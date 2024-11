per Mail teilen

Ist denn heute schon Weihnachten? Nicht ganz - aber wer Weihnachten liebt, kann sich freuen: Der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern ist schon gestartet - drei Tage früher als sonst!

Insgesamt 38 festlich dekorierte Hütten und Stände stehen bereits in der Innenstadt von Kaiserslautern bereit – von kunsthandwerklichen Geschenkideen über regionale Spezialitäten bis hin zu köstlichen Leckereien und wärmenden Getränken. Auch in diesem Jahr können Kinder wieder in der Kinder-Weihnachtsbäckerei Plätzchen backen oder Karussell fahren.

Lautrer Advent: Eröffnung und Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt rund um die Stiftskirche und auf dem Schillerplatz läuft bis zum 23.12. Der Markt ist von Montag bis Samstag von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet und sonntags von 13.00 bis 22.00 Uhr. Nur am Totensonntag bleiben die Ständchen geschlossen.

Früher als sonst: Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern

Die Schausteller in Kaiserslautern blicken auf eine Reihe herausfordernder Weihnachtsmärkte zurück. Die vergangene Adventszeit war kurz und geprägt von Regenschauern. Das machte sich bei den Einnahmen bemerkbar. Das teilte die Vorsitzende des Schaustellerverbands Barbarossa Pfalz-Saar e.V. mit. Deshalb reichte der Verband einen Antrag ein, um den Weihnachtsmarkt dieses Jahr früher zu eröffnen, da "jeder zusätzliche Tag, Umsatz bedeutet", erklärt die Vorsitzende Susanne Henn-Marker. Der Marktausschuss gab grünes Licht und beschloss einstimmig, den Weihnachtsmarkt drei Tage früher zu eröffnen.

Der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern steht in den Startlöchern. SWR

Messerverbot auf dem Weihnachtsmarkt

Einlasskontrollen wird es auf dem Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern weiterhin nicht geben, da er sich mitten in der Fußgängerzone befindet. Der Stadt zufolge wird stattdessen die Ordnungsbehörde gemeinsam mit der Polizei Kontrollgänge machen und stichprobenartig Menschen kontrollieren.

Good News: Glühwein wird nicht teurer

Aufgrund von inflationsbedingten Preissteigerungen befürchten viele Menschen, dass auch die Glühweinpreise auf dem Weihnachtsmarkt steigen. Doch die Vorsitzende des Schaustellerverbands gibt Entwarnung: Die Preise werden im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht.

Außerdem können die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs an Adventssamstagen kostenlos genutzt werden. Und für alle Nachtschwärmer entfällt der Nachtbuszuschlag von Samstag auf Sonntag.

Die Sammeltasse 2024 des Weihnachtsmarkts Kaiserslautern. Susanne Henn-Marker

Aussicht auf mehr: Kulturmarkt und Silvestermarkt

Ab dem 29. November wird es neben dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt zusätzlich noch den Kulturmarkt in der Fruchthalle geben. Zu sehen und kaufen gibt es dort beispielsweise Keramik, Schmuck, Kerzen, Mode und Textilien sowie die verschiedensten Accessoires. Außerdem lädt der Cafébereich und das Weihnachtsbistro zum Verweilen und Aufwärmen ein. Und auch nach Weihnachten bleibt der Zauber durch den Silvestermarkt vom 27.12. bis zum 30.12 erhalten.