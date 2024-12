per Mail teilen

Auch 2024 war in RLP viel los: Es gab schöne Nachrichten, aber auch schlimme wie den Hotel-Einsturz in Kröv. Was hat die Menschen im Land am meisten bewegt? Wir schauen zurück.

Von A wie Archäologie bis Z wie Zugverkehr reichen die Themen, die RLP im zu Ende gehenden Jahr besonders interessiert haben. Hier sind die meistgeklickten SWR Aktuell RP-Themen 2024:

Zwei Tote bei Hotel-Einsturz im Moselort Kröv

Ein lauter Knall mitten in der Nacht, eine Staubwolke und ein Haufen Trümmer: In Kröv an der Mosel stürzt ein Hotel teilweise ein, neun Menschen werden verschüttet. Zwei können nur noch tot aus dem Schutt geborgen werden, darunter der Hotelinhaber. Unter den Geretteten ist eine Familie mit Kind aus den Niederlanden.

Bauernproteste gegen Agrarpolitik der Bundesregierung

Das Jahr beginnt mit lautstarkem Protest und viel Chaos auf den Straßen im Land. In Rheinland-Pfalz demonstrieren Anfang Januar Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung - mit tausenden Traktoren sind sie unterwegs, blockieren Innenstädte, Straßen und Autobahnen.

Dauerregen und Überflutungen in Teilen von RLP

"Große Gefahr für Leib und Leben durch massive Überflutungen" - so warnt der Deutsche Wetterdienst im Mai. Es regnet nicht nur, es schüttet stundenlang. Die Regenmassen verwandeln kleine Bäche in reißende Fluten. Land unter heißt es in vielen Teilen von Rheinland-Pfalz. Und für die Redaktion heißt das: Kein Feierabend - wir funktionieren kurzerhand den Morgenticker in einen Unwetterticker um, damit wir alle Leserinnen und Leser rund um die Uhr mit wichtigen Infos versorgen können.

Mutmaßlicher Schütze erschießt drei Verwandte und sich selbst

Es ist eines der Verbrechen, die einen hilf- und ratlos zurücklassen. In Montabaur tötet ein 37-jähriger Mann seinen 68-jährigen Vater, dessen 39 Jahre alte Ehefrau und ihren dreijährigen gemeinsamen Sohn. Anschließend schießt er sich selbst in den Kopf und stirbt später im Krankenhaus. Die Ermittler gehen von Streitigkeiten innerhalb der Familie aus. Zwei Monate nach der Gewalttat werden die Ermittlungen eingestellt.

Jahrhundertealte Brücken-Pfeiler entdeckt

Archäologen sprechen von einer Sensation: Die Ahr-Flut im Sommer 2021 hat jahrhundertealte Holzpfeiler ehemaliger Brücken freigespült, die bis zur Flut metertief im Kiesbett des Flusses gesteckt hatten. Die Fundstücke werden im Sommer in einer Ausstellung im Sinziger Schloss gezeigt.

Obdachloser tot in Mainzer Gewölbe aus 17. Jahrhundert entdeckt

Einen schlimmen Fund macht im Oktober ein Arbeiter in einem Tunnelsystem in der Mainzer Oberstadt. Aus Neugier klettert er bei Grünschnitt-Arbeiten in den Tunnel - dort findet er die sterblichen Überreste eines Mannes.

Todesursache bei Leiche in Mainzer Tunnelsystem bleibt ungeklärt

Die Todesursache kann nicht mehr geklärt werden. Aber wenigstens wird der Tote identifiziert und kann seiner Familie zur Bestattung übergeben werden.

Zugverkehr ausgebremst: ICE bleibt liegen

Kein Jahresrückblick ohne die Deutsche Bahn: Mitten im Hochsommer bleibt in Ludwigshafen ein ICE liegen. Der Zug ist unterwegs von Hamburg nach Stuttgart, als die Oberleitung herunterfällt. Grund: Materialermüdung. Die Menschen im Zug müssen stundenlang ausharren, bis sie aussteigen und mit Bussen weiterfahren können.

ICE mit 186 Passagieren in Ludwigshafen evakuiert

CDU bei Kommunwahl in RLP stärkste Kraft

Gewählt wurde in diesem Jahr auch. Am 9. Juni sind Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimmen bei der Europa- und bei der Kommunalwahl abzugeben. Ergebnis: Die CDU liegt in den Gemeinden im Land klar vorn, SPD und Grüne verlieren deutlich. Auch bei den Wahlen zum Europaparlament wird die Union stärkste Kraft.

Zwei verbrannte Leichen im Kreis Ahrweiler

Am Rodder Maar werden im Oktober zwei Leichen gefunden. Die Obduktion ergibt, dass die beiden Männer gewaltsam getötet und anschließend verbrannt wurden, um das Verbrechen zu vertuschen. Nur wenig später nimmt die Polizei zwei verdächtige Personen fest, sie sitzen in Untersuchungshaft.

Polarlichter über RLP - Ohne Worte 😊

Das waren die meistgeklickten SWR Aktuell RP-Themen im zu Ende gehenden Jahr 2024. Die Redaktion wünscht Ihnen ein schönes und gesundes 2025! 🎆🍾