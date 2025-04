Capsule Wardrobe: Wie weniger Kleidung glücklicher macht

Mit dem Frühling kommt die Lust auf Veränderung – die Frühjahrsmode lockt, doch der Kleiderschrank ist längst voll? Hier kann das Konzept der Capsule Wardrobe helfen.

Wir haben mit Stilberaterin Jasmin Link aus Stromberg darüber gesprochen, worauf es bei einem minimalistischen Kleiderschrank ankommt, um nicht nur stilvoll und nachhaltiger, sondern auch glücklicher durchs Jahr zu kommen.

Capsule Wardrobe: Was hinter dem minimalistischen Kleidungskonzept steckt

SWR1: Hinter dem weltweiten Trend Capsule Wardrobe steckt ein besonderes Konzept – worum geht es dabei genau?

Jasmin Link: Capsule Wardrobe bedeutet so viel wie kapselförmiger Kleiderschrank, also Minimalismus im Kleiderschrank. Was mich glücklich macht, soll dableiben, was ich nicht benutze, kann verschenkt oder verkauft werden.

SWR1: Heißt das, ich sollte erst mal Platz im Kleiderschrank schaffen, weil der wahrscheinlich ein bisschen zu voll ist?

Link: Die meisten Kunden oder auch Menschen berichten mir, dass der Kleiderschrank eher gefüllt ist und man überlegt, was zieht man heute an? Da ist natürlich die Überlegung, ihn zu minimieren.

Kleidung aussortieren: der erste Schritt zur Capsule Wardrobe

SWR1: Wäre es sinnvoll, zunächst die Kleidungsstücke auszusortieren, die seit zwei Jahren ungetragen im Schrank liegen, und sie in die Altkleidersammlung zu bringen?

Link: Das ist ein möglicher Schritt. Man könnte aber auch überlegen, was habe ich überhaupt? Was passt zu mir und meinem Leben und meinem Bedarf an Kleidung und was trage ich davon gerne? Und was kann ich mir auch in Zukunft vorstellen anzuziehen?

Warum wir Kleidung aufheben, die wir nie tragen

SWR1: Wir haben die Kleidung gekauft, weil wir dachten, dass wir sie irgendwann brauchen. Ist das nicht ein ganz typisches Denken?

Link: Genau. Es gibt ja so Spontankäufe, da verleitet es uns einfach zum Kauf. Aber man sollte sich immer die Frage stellen: Gefällt mir der Schnitt, die Farbe, die Länge, oder habe ich andere passende Kleidungsstücke? Dann trage ich es auch als Lieblingskleidungsstück gerne.

Mit der Capsule Wardrobe mehr Struktur im Kleiderschrank

SWR1: Was mache ich, wenn ich allen Punkten zustimme, aber mein Kleiderschrank trotzdem aus allen Nähten platzt?

Link: Da gibt es ein paar Möglichkeiten, ein gewisses System in den Kleiderschrank zu bringen. Und zwar möchten wir eine Kombinationsfähigkeit, beispielsweise mit Basis-Kleidungsstücken wie unifarbenen Oberteilen oder Hosen. Da können wir schon gute Kombinationen erstellen oder mit Basisfarben wie Schwarz, Weiß, Grau.

Man kann schnell etwas greifen und findet immer etwas Passendes.

Vielleicht mag man ja auch Muster und kann da beispielsweise Streifen oder einen Print einfügen als Einzelteil. Auch Accessoires können das Ganze noch einmal verändern, wie Brillen, Schals, Tücher, vielleicht auch Schmuck.

Weniger ist mehr: Vorteile einer Capsule Wardrobe

SWR1: Weshalb ist es von Vorteil, nur wenige Teile im Kleiderschrank zu haben?

Link: Ich finde, es ist nachhaltig und bedeutet natürlich auch eine Vereinfachung morgens, wenn man überlegt, was ziehe ich heute an? Man kann schnell etwas greifen und findet immer etwas Passendes.

SWR1: Kleidung ist auch ein Ausdruck von Individualität. Wenn ich nur noch ganz wenig im Schrank habe – verliere ich dann nicht ein Stück meines persönlichen Stils?

Link: Grundsätzlich ist es ja so, dass jeder eine persönliche Stilrichtung oder auch eine Stilmischung hat. Das sollte man natürlich auf jeden Fall bei dem Erstellen des Minimalismus im Kleiderschrank beachten, dass man seinem eigenen Stil treu bleibt, es aber einfach nur innerhalb dessen Kombinationsfähigkeit ist.

Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, dass man Inspiration sich sucht, aber eben auch wirklich Listen erstellt, was man womit tragen kann. Man kann neue Kombinationen fotografieren, die man noch nie zusammengetragen hat, aber man dann beim nächsten Anlass auf jeden Fall etwas Passendes hat. Kombiniert mit Accessoires oder einem eigenen Stil passt das sehr gut.