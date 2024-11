Wann startet welcher Weihnachtsmarkt in der Pfalz?

Die einen Weihnachtsmärkte starten schon im November, andere erst später: Mehr Infos zu den schönsten Weihnachtsmärkten in der Pfalz gibt es hier.

Ludwigshafen: Erster Weihnachtsmarkt in der Pfalz

Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen hat als erster Weihnachtsmarkt in ganz Rheinland-Pfalz bereits begonnen. Er dauert bis zum 23. Dezember. Insgesamt sind laut Veranstalter rund 40 Hütten rund um den Berliner Platz aufgebaut. Zum Programm gehören unter anderem zwei Feuerwerke (30.11. und 21.12.) und eine Eisstockbahn (8.12.). Am 6. Dezember ist auch ein Nikolaus für Kinder auf dem Weihnachtsmarkt.

Wann starten die anderen Weihnachtsmärkte in der Pfalz? Hier ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Der Landauer Nikolausmarkt rund um den Rathausplatz. Pressestelle Stadt Landau

Der Weihnachtsmarkt in Landau öffnet seine Tore vom 28. November bis 22. Dezember in der Altstadt auf dem Rathausplatz. Besonderheiten des Thomas-Nast-Nikolausmarktes in Landau: In der Himmelsbackstube können Kinder unter Aufsicht Plätzchen backen. Außerdem zeigen mehr als 25 Künstler und Handwerker ihre Werke und Arbeiten in zwei Pavillons. Dabei sind laut Stadtverwaltung unter anderem Schmuck, Papierdesign und Malereien.

Vom 25. November bis zum 22. Dezember findet der Weihnachtsmarkt der Kunigunde in der Neustadter Innenstadt rund um den Marktplatz und Juliusplatz statt. Besonderheiten sind unter anderem der leuchtende Adventskalender am Rathaus. Dort werden vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Abend um 17:45 Uhr ein Rathausfenster beleuchtet - mit Motiven der Künstlerin Jutta Votteler. Außerdem können Weihnachtsmarktbesucher laut Stadtverwaltung dort viele Spezialitäten aus der Pfalz genießen.

Der Weihnachtsmarkt in Neustadt an der Weinstraße Pressestelle Stadt Neustadt

Der Weihnachtsmarkt in Frankenthal beginnt in diesem Jahr am 25. November und dauert bis zum 29. Dezember. Mehr zum Programm will die Stadtverwaltung Mitte November mitteilen.

Am 25. November startet auch der Weihnachtsmarkt in Speyer. Und weil der auch ein Neujahrsmarkt ist, dauert er sogar bis zum 6. Januar. Der Weihnachtsmarkt findet vor der größten romanischen Kirche Europas statt - dem Kaiserdom zu Speyer. Näheres zum Programm will die Stadtverwaltung noch mitteilen.

Winterlicher Weihnachtsmarkt in Speyer mit Blick zum Kaiserdom. Stadt Speyer, Pressestelle

Der Weihnachtsmarkt in Deidesheim findet ab dem 29. November an allen Adventswochenenden statt. Bis zum 22. Dezember haben die Stände immer ab Freitag, 17 Uhr, auf. Samstags beginnt der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr, sonntags ist er von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Dieser Weihnachtsmarkt wirbt ganz bewusst mit dem Schlagwort "Regionalität". Stände mit Produkten aus der Region würden bevorzugt zugelassen, sagt der Veranstalter. So soll der angebotene Glühwein ausschließlich aus Rotweinen aus der Verbandsgemeinde Deidesheim bestehen. Insgesamt gibt es hier über 80 Stände, die vor allem Kunsthandwerk und Essensangebote präsentieren. Highlight: Der Schlosspark verwandelt sich in einen Wichtelpark mit Engeln und Tierfiguren.

Die etwa 15 Aussteller und Hobbykünstler stehen an den drei Adventswochenenden rund um die Alte Kellerei in St. Martin bereit : Ab dem 30. November bis einschließlich 15. Dezember. Highlight: Die kleinen Gäste können jeweils sonntags in der Kinderbackstube Plätzchen backen und verzieren. Am 8. Dezember kommt um 15:30 Uhr der Nikolaus und bringt kleine Geschenke für die Kinder mit.

Am 29. November startet der Dürkheimer Advent , der bis zum 22. Dezember läuft. Der Weihnachtsmarkt öffnet immer an den Adventswochenenden in der Innenstadt und dem Oberen Kurpark. Im Kurpark etwa gibt es die Pfälzer Krippe zu bewundern. Ein Krippenspiel nach Pfälzer Art: Statt Gold, Weihrauch und Myrrhe bekommt das Jesuskind Weck, Worschd un Woi. Außerdem gibt es eine Nikolaus-Stiefel-Aktion des Gewerbevereins Bad Dürkheims. Am 30. November 2024 können Kinder von 13 bis 16 Uhr Stiefel in der Jurte auf dem Römerplatz abgeben. Ab dem 6. Dezember können sie dann nach ihren Stiefeln in den Schaufenstern in der Innenstadt suchen und diese, mit Süßigkeiten gefüllt, wieder mit nach Hause nehmen.

Der Bad Dürkheimer Christkindlemarkt verspricht einen Genuß für alle Sinne. Pressestelle Stadt Bad Dürkheim

Der Edekowwener Nikolausmarkt mit kunsthandwerklicher Ausstellung findet am ersten und zweiten Adventswochenende statt. Rund um den Lederstrumpfbrunnen am Goldenen Eck gibt es unter anderem Geschenkartikel, wärmende Kleidungsstücke, Gewürze, Honigprodukte und eine große Anzahl an Hochprozentigem, wie die Organisatoren mitteilen. Außerdem findet im Kurpfalzsaal eine Kunsthandwerkliche Ausstellung statt. Dort soll es sowohl Gemälde als auch Drechslerarbeiten und Puppenkleidung geben.

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt auf der Burg Landeck hoch über Klingenmünster sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre. Vom Handwerkermarkt bis hin zur Bücherecke mit regionaler- und Mundartliteratur soll es hier alles geben. Er findet vom 13. Dezember bis zum 15. Dezember statt.

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt auf der Burg Landeck hoch über Klingenmünster verleiht eine besondere Stimmung. Tourismusverein SÜW Bad Bergzabern e.V, Fotograf: Fabian Hahn

Am ersten und zweiten Adventswochenende findet der Germersheimer Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt im historischen Innenhof "Hufeisen" statt. Dort gibt es unter anderem Livemusik, außerdem können Kinder mit ehrenamtlichen Plätzchen backen.

Der Karolinenmarkt in Bad Bergzabern findet am zweiten und dritten Adventswochenende in und um den Schloßinnenhof Bad Bergzabern statt. Hier gibt es laut Stadtverwaltung unter anderem regionale Produkte, Handwerkskunst und weihnachtliche Geschenkideen.

Im Weindorf Roth unter Rietburg findet der Weihnachtsmarkt am zweiten und dritten Adventswochenende statt. Hier locken laut Stadt "vorweihnachtlich geschmückte Höfe mit kulinarischen, handwerklichen und künstlerischen Erzeugnissen". Rund um den Ort sind beleuchtete Tannenbäume, die für weihnachtliche Stimmung sorgen.

In Neuleiningen findet am ersten und zweiten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt statt. Dieser verteilt sich vom Stadttor hin zur Kirchengasse bis hinauf zur Burg.

Naschereien gibt es ohne Ende auf den Weihnachtsmärkten in der Pfalz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Der Haßlocher Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr an allen Adventswochenenden statt, inklusive Fahrten mit der Pferdekutsche und Stockbrotbraten am Lagerfeuer. Um den "Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter" zu besuchen, stehen im Ortszentrum Parkplätze zur Verfügung. Außerdem gibt es auf dem Pfalzplatz kostenlose Parkplätze.

Weihnachtsschmuck gehört zum Fest dazu - auch den gibt es auf vielen Pfälzer Weihnachtsmärkten zu kaufen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Hannes P Albert

Der Christkindelmarkt Kandel findet an allen Adventswochenenden statt. Am dritten Adventswochenende gibt es zusätzlich einen Kunsthandwerker-Markt in der Stadthalle. Außerdem geht der Weihnachtsmarkt sogar länger als andere in der Pfalz: vom 4. bis 5. Januar wird er zum Dreikönigsmarkt. Und am 5. Januar gibt es zusätzlich einen verkaufsoffenen Sonntag.

Weitere Weihnachtsmärkte in der Vorder- und Südpfalz

Es gibt noch viele weitere Nikolaus- u. Weihnachtsmärkte in der Vorder- und Südpfalz. Viele an einem oder zwei Wochenenden, darunter der Bobenheimer Belzenickelmarkt (Landkreis Bad Dürkheim), die Glühweinkerwe in Bockenheim (Landkreis Bad Dürkheim), der märchenhafte Dornröschen Weihnachtsmarkt in Dörrenbach (Landkreis Südliche Weinstraße), die Fußgönheimer Vorweihnacht (Rhein-Pfalz-Kreis), der Weihnachtsmarkt in Gerolsheim (Landkreis Bad Dürkheim), Weihnachtsmarkt in Heuchelheim-Klingen (Landkreis Südliche Weinstraße), der Ilbesheimer Advent (Landkreis Südliche Weinstraße), der Jockgrimer Knuspermarkt , der Weihnachtsmarkt in Neuhofen , der Weihnachtsmarkt der Nächstenliebe im Herrenhof Neustadt-Mußbach , der Hambacher Christkindlmarkt (Neustadt), Geinsheimer Weihnachtsmarkt (Neustadt), der Haardter Adventszauber (Neustadt), der Diedesfelder Weihnachtsmarkt (Neustadt), Otterstadter Weihnachtsmarkt (Rhein-Pfalz-Kreis) und Anneresl Weihnachtsmarkt Rheinzabern .