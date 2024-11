Weihnachtsmärkte in der Westpfalz

Weihnachten rückt näher - und schon öffnen die ersten Weihnachtsmärkte ihre Türen. Wir stellen einige rund um den Donnersberg, die Südwestpfalz, Kusel und Kaiserslautern vor.

In Kaiserslautern gibt es gleich drei Märkte: nämlich Weihnachtsmarkt, Kulturmarkt und Silvestermarkt. Rund um die Stiftskirche und auf dem Schillerplatz geht es mit dem Weihnachtsmarkt los. Der geht bis zum 23. Dezember.

An den Verkaufsständen gibt es laut Stadt alles vom traditionellen Kunsthandwerk bis zum Christbaumschmuck. Außerdem locken Leckereien vom Grill, gebrannte Mandeln und natürlich Glüchwein. Eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern am 21. November um 18 Uhr auf dem Schillerplatz. Mit dabei war auch Lautrer Christkind.

Weihnachtsmarkt, Kulturmarkt und Silvestermarkt in Kaiserslautern

Am 29. November geht dann in der Fruchthalle der Kulturmarkt los. Bis zum 22. Dezember bieten über 70 Aussteller Handwerk und Kunst an. Außerdem wird es auch musikalische Darbietungen geben. Und vom 27. bis zum 30. Dezember ist dann noch Silvestermarkt, bei dem sich im Vergleich zum Weihnachtsmarkt - bis auf den Namen - nicht viel ändern wird.

In Pirmasens wird es vom 27. November bis zum 22. Dezember weihnachtlich. Dann findet in der Fußgängerzone der Belznickelmarkt statt. Auch in diesem Jahr wird es auf dem Schloßplatz wieder eine Schlittschuhbahn mit Schlittschuhverleih geben. Zum ersten Mal gibt es - so die Stadt - auf dem Belznickelmarkt auch eine Christmas Sky Lounge. Und zwar auf der Mittelterasse der VR-Bank. Geöffnet ist sie vom 12. bis zum 15. Dezember und vom 19. bis zum 22. Dezember. Dort wird es neben Klaviermusik auch einen Schlitten als Selfie-Point geben, beheizte Weinfässer zum sitzen und eine After-Work-Party.

Auf dem Belznickelmarkt in Pirmasens wird es zum zweiten Mal eine Schlittschuhbahn geben. Neu in diesem Jahr ist die Christmas Sky Lounge mit Blick auf den Weihnachtsmarkt. Stadt Pirmasens

Wo ist in der Westpfalz noch Weihnachtsmarkt?

Lichterfest in Münchweiler an der Rodalb am 29. und 30. November

Adventsmarkt in Fischbach bei Dahn am 30. November und 1. Dezember

Landstuhler Advent an jedem Adventswochenende 2024 ab Freitag, 18 Uhr

Rodalber Weihnachtsmarkt am 30. November und 1. Dezember

Handwerker-Weihnachtsmarkt in Nanzdietschweiler am 30. November

Weihnachtsmarkt auf der Burg Lichtenberg am 30. November und 1. Dezember

Zweibrücker Weihnachtsmarkt vom 6. bis 8. Dezember sowie vom 13. bis zum 15. Dezember

Nikolausmarkt in Ramstein-Miesenbach am 7. und 8. Dezember

Nikolausmarkt in Glan-Münchweiler am 7. Dezember

Weihnachtsmarkt in Merzalben am 7. Dezember

Weihnachtsmarkt in Waldmohr am 8. Dezember

Weihnachtsmarkt in den Rheingräflichen Gewölben in Grumbach am 8. Dezember

Nikolausmarkt in Donsieders am 8. Dezember

Weihnachtsmarkt Finkenbach-Gersweiler am 14. Dezember

Weihnachtsmarkt in Schönenberg-Kübelberg am 14. und 15. Dezember