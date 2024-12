Das Bundesverfassungsgericht schaut auf die Drohnenangriffen via Ramstein, in Frankenthal wird über Vergewaltigung verhandelt und die Notschleusungen gehen an der Mosel weiter.

9:45 Uhr Das schönste Weihnachtsgeschenk: Zeit Eine Auflösung zum Voting habe ich auch noch für euch. Ihr seid euch einig, wenn auch knapp: Ihr beschenkt euch nicht zu Weihnachten - außer mit Zeit, die ihr zusammen verbringt. Eine schöne Idee! Andere haben entweder schon alle Geschenke oder stecken in den letzten Zügen. 🎁 Sieben Tage habt ihr noch Zeit bis Heiligabend.

9:40 Uhr Darts-WM: Zwei Spieler aus dem Südwesten dabei 🎯 Und noch eine Meldung vom Sport: Es ist die Sportveranstaltung der Szene, aktuell läuft die Darts-Weltmeisterschaft in London. Für eine kleine, aber verdiente Überraschung sorgte gestern Kai Gotthardt aus Esslingen. Er gewann in der ersten Runde gegen den Schotten Alan Soutar mit 3:1. Zuvor ist allerdings sein Pfeil auf der Bühne kaputt gegangen - viele Emotionen, die diese Partie für Gotthardt so besonders gemacht haben, wie er im Interview verrät. Esslingen Darts | WM Kai Gotthardt nach Darts-Wahnsinn: "Ein unglaubliches Gefühl" Kai Gotthardt steht in der zweiten Runde der Darts-WM in London. Bei seinem Debüt brach früh im Spiel sein Dart - danach war "The Tunnel" gegen Alan Soutar nicht mehr aufzuhalten. 18:40 Uhr Sport kompakt SWR1 Baden-Württemberg Ein zweiter Spieler, der ebenfalls aus dem Südwesten kommt, ist der Mainzer Niko Springer. Sein erstes Spiel wird am Donnerstag ab 22:15 Uhr gegen den Engländer Scott Williams sein.

9:25 Uhr Unmut und Ärger über Speed-Dating-Event in Trier Jetzt stell euch mal Folgendes vor: Ihr wollt was Neues ausprobieren, mal auf ein Speed-Dating gehen. Ihr macht euch schick, seid ein wenig nervös, aber setzt euch ins besprochene Lokal. Das Lokal weiß aber gar nichts davon, dass so eine Veranstaltung stattfindet ... So ähnlich hat es sich in Trier zugetragen. Der Anbieter hätte das Event aufgrund zu weniger Teilnehmer verschoben. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz kritisiert diesen bundesweit tätigen Speed-Dating-Anbieter, da bereits mehrere Termine geplatzt sind. Laut einem Sprecher lehnt es der Veranstalter ab, Teilnehmenden Geld für die Tickets zu erstatten. Der ganzen Geschichte ist das Studio Trier nachgegangen: Trier Veranstalter steht in der Kritik Frust bei Singles: Speed-Dating in Trier sorgt für Ärger Ein verschobenes Speed-Dating-Event sorgt in Trier für Unmut. Teilnehmer fühlen sich um ihr Geld gebracht. Der Veranstalter weist die Vorwürfe zurück. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:10 Uhr Kreis Südwestpfalz zahlt mehr für Ausbau der Wieslauterbahn 💰 Der Kreis Südwestpfalz will den Ausbau der Wieslauterbahn mit gut zwei Millionen Euro unterstützen. Das hat der Kreistag bei seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Die geplante Reaktivierung der Zugstrecke stand auf der Kippe, weil die Kosten erneut deutlich angestiegen sind - von zuletzt 15 auf jetzt gut 19 Millionen Euro. Hintergrund ist, dass aktuell bundesweite zahlreiche Zugverbindungen ertüchtigt werden - daher sind die wenigen Spezialfirmen so gut ausgelastet, dass die Preise steigen, erklärte Landrätin Ganster (CDU). Der Reaktivierung der Wieslauterbahn habe für den Kreis Südwestpfalz aber so eine hohe Bedeutung, dass der Kreis die Arbeiten mit mehr Geld als geplant unterstützen will. Sendung am Di. , 17.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:55 Uhr 334.000 Euro für die Verschönerung Frankenthals 💰 Um die Innenstadt von Frankenthal schöner zu machen, gibt's jetzt Geld vom Land. Gestern waren Innenminister Michael Ebling (SPD) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) nach Frankenthal gereist, um das neue Förderprogramm vorzustellen. Es geht darum, mit kleinen Aktionen, viel zu erreichen. Frankenthal ist die erste Stadt, die aus diesem Programm Geld bekommt, sagte Innenminister Ebling.

8:35 Uhr Mal in die Geschichtsbücher geschaut - am 17. Dezember des Jahres... 2022: In Wilhelmshaven wird das erste deutsche Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) eröffnet. Das schwimmende Terminal vor Niedersachsens Nordseeküste soll helfen, die Gasversorgung zu sichern. 2004: Als erstes Land der Welt verbietet das Himalaya-Königreich Bhutan den Verkauf von Tabakwaren sowie landesweit das Rauchen in der Öffentlichkeit. 1999: Nach monatelangen Verhandlungen wird in Berlin die Übereinkunft über die Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern unterzeichnet. Die deutsche Wirtschaft und die öffentliche Hand beteiligen sich mit je fünf Milliarden Mark. 1989: Im US-Fernsehen wird die erste reguläre Folge der Zeichentrickserie "Die Simpsons" gesendet.

8:10 Uhr Resolution zur Eifelstrecke: Schnelle Sanierung notwendig Der Kreistag der Vulkaneifel hat gestern einstimmig eine Resolution zur Eifelstrecke zwischen Trier und Köln verabschiedet. Er fordert die Deutsche Bahn und die zuständigen Stellen bei Bund und Land auf, die Eifelstrecke schneller zu sanieren und auf Strom umzustellen. Dabei solle es auch immer wieder Zeiten ohne Bauarbeiten und Schienenersatzverkehr geben, damit zum Beispiel Gerolstein nicht weiter vom Zugverkehr abgeschnitten werde. Die Eifelstrecke sei wichtig, da sie die ländliche Region mit den großen Zentren verbinde. Die Fraktionen fordern auch, wie bereits 20 regionale Unternehmen, dass die Eifelstrecke statt streckenweise nur einem zukünftig zwei Gleise bekommt. Die Deutsche Bahn hatte im Oktober angekündigt, dass die Eifelstrecke bis Ende 2028 auf Strom umgestellt sein soll. Sendung am Di. , 17.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:55 Uhr Im Zeitraffer: So wird ein Schiff an kaputter Mosel-Schleuse notgeschleust Von den aktuellen Notschleusungen an der Mosel-Schleuse in Müden im Kreis Cochem-Zell haben wir bereits gesprochen. Seit gestern laufen sie erfolgreich ab. Das Ganze dauert aber ganz schön lange, ein Schiff braucht dafür mehrere Stunden. Wie das im Zeitraffer aussieht, hat sich das Social Media-Team auf Instagram: Zeitraffer-Video Notschleusung

7:50 Uhr Mainzer Haushalt beschlossen 💰 Der Mainzer Stadtrat hat gestern den neuen Haushalt für das Jahr 2025 beschlossen. Meine Kollegin Tjada Huchtkötter war vor Ort und fasst die Ergebnisse zusammen.

7:40 Uhr Kita in Neuwied bleibt nach Großbrand vorerst geschlossen Nach dem Großbrand in Neuwied bleibt die Kindertagesstätte in dem Haus vorerst geschlossen. Auch die Bewohner von zwei angrenzenden Wohnhäusern wurden vorsorglich woanders untergebracht - das teilten die Stadt und die Polizei Neuwied mit. Außerdem sei festgestellt worden, dass in dem Gebäude Asbestplatten verbaut waren. Für die nähere Umgebung bestehe keine Gesundheitsgefahr. Trotzdem sollte Wäsche, die während des Brandes im Freien hing, noch einmal gewaschen werden - auch Obst und Gemüse aus dem Garten sollte vor dem Essen gewaschen werden. Sendung am Di. , 17.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

In genau einer Woche ist Heiligabend!

Nee, ein paar fehlen noch. Ich muss mich nochmal ins Getümmel stürzen. 31,2%

Ich verschenke Gutscheine, die kann ich auch am 23. 12. noch selbst machen. 1,6%

Ich bin der Typ, der bereits früh alle Geschenke beisammen hat, aber auch nur, weil ich mich immer wie ein Kind auf Weihnachten freue. 🤶 Falls ich es noch nicht erwähnt habe: In sieben Tagen ist Weihnachten!

7:30 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt 🌍 Nach dem Misstrauensvotum am Montag im Bundestag gegen Kanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt der Wahlkampf an Fahrt auf: Die Führungsgremien von SPD, CDU/CSU und Grünen wollen heute die Entwürfe für ihre Wahlprogramme zur Bundestagswahl beschließen. Im französischen Überseegebiet Mayotte im Indischen Ozean suchen die Einsatzkräfte weiter nach Opfern des verheerenden Wirbelsturms. Zyklon "Chido" hatte auf der Insel schwere Verwüstungen angerichtet. Der örtliche Präfekt fürchtet, dass mehrere Hundert Menschen tot sein könnten. In Dohar (Katar) werden am Abend von der FIFA die Weltfußballerin und der Weltfußballer des Jahres geehrt. Nominiert sind unter anderem Nationalspieler Toni Kroos, der im Sommer seine Karriere beendet hatte, und der Leverkusener Florian Wirtz. Beiden werden aber nur Außenseiterchancen eingeräumt. Bei den Frauen hofft Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger auf die Auszeichnung zur Welttorhüterin des Jahres.

7:10 Uhr Kind muss aus einem Spielgerät in Hackenheim gerettet werden Auf einem Kinderspielplatz in Hackenheim im Kreis Bad Kreuznach hat sich gestern Nachmittag ein Kind in einem Spielgerät eingeklemmt. Das Bein steckte in einem Autoreifen fest und der 7-jährige Junge konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Nach Angaben der Feuerwehr musste das Kind mit einer Rettungsschere befreit werden. Der Reifen sei aufgeschnitten worden, um eine möglichst schonende Rettung durchzuführen, so ein Feuerwehrsprecher. Der Junge konnte im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben werden. Das Spielgerät wurde durch die Feuerwehr gesperrt. Aus diesem Spielgerät in Hackenheim musste die Feuerwehr ein Kind befreien. Freiwillige Feuerwehr Hackenheim Sendung am Di. , 17.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:05 Uhr Stadtrat stimmt neuem Pachtvertrag fürs Stadion in Kaiserslautern zu 🤝 Es ist beschlossene Sache: Der 1. FC Kaiserslautern bekommt für das Fritz-Walter-Stadion einen neuen Pachtvertrag. Der Stadtrat hat dem am Abend zugestimmt. In dem neuen Vertrag wird klarer geregelt, wer für was zuständig ist - zum Beispiel, wenn im Stadion etwas repariert werden muss. Die konkreten Inhalte des mehr als 70 Punkte umfassenden Papiers bleiben aus Wettbewerbsgründen aber unter Verschluss. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen sagt, es sei ein langfristiger Vertrag mit der Stadt, der auch für die Lizenz wichtig sei. Kaiserslautern Ist der FCK erfolgreich, profitiert auch die Stadt Stadtrat stimmt neuem Pachtvertrag für Fritz-Walter-Stadion zu Eineinhalb Jahre lang wurde verhandelt, jetzt folgte grünes Licht: Der Stadtrat in Kaiserslautern hat am Montag einem neuen Pachtvertrag für das Fritz-Walter-Stadion zugestimmt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:35 Uhr Finanzierung des Deutschlandtickets steht 🤝 Gute Nachrichten für alle, die ein Deutschlandticket besitzen: Die Finanzierung des Deutschlandtickets für das nächste Jahr steht. SPD, Grüne und Union haben sich auf eine Gesetzesänderung geeinigt, mit der die Länder mehr Geld vom Bund bekommen. Ab Januar kostet das Deutschlandticket damit 58 Euro monatlich. Am Freitag muss der Bundesrat noch zustimmen. Sendung am Di. , 17.12.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:15 Uhr Notschleusungen auf der Mosel klappen Schleusen ohne Schleusentor? Das passiert gerade im Landkreis Cochem-Zell. Auf der Mosel bei Müden werden seit gestern die ersten Frachter durch die provisorische Schleuse abwärts gesteuert. In einem 24-Stunden-Betrieb werden die festsitzenden Schiffe Richtung Rhein geschleust. SWR Jürgen Heim Allerdings dauert der ganze Vorgang laut dem zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt vier bis fünf Stunden und nicht wie gewöhnlich 20 bis 30 Minuten. Es könnten also trotz 24-Stunden-Betriebs nur fünf bis sechs Schiffe pro Tag geschleust werden. Daher wird es eine Weile dauern, bis der Stau von mehr als 70 Schiffen abgearbeitet ist.

6:05 Uhr Trüb und regnerisch 🌧️ Das Wetter in Rheinland-Pfalz Der Dienstagvormittag startet mit einem stark bewölkten Himmel, sagte Wetterexperte Karsten Schwanke am Abend. Für weiße Flöckchen ist es zu mild: Die Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad, in den Bergen auf 6 Grad. Am Mittwoch gibt es wenig Änderungen, am Donnerstag kommen Regenschauer ins Land. Kälter wird es dann erst Richtung Wochenende. Video herunterladen (27 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig ❗ Immer wieder wird Kritik an bewaffneten Drohneneinsätzen der USA geübt, die über technische Einrichtungen auf der US Air Base Ramstein laufen. Heute verhandelt das Bundesverfassungsgericht über eine Verfassungsbeschwerde von zwei Jemeniten . Sie sehen ihr Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit verletzt. Nahe Verwandte von ihnen waren im August 2012 bei einem US-amerikanischen Drohneneinsatz in ihrem Heimatort getötet worden. Die Beschwerdeführer waren zuvor vor dem Bundesverwaltungsgericht mit ihrer Klage gescheitert. An der Mosel-Schleuse Müden gehen die sogenannten Notschleusungen im 24-Stunden-Betrieb weiter. Bis zum Jahreswechsel will das Wasser- und Schifffahrtsamt die mehr als 70 festsitzenden Frachter und Schiffe durch die nach einem Schiffsunfall schwer beschädigte Schleuse bringen. In Frankenthal steht ab heute ein mutmaßlicher Serienvergewaltiger vor Gericht: Dem 28-jährigen Angeklagten werden neun sexuelle Übergriffe auf sieben Frauen in Ludwigshafen, Mannheim, Maxdorf, Mutterstadt und Hochspeyer vorgeworfen. Die Taten soll er zwischen Juli 2019 und Januar 2024 begangen haben. In acht der neun Fälle sei es zu Vergewaltigungen gekommen, so die Anklage.