Gewalttat in Montabaur: Sohn soll Vater und dessen Familie getötet haben

Stundenlang hat die Polizei in Montabaur mit einem Mann verhandelt, dann schoss er sich in den Kopf. Im Haus fanden die Beamten drei Leichen - den Vater des Mannes und dessen Familie. Wenig später starb auch der mutmaßliche Täter.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt nach eigenen Angaben ein Ermittlungsverfahren gegen den 37-jährigen mutmaßlichen Täter - obwohl er bereits am Donnerstagnachmittag für hirntot erklärt wurde. Gegen den Mann gebe es den dringenden Tatverdacht des Totschlags in drei Fällen.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wird dem Mann zur Last gelegt, am frühen Donnerstagmorgen in Montabaur seinen 68-jährigen Vater sowie dessen 39 Jahre alte Frau und deren dreijährigen gemeinsamen Sohn getötet zu haben. Hintergrund der Tat sollen den Angaben zufolge familiäre Streitigkeiten gewesen sein. Täter und Opfer wohnten demnach im selben Haus.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Nach Angaben des leitenden Oberstaatsanwalts Mario Mannweiler laufen die Ermittlungen "zum genauen Ablauf des schrecklichen Geschehens, zum möglichen Tatmotiv und zu den genauen Hintergründen" zurzeit auf Hochtouren. Es wurden Spuren am Tatort gesichert, um den Tatablauf möglichst genau rekonstruieren zu können. Anhaltspunkte dafür, dass weitere Personen an der Tat beteiligt gewesen seien, gebe es zurzeit nicht, teilte Mannweiler schriftlich mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Beschuldigte kurz nach der Tat seine Lebensgefährtin angerufen und ihr gesagt, dass er drei Menschen getötet habe. Die Frau habe daraufhin die Polizei alarmiert.

Mann schoss sich in den Kopf

Als die Polizisten an dem Wohnhaus ankamen, verschanzte sich der bewaffnete Mann den Angaben zufolge zunächst am Tatort. Daraufhin sperrten die Einsatzkräfte das gesamte Wohngebiet großräumig ab, um eine Gefahr für Unbeteiligte auszuschließen.

Nach mehrstündigen Verhandlungen mit Spezialisten der Polizei habe sich der 37-Jährige gegen Mittag in den Kopf geschossen, vermutlich um sich selbst zu töten. Daraufhin wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei der Hirntod des Beschuldigten festgestellt worden.

Wohngebiet in Montabaur wurde zunächst geräumt

Das Wohn- und Gewerbegebiet war am Donnerstagmorgen abgesperrt und geräumt worden. Anwohner, Passanten und Mitarbeiter der dortigen Gewerbebetriebe mussten die Häuser und Wohnungen verlassen. In dem Bereich rund um die Elgendorfer Straße in Montabaur befindet sich neben Wohnhäusern und einem Hotel auch die Zentrale des Telekommunikationsanbieters 1&1.

Für Anwohner und Schüler wurde in Montabaur in einem Supermarkt eine Anlaufstelle eingerichtet, wo sie sich während des Polizeieinsatzes aufhalten konnten. SWR

Polizei: Keine politisch motivierte Tat

Eine Gefahr für Menschen, die nicht in dem betroffenen Wohngebiet leben, bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt. Auch eine politisch motivierte Tat wurde von Anfang an ausgeschlossen.