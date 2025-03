Erinnerungen aus dem Urlaub

Der Urlaub ist mal wieder zu schnell vorbei, was bleibt sind die Erinnerungen. Wir haben Tipps für die schönsten Urlaubsbilder.

Urlaubsbilder fast nur noch mit dem Smartphone

Wenn früher die Filmrolle voll war, war es mit dem Knipsen vorbei: Dank Digitalkamera und Smartphone gehört das aber der Vergangenheit an. Fotos immer und überall, so viele wie der meist großzügige Speicher und Akku hergeben.

Bereits 2017 wurden, eine Statistik zur Folge rund 85 Prozent der Fotos weltweit mit dem Smartphone gemacht, Tendenz steigend. Und nur noch gut zehn Prozent mit Digitalkamera, Tendenz fallend. Deutlich einfacher mit dem Handy sind natürlich Selfies mit Freunden oder vor einer Sehenswürdigkeit – ohne dafür Fremde für ein Foto fragen zu müssen.

Analog-Fotografie erreicht Kult- und Nischen-Status

Analoge Fotografie: Wer hat's erfunden? Die allererste Kamera baute 1816 der französische Erfinder Joseph Nicéphore Niépce. Zusammen mit Louis Daguerre gilt Niépce ebenfalls als Erfinder der Plattenfotografie, die 1839 patentiert wurde. 1840 folgte die Patentierung des lichtempfindliche Papiers durch William Henry Fox erfunden, das eine Reproduktion der bis dahin nicht kopierbaren Bilder möglich machte. Als ältestes Foto der Welt gilt der "Blick aus dem Fenster in Le Gras»" von Joseph Nicéphore Niépce. Es wird auf das Jahr 1826 datiert. picture-alliance / Reportdienste Uwe Anspach Die erste Verbraucher-Kamera mit Film statt einer Fotoplatte, die "Kodak-Black", stellte George Eastman im Jahre 1888 vor. 1890 führte ebenfalls Kodak mit der "Brownie" die erste Amateur-Kamera ein und konnte den weltweit ersten Fotoservice von New York aus etablieren.

Neben dem Smartphone, greifen viele Nutzer weiter auf digitale Spiegelreflex-, System-, oder Bridge-Kameras zurück. Die analoge Fotografie hat dabei weitgehend an Bedeutung verloren. In Zeiten des Klimawandels wird hier oft der massive Aufwand an Ressourcen und Chemie als Argument gegen das analoge Knipsen genannt, was Katja Kemnitz, die Herausgeberin des Online-Magazins für Fotografie, Kwerfeldein.de allerdings in einigen Punkten widerlegen konnte.

Urlaubsbilder mit Lomo und Instax

Besondere Arten der Fotografie, wie die inzwischen zur Kunstform avancierten Lomography – ein schnelles Knipsen aus der Hüfte mit einfachen Analog-Kameras und einem minimal unscharfen Look – haben eine Nischenbedeutung. Das gilt auch für die vor allem in Asien wieder sehr populäre Instax- oder Sofortbild-Fotografie, bei der Opas Polaroid-Kamera mit neuen Features wie Sofortdruck oder digitalem Speichern verbunden wird.

Die schönsten Urlaubsbilder wandern in die Cloud

Digitalbilder werden dabei in der Hauptsache auf dem Smartphone oder Tablet und dem heimischen PC angesehen und gespeichert. Durch die an die Smartphones geknüpften Cloud-Speicher landen aber auch immer mehr Digital-Aufnahmen in Online- oder Cloud-Speichern.

Die schönsten Urlaubsbilder digitalen werden analog

Aber auch Fotobücher erfreuen sich einer großen Beliebtheit. Daneben setzen viele Nutzer weiter auf den Ausdruck mittels Fotodrucker oder die Ausbelichtung in einem Fotolabor.