In Rheinland-Pfalz beginnen bald die Sommerferien. Wer bisher noch keinen Urlaub gebucht hat, kann auf Last-Minute-Schnäppchen hoffen.

Wer kurzfristig noch einen günstigen Urlaub buchen möchte, muss laut SWR Wirtschaftsredakteur Christoph Mautes vor allem eins sein: flexibel.

SWR1: Wo finde ich überhaupt noch Last-Minute-Reisen?

Christoph Mautes: Früher kannte man es so, dass an Flughäfen reihenweise Reisebüros waren, in denen man zum Beispiel auch kurzfristig etwas am selben Tag buchen konnte. Heutzutage ist das ziemlich selten geworden und – so sagt es mir der Deutsche Reiseverband – den Weg zum Flughafen kann ich mir zumindest für Pauschalreisen sparen. Denn die werden da genauso viel kosten, wie im Reisebüro zu Hause.

Es gibt unzählige Anbieter für Last-Minute-Buchungen. Vom reinen Flug bis hin zum Pauschalurlaub. Reisebüros bieten das genauso an, wie große Buchungsportale im Internet. Es gibt auch ganz eigene Last-Minute Portale online. Es kommt da aber gar nicht so sehr drauf an, wo ich buche, sondern eher wann und wohin ich will.

SWR1: Was ist die beste Strategie zum Sparen?

Mautes: Das Zauberwort heißt: Flexibilität. Je weniger ich daran hänge, wo es hingehen soll und wann ich starten will, desto besser sind meine Chancen, ein Schnäppchen zu machen. Die Anbieter versuchen über diese Angebote, ihre Restbestände loszuwerden. Die günstigsten Preise werden sie also da raushauen, wo sie ihr Angebot sonst nicht loswerden. Das heißt, entweder da, wo zu der Jahreszeit vielleicht doch nicht so viele hinreisen wollen. Oder eben dann, wenn ganz kurz vor Reisebeginn doch nochmal Plätze frei werden. Vielleicht ist es eine gute Idee, für einen beliebigen Strandraub zu packen und dann einfach Tag für Tag schauen, was es an kurzfristigen Angeboten gibt.

Flüge sind eigentlich immer teurer, wenn da, wo ich starte, gerade Ferien sind.

Als kleiner Tipp an der Stelle: In Nordrhein-Westfalen enden die Sommerferien schon Anfang August. Man kann also mal als Abflughafen zum Vergleich schauen, was Flüge ab Köln-Bonn kosten.

SWR1: Wie stehen dieses Jahr meine Chancen auf Last-Minute-Schnäppchen?

Mautes: Leider nicht so besonders gut. Der Deutsche Reiseverband sagt: Der Trend ging dieses Jahr eher wieder hin zum frühen Buchen. Die Sommerurlaube waren schon in den Wintermonaten ganz gut nachgefragt, sodass vergleichsweise wenig Plätze in die Last-Minute-Angebote gehen werden. Es wird aber ganz sicher trotzdem noch einige Schnäppchen geben. Wer also flexibel und kurzentschlossen ist und Lust hat, sich ein bisschen durchzuwühlen und zu vergleichen, der wird sicher fündig.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.