Wlada Dynkina

Meine Heimatredaktion ist das SWR Studio Kaiserslautern.

Meine erste IP-Adresse ...

Nachdem meine IP-Adresse während der ersten drei Jahre meines Lebens in den Weiten von Belarus zu verorten war, fand ich anschließend für 17 Jahre meine Heimat in der wunderschönen Westpfalz – und zwar in Kaiserslautern.

So wurde ich programmiert ...

Schon mit 14 Jahren habe ich mich in der Jugendredaktion des Lokalsenders meiner Heimatstadt in den Journalismus verknallt, vor allem das Bewegtbild hat es mir angetan. Diese Begeisterung führte mich nach Mainz, wo ich Filmwissenschaft und Germanistik studierte. Während meiner Studienzeit sammelte ich weitere wertvolle journalistische Erfahrungen beim SWR. Als Werkstudentin im SEO-Team des SWR habe ich dann mein Verständnis für Suchmaschinen und digitalen Journalismus vertieft. Dabei entwickelte ich auch ein Gefühl für die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer.

Dafür gehe ich am liebsten offline ...

Wenn ich mit meinen Liebsten etwas unternehme, dient das Handy allenfalls als Kamera.

Da kriege ich einen Kurzschluss ...

Ungerechtigkeit – da wird der Rechner ganz schön warm. Bei Mathe-Aufgaben ähnlich.

Damit füttere ich meinen Algorithmus ...

Pasta in allen Farben und Formen und massig Käääs'.

Das ist mein Programmierfehler ...

Ich finde alle Hunde, die mir über den Weg laufen, so süß, dass es mir schwerfällt, es unkommentiert zu lassen.

Auf dieses Update freue ich mich schon ...

Ich freue mich auf neue Begegnungen, fesselnde Geschichten und darauf, das journalistische Handwerk zu erlernen, um diese zu erzählen.