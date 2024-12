per Mail teilen

In der dunklen Jahreszeit träumen wir alle vom Sommer. Zeit, den Urlaub für 2025 zu planen. Wir zeigen euch die Reisetrends fürs kommende Jahr.

Die Reisetrends für den Sommer 2025

Tamara Land aus der SWR1-Wirtschaftsredaktion weiß: "Die meisten deutschen Urlauber zieht es im Sommer in die Sonne, an den Strand und ans Meer. Daran wird sich auch 2025 nicht viel ändern. Die Topziele für das kommende Jahr sind wohl wieder die Türkei, Spanien und Griechenland."

Allerdings sind dort dann auch die Preise sehr hoch. Deshalb hatte sich zuletzt ein kleiner Trend in Richtung Balkan herauskristallisiert. Als Trendziele entpuppten sich beispielsweise Albanien oder Montenegro. Da die touristische Infrastruktur dort noch nicht so gut ausgebaut ist, geht Tamara Land nicht davon aus, dass diese Länder altbekannte Urlaubsziele wie Mallorca ablösen werden.

Ähnlich sieht es auch mit dem zweiten vermeintlichen Trend aus, der "Cool-Location", also Urlaub an kühleren Orten, um den zunehmenden Hitzewellen zu entkommen. Dies dürfte aber kein Massenphänomen werden, da Reisen in die skandinavischen Länder relativ teuer sind.

Wird der Urlaub 2025 teurer?

Wenn man eine Flugreise machen will, wird es definitiv teurer. Gerade erst hat der weltgrößte Reisekonzern TUI einen Ausblick auf 2025 gegeben und spricht von durchschnittlichen Preissteigerungen von drei Prozent.

Bereits in den letzten Jahren haben die Preise stark angezogen. Aus verschiedenen Gründen wie Personalmangel und Kosten durch vergleichsweise hohe Steuern und Gebühren in Deutschland, müssen sich Reisende auf höhere Flugpreise einstellen.

Lieber früh buchen oder Last Minute?

Früh buchen dürfte für die meisten Menschen die bessere Option sein. Besonders für Familien mit Kindern, die an die Ferienzeiten gebunden sind. Auch wer schon genau weiß, wo er hin möchte, sollte sich am besten rechtzeitig um die Reise kümmern, wenn die Auswahl noch groß ist.

Last Minute buchen ist laut Tamara Land für die flexiblen Urlauber gut geeignet, die außerhalb der Ferienzeit reisen können. Wer außerdem eine längere Fahrtzeit zum Flughafen in Kauf nimmt und nicht auf ein bestimmtes Zielgebiet festgelegt ist, kann kurzfristig auch mal einen Schnapper machen. In der Regel werden Reisen aber teurer, je kurzfristiger man bucht.