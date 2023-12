Wieder vorweihnachtliche Lichterfahrten im Westen der Pfalz

In der Corona-Zeit sollten sie "Lichter der Hoffnung" sein, auch in diesem Jahr sind in der Westpfalz wieder Rettungskräfte und Landwirte mit leuchtenden Fahrzeugen unterwegs.

In Pirmasens findet so am Samstag zum vierten Mal eine Adventslichterfahrt der "Blaulichtfamilie" statt, wie Frank Maurer mitteilt, der stellvertretende Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks (THW). Geschmückte Einsatzfahrzeuge sollen für Lichterglanz auf den Straßen und vorweihnachtliche Stimmung sorgen.

In Pirmasens findet wieder eine Adventslichterfahrt der Blaulichtfamilie statt. THW Pirmasens

Einsatzfahrzeuge des Technischen Hilfswerkes, der Feuerwehr, Rettungsdienste und der Polizei werden mit weihnachtlichem Schmuck wie Schneemännern, Sternschnuppen und Lichterketten in verschiedenen Farben dekoriert. Los geht es am Samstag um 18 Uhr. Die Polizei bittet die Autofahrer, sie sollen sich nicht zwischen die Einsatzfahrzeuge drängeln.

Erstmals "Nacht der tausend Lichter" in Pirmasens

Wie Maurer zudem berichtet, folgt am Sonntag erstmals beim THW in Pirmasens eine „Nacht der tausend Lichter“. Ab 17.30 Uhr können ein Teil der geschmückten Einsatzfahrzeuge aus der Nähe betrachtet werden.

Ursprünglich war die Advents-Lichterfahrt während der Corona Pandemie entstanden. Leuchtende Fahrzeuge sollten in dieser Zeit Hoffnung schenken. Überall in der Westpfalz zogen diese Fahrten in der Vergangenheit zahlreiche Menschen an.

Landwirte werben am Donnersberg für Respekt

Neben der Blaulichtfamilie werden auch in diesem Jahr wieder viele Landwirte vom Zellertal bis Zweibrücken mit leuchtenden Traktoren unterwegs sein. Donnersberger Landwirte sind beispielsweise an allen Adventswochenenden mit Lichterfahrten auf Tour. Los geht es am Samstag im Raum Grünstadt (ab 16 Uhr), es folgen am 9. Dezember Worms (ab 16 Uhr), am 10. Dezember das Zellertal (ab 16 Uhr), am 16. Dezember die Region Eisenberg (ab 16 Uhr) und am 23. Dezember die Verbandsgemeinde Winnweiler (ab 17.30 Uhr). Die Landwirte wollen dabei auch auf ihre Arbeit aufmerksam machen und für Respekt vor ihrer Leistung werben.

Lichterfahrt auch im Landkreis Kaiserslautern

In der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach findet am Samstag ebenfalls eine Lichterfahrt der Landwirte statt. Los geht es ab 17.15 Uhr in Miesenbach. Die Tour endet in Hütschenhausen.

Unter dem Motto "Ein Funken Hoffnung" sind Traktoren außerdem in der Südwestpfalz unterwegs. Am 15. Dezember startet eine Tour ab 16.30 Uhr in Rieschweiler-Mühlbach. Sie führt unter anderem durch Fehrbach, Pirmasens, Niedersimten und Kleinsteinhausen. Einen Tag später geht es ab 16.30 Uhr wieder von der Pottschütthöhe in Rieschweiler-Mühlbach unter anderem durch Maßweiler, Battweiler, Zweibrücken, Hornbach, Contwig und Stambach.