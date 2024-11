In Ludwigshafen hat am Mittwochmittag der erste Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz begonnen. In diesem Jahr gibt es auf dem Berliner Platz bis zum 23. Dezember einige Neuheiten.

Traditionell startet der Weihnachtsmarkt als erster im Land mitten in der Ludwigshafener Innenstadt. Neu gestaltet sind in diesem Jahr beispielsweise die beiden Wahrzeichen des Ludwigshafener Weihnachtsmarkts: das festlich beleuchtete Riesenrad und die Weihnachtspyramide. Die zwei Meter hohe Pyramide hat erstmals drei Ebenen und einen geschützten Innenbereich mit einem Ausschank, in dem als Besonderheit auch Feuerzangenbowle angeboten wird.

Bei einer Fahrt im Riesenrad kann man über den gesamten Weihnachtsmarkt blicken. Besonders begehrt sind laut Veranstalter die sogenannten Feuerwerksfahrten. Dabei können Besucher die beiden Feuerwerke am 30. November und am 21. Dezember vom Riesenrad aus erleben.

Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen hat begonnen. Zwei Frauen prosten sich mit heißem Aperol zu. SWR

Weihnachtsmarkt mit Lichterzauber für Selfies

Für Selfie-Fans bietet der Weihnachtsmarkt eine funkelnde Lichtdecke und eine Lichterwand. Auch hier gibt es in diesem Jahr etwas Neues: Eine Art riesiger Bilderrahmen aus Licht.

Reporter berichtet live vom Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen

Weihnachtsmarkt mit Highlights für Kinder

Auch Regionalität spielt eine Rolle: Zum ersten Mal bietet ein Biohof aus der Region Spezialitäten an. An den Wochenenden und am Nikolaustag gibt es einige Aktionen speziell für Kinder -wie das Basteln von Weihnachtsdekoration am 30. November oder eine Rätsel-Challenge am 1. Dezember und der Besuch des Nikolaus' am 6. Dezember.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen haben am Mittag auch zahlreiche Buden geöffnet. Hier an der Fischbude gibt es beispielswiese Calamaris. SWR

Weihnachtsmarkt Ludwigshafen: Das sind die Öffnungszeiten

Offizielle Eröffnung ist am Freitag um 18 Uhr. Der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt endet am 23. Dezember. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt von Sonntag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 21 Uhr, freitags und samstags schließt der Weihnachtsmarkt um 21:30 Uhr.