Schaden an Oberleitung

In der vergangenen Nacht ist in Ludwigshafen ein ICE evakuiert worden. Er war auf dem Weg nach Stuttgart. Nach ersten Erkenntnissen gab es einen Schaden an der Oberleitung.

Wie die Bundespolizei auf SWR-Anfrage bestätigte, war der Zug besetzt mit 186 Menschen. Der ICE kam zwischen Bahnhof Ludwigshafen Mitte und Hauptbahnhof Ludwigshafen zum Stehen. Oberleitung offenbar auf Dach des ICE gefallen Nach ersten Erkenntnissen war ein Oberleitungsschaden ausschlaggebend für die Störung. Passagiere berichteten von einem plötzlichen Knall. Es sei mitgeteilt worden, dass die Oberleitung auf das Dach des Zuges gefallen sei. Das Bahnpersonal habe während der Wartezeit Wasser verteilt und es habe regelmäßige Informationen gegeben. Panik sei nicht aufgekommen. Passagiere saßen bis zu drei Stunden im Zug fest Nach Angaben von Passagieren mussten sie etwa drei Stunden im Zug warten, bis gegen 2:20 Uhr die Evakuierung abgeschlossen war. Der ICE war unterwegs von Hamburg nach Stuttgart. Die Strecke war mehrere Stunden gesperrt. Einsatzkräfte geleiteten die Fahrgäste aus dem Zug heraus bis zum Busersatzverkehr. Mit den Bussen wurden die Reisenden nach Mannheim an den Hauptbahnhof gebracht, von wo sie ihre Reise mit Ziel Stuttgart fortsetzen konnten.