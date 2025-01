Nach dem vorzeitigen Aus der Ampel-Koalition wird am 23. Februar 2025 ein neuer Bundestag gewählt. Das müssen Sie in Rheinland-Pfalz zur vorgezogenen Neuwahl wissen:

Die Neuwahl findet am 23. Februar dieses Jahres statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte den Bundestag vor Weihnachten aufgelöst, nachdem zuvor Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Vertrauensfrage erwartungsgemäß verloren hatte. Auf den Wahltermin im Februar hatten sich SPD, Grüne und Union nach dem Ende der Ampel-Koalition geeinigt. Ursprünglich war die nächste Bundestagswahl für den 28. September 2025 vorgesehen.

Ein Antrag auf Briefwahl kann laut Landeswahlleitung bei der zuständigen Gemeindeverwaltung gestellt werden. Dafür reicht ein formloses Schreiben - auch per E-Mail. Man braucht dafür nicht auf die Wahlbescheinigung zu warten. Wer das aber möchte, kann die Wahlbescheinigung als Briefwahlantrag zurück an die Gemeinde schicken oder den aufgedruckten QR-Code nutzen - dort ist ein Online-Formular für den Antrag hinterlegt.

Bis die Briefwahlunterlagen dann an die Wahlberechtigten verschickt werden, wird es nach Angaben des Landeswahlleiters Anfang Februar werden. Denn: Die Stimmzettel sind noch nicht gedruckt. Dies kann erst geschehen, wenn klar ist, welche Parteien oder Einzelbewerber für die Bundestagswahl zugelassen werden. Das wird in Rheinland-Pfalz am 30. Januar abschließend entschieden.

Briefwählende in Rheinland-Pfalz haben damit deutlich weniger Zeit als sonst, die Wahlunterlagen auszufüllen und an die Gemeindeverwaltung zurückzusenden - etwa zwei Wochen. Vor der Kommunalwahl im Juni dieses Jahres hatten die Wählerinnen und Wähler dafür rund fünf Wochen Zeit.

Die Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) plant, den Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl am 6. Februar unter wahl-o-mat.de zu veröffentlichen. Wichtigster Bestandteil des Wahl-O-Mat sind politische Thesen. Diese werden vor allem von einer Redaktion aus Jung- und Erstwählern erstellt. Dafür konnte man sich bewerben.

Es wird laut bpb 38 dieser Thesen geben. Diese können mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen" beantwortet werden. Der Wahl-O-Mat errechnet am Ende den Grad der persönlichen Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien.

CDU und CSU haben sich bereits im September, als eine vorgezogene Neuwahl noch nicht absehbar war, entschieden, mit Friedrich Merz (CDU) als Kanzlerkandidaten in die kommende Bundestagswahl zu gehen.

Bei der SPD lief die Kandidatensuche dagegen weniger harmonisch. Olaf Scholz hatte zwar im Sommer schon klar gemacht: "Ich werde als Kanzler antreten, um erneut Kanzler zu werden." An der Basis forderten aber einige, lieber mit Verteidigungsminister Boris Pistorius in die Wahl zu gehen, der aber nicht zur Verfügung steht. Der SPD-Parteivorstand nominierte Scholz, der auf einem Parteitag in Berlin im Januar zum Kanzlerkandidaten gewählt wurde.

Die Grünen haben auf einem Parteitag im November Robert Habeck zu ihrem Kandidaten gekürt, der das Kanzleramt erobern soll. Außenministerin Annalena Baerbock hat dem Bundeswirtschaftsminister dieses Mal den Vortritt gelassen.

Auch die AfD-Spitze hatte sich früh festgelegt. Die beiden Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla vereinbarten, dass Weidel die Partei in den Wahlkampf führen soll - als Kanzlerkandidatin. Ein Parteitag in Riesa gab ihr dafür im Januar einstimmig Rückhalt.

Nicht als Kanzler-, sondern als Spitzenkandidat führt Christian Lindner die FDP wieder in den Wahlkampf.

Auch beim Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gibt es keine Überraschungen. Die Namensgeberin ist zugleich Spitzenkandidatin. Für die noch junge Partei ist es der erste Versuch, in den Bundestag einzuziehen.

Wagenknechts ehemalige Partei, die Linke, hat sich für den Bundestagswahlkampf neu aufgestellt. Das neue Spitzenduo bilden Jan van Aken und Heidi Reichinnek. Van Aken ist Co-Parteichef, Reichinnek ist Co-Vorsitzende der Gruppe Die Linke im Bundestag.

Die Wählerinnen und Wähler sollen schon vor der Bundestagswahl wissen, wen die Parteien ins Parlament schicken wollen. Deswegen legt in Deutschland jede Partei vorher in einer Liste fest, wer für sie nach der Wahl im Parlament als Abgeordneter oder Abgeordnete vertreten sein soll. Diese Parteiliste benennt in einer festgelegten Reihenfolge die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich um einen Sitz im Bundestag bewerben.

Bei den Bundestagswahlen erstellt jede Partei für jedes Bundesland eine eigene Liste, das ist die sogenannte Landesliste. Wie viele Kandidaten von den Listen den Sprung ins Parlament schaffen, hängt davon ab, wie viele Zweitstimmen die Partei erhält.

Die Zahl der Abgeordneten im Bundestag ist in der Vergangenheit immer weiter gestiegen - auf bis zu 736. Eine Wahlrechtsreform sieht vor, den Bundestag wieder zu verkleinern, indem die Zahl der Mitglieder begrenzt wird. Zum einen, um Kosten zu sparen und zum anderen, um die Arbeit des Parlaments effizienter gestalten zu können. In Zukunft soll das Parlament stets 630 Mitglieder haben. Durch die Reform ergeben sich vor allem Veränderungen für die Gewählten.

Weil es bei der kommenden Bundestagswahl wegen der beschlossenen Wahlrechtsreform keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr gibt, könnten einige Direktkandidaten leer ausgehen. Das heißt, auch wenn Kandidatinnen oder Kandidaten ihren Wahlkreis gewonnen haben, kann es sein, dass sie nicht in den Bundestag einziehen. Welche Wahlkreise betroffen wären, ist jedoch schwer zu sagen.

Eine Modellrechnung der Bundeswahlleiterin zeigt auf, was die Wahlrechtsreform für die Bundestagswahl 2021 bedeutet hätte. In Baden-Württemberg wären demnach 10 der 33 direkt gewählten CDU-Abgeordneten nicht ins Parlament eingezogen. In Rheinland-Pfalz dagegen hätten es alle 15 Gewinner von Direktmandaten in den Bundestag geschafft.

Während die großen Oppositionsparteien im Bundestag darauf gedrängt haben, so schnell wie möglich einen neuen Bundestag zu wählen, geraten die kleinen Parteien wegen des Wahltermins im Februar in Zeitnot. Das betrifft auch in Rheinland-Pfalz etwa Parteien wie VOLT, die Tierschutzpartei, die Piraten oder die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), die nicht im Parlament vertreten sind. Sie müssen bis Mitte Januar 2.000 Unterschriften von Wahlberechtigten sammeln, um überhaupt zur Bundestagswahl zugelassen zu werden.

Und die Unterschriften müssen vorher noch von den jeweils zuständigen Einwohnermeldeämtern geprüft und bestätigt werden.

In Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland sind es die Wählerinnen und Wähler gewohnt, dass im Herbst der Bundestag gewählt wird. Durch das vorzeitige Ende der Ampel-Regierung wird der langjährige Rhythmus gebrochen und nun zu Beginn des Jahres gewählt. Viele Fragen sich, ob es damit künftig immer Wahlkampf im Winter und in der Weihnachtszeit geben wird? Nicht unbedingt.

Denn das Grundgesetz sieht zeitliche Spielräume vor, wann eine Bundestagswahl stattzufinden hat. Sie muss nicht exakt auf den Tag genau vier Jahre nach der letzten Wahl stattfinden. "Die Neuwahl findet frühestens 46 und spätestens 48 Monate nach Beginn der Wahlperiode statt", heißt es im Grundgesetz. Damit könnte die Bundestagswahl künftig wieder schrittweise Richtung Herbst verlegt werden.

Bei der Bundestagswahl 2021 wurde die SPD in Rheinland-Pfalz mit Abstand stärkste Kraft. Sie kam auf 29,4 Prozent - das waren fast vier Prozentpunkte mehr als bundesweit. Auch CDU (24,7 Prozent) und FDP (11,7 Prozent) schnitten in Rheinland-Pfalz etwas besser ab als im Bundesdurchschnitt. Für die CDU war es dennoch das schlechteste Ergebnis, das die Partei jemals bei einer Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz hinnehmen musste. Grüne (12,6 Prozent) und AfD (9,2 Prozent) schnitten 2021 in Rheinland-Pfalz schwächer ab als bundesweit.

Bei der Bundestagswahl 2025 gibt es bundesweit 299 Wahlkreise, 15 davon entfallen auf Rheinland-Pfalz. Der Zuschnitt der rheinland-pfälzischen Wahlkreise habe sich gegenüber der Wahl 2021 laut Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz nicht geändert. Die Nummerierung sei aber neu. Bei der Bundestagswahl 2021 trugen die Wahlkreise in Rheinland-Pfalz die Nummern 197 bis 211, bei der Bundestagswahl 2025 sind sie von 196 bis 210 durchnummeriert.

Bundestagswahl 2025: Wahlkreise in Rheinland-Pfalz 196: Neuwied

197: Ahrweiler

198: Koblenz

199: Mosel/Rhein-Hunsrück

200: Kreuznach

201: Bitburg

202: Trier

203: Montabaur

204: Mainz

205: Worms

206: Ludwigshafen/Frankenthal

207: Neustadt/Speyer

208: Kaiserslautern

209: Pirmasens

210: Südpfalz

Wahlberichterstattung ist für die Journalistinnen und Journalisten des SWR immer eine besondere Herausforderung. Zum einen haben sie den Auftrag, das Publikum umfassend zu informieren, damit es sich seine Meinung bilden und eine möglichst fundierte Wahlentscheidung treffen kann. Und natürlich muss der SWR als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt dabei immer ausgewogen und unparteiisch berichten. Was die Bundestagswahl für den SWR bedeutet und an welche Grundsätze sich die Journalistinnen und Journalisten halten müssen, erklärt Chefredakteurin Franziska Roth im Video: