und die hübsche Deko ist auch gut von außen zu sehen. Dabei gibt es Rentiere, Sterne, Weihnachtsgirlanden, Schneemänner, Schlitten, Nikoläuse und viele weitere Motive, die sich mit Saugnäpfen an der Scheibe befestigen lassen.

Selbstklebende Deko aus Gel lässt sich einfach anbringen und vor allem im nächsten Jahr wiederverwenden. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Caro | Baertels

Günstig und schnell lassen sich die Fensterscheiben mit winterlichen Motiven aus Gel verzieren. Diese gibt es in Bastelläden oder Drogeriemärkten zu kaufen. Zudem können sie nach der Weihnachtszeit einfach wieder in ihre Verpackung zurück und im nächsten Jahr wiederverwendet werden.