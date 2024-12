Kai Gotthardt nach Darts-Wahnsinn: "Ein unglaubliches Gefühl"

Kai Gotthardt steht in der zweiten Runde der Darts-WM in London. Bei seinem Debüt brach früh im Spiel sein Dart - danach war "The Tunnel" gegen Alan Soutar nicht mehr aufzuhalten.

"Ich weiß noch gar nicht so wirklich, was in mir vorgeht", sagt Kai Gotthardt voller Freude im Gespräch mit SWR Sport. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, mein erstes Spiel gewonnen zu haben. Ich bin einfach überglücklich." Wenige Minuten zuvor gewann "The Tunnel" - so sein Spitzname - sein erstes Match überhaupt bei der Darts-WM. Nach seinem Sieg in 3:1-Sätzen gegen den Schotten Alan Soutar steht Gotthardt in der zweiten Runde der Weltmeisterschaft.

Kai Gotthardt bricht der Dart im ersten Satz

Die Premiere im Alexandra Palace (kurz: Ally Pally) begann kurios für den gebürtigen Esslinger. Beim Stand von 1:2 im ersten Satz brach der Barrel und damit das Hauptstück von einem seiner drei Darts. Weil seine Ersatz-Darts im Spielerbereich liegen, musste Gotthardt hinter die Bühne laufen.

"Ich spiele seit viereinhalb Jahren mit meinen Darts. Mir ist noch nie irgendetwas abgebrochen, weder eine Spitze, noch der Barrel. Und ich habe vorher noch meinen Manager gefragt: 'Nehme ich einen Ersatz-Barrel mit auf die Bühne oder nicht?' Und wir haben gesagt: 'Nein, für was?' Es ist noch nie etwas passiert. Und genau hier auf der größten Bühne der Welt bricht mir der Barrel ab. Ich habe im ersten Moment nicht gewusst, was ich machen soll", beschreibt Gotthardt die skurrile Situation.

"The Tunnel" schwärmt von Soutars Reaktion

Sein Gegner, Alan Soutar, nutzte die Zeit auf der Bühne für einen amüsanten Austausch mit den singenden Fans im Ally Pally. Und zeigte, trotz der kuriosen Unterbrechung im Spiel, Größe. "Er war völlig entspannt. Ein super Kerl. Auch in der Pause, ein ganz Lieber. Er hat mir gut zugesprochen. So ein fairer Sportsmann, das war unglaublich", schwärmt Gotthardt.

Gotthardt kommt zurück - und gewinnt

Nach einer minutenlangen Unterbrechung kam Gotthardt zurück auf die Bühne - und zeigte sein ganzes Können. Zwar verlor "The Tunnel" den ersten Satz, doch mit vielen hohen Aufnahmen und einer steigenden Quote auf die Doppelfelder zog Gotthardt das Spiel auf seine Seite und durfte am Ende den Einzug in die zweite Runde feiern.

Dort wartet nun am Freitagnachmittag (20.12.) der Weltranglisten-Achte Stephen Bunting. "Das wird ein hartes Stück Arbeit. Er ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber im Satzmodus wird alles möglich sein. Vor allem, wenn ich so spiele wie heute."

Dann, in der zweiten Runde, wird Kai Gotthardt sein Ersatzmaterial auch mit auf die Bühne im Ally Pally nehmen, denn: "Den Punkt will ich nicht noch mal erleben" sagt Gotthardt lachend.