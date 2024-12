Die Stadt Worms wird sich neu verschulden, Studenten wohnen günstiger in Landau und der rheinland-pfälzische Landtag berät heute über seinen Doppelhaushalt.

9:45 Uhr Weihnachtsüberraschung auf der Autobahn Während viele während der Weihnachtsfeiertage frei haben, ist das nicht bei allen LKW-Fahrern und auch -Fahrerinnen der Fall. Um ihre Arbeit wertzuschätzen, gab es von Seiten des Fernfahrer-Vereins Profi und des ADAC eine kleine Weihnachtsüberraschung an der A61. Weihnachtsüberraschung auf der Autobahn

9:35 Uhr Es läuft wieder bei Mainz 05 ⚽ Es ist eine besondere Spielzeit für den Bundesligisten, der 1. FSV Mainz 05 hat sich zurückgekämpft. Die Sportredaktion hat sich diesen Weg genauer angeschaut: Der 1. FSV Mainz 05 sah in der vergangenen Saison lange wie ein sicherer Absteiger aus. Das hat sich geändert. IMAGO, Imago Images / Sven Simon

9:20 Uhr Stadtrat Worms beschließt Neuverschuldung Der Wormser Stadtrat hat den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. So weit, so gut ... er sieht allerdings ein Minus von rund 70 Millionen Euro vor. So hoch war das Defizit in den vergangenen knapp 20 Jahren nicht. Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) gab in seiner Haushaltsrede der rheinland-pfälzischen Landesregierung die Schuld für die Neuverschuldung der Stadt. Sie überfordere die Stadt seit Jahren finanziell. Noch mehr Geld einzusparen, sei nicht möglich. Viele übertragene Aufgaben seien bis heute nicht vernünftig gegenfinanziert worden. Am meisten belasten die Stadt nach eigenen Angaben zufolge die Ausgaben fürs Soziales. Allein dafür plant sie für das kommende Jahr 20 Millionen Euro mehr ein als in diesem. Sendung am Mi. , 18.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

9:05 Uhr Was geschah am 18. Dezember? 🗓 2023: Papst Franziskus macht mit einem Schreiben zur Glaubenslehre den Weg für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare durch die katholische Kirche unter bestimmten Bedingungen frei. Der Vatikan ist weiter nicht bereit, homosexuelle Partnerschaften mit einer herkömmlichen Ehe gleichzustellen. 2009: Zwei Männer stehlen den stählernen Schriftzug "Arbeit macht frei" vom Eingangstor des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz und vergraben ihn im Wald. Auftraggeber des Diebstahls ist ein schwedischer Geschäftsmann mit rechtsextremen Verbindungen. Er wird zu knapp drei Jahren Haft verurteilt. 1901: In Berlin wird in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. auf der Museumsinsel der erste Bau des Pergamonmuseums eröffnet. Sieben Jahre später wird er allerdings abgerissen, weil unter anderem das Fundament abgesackt ist. Der zweite Bau wird 1930 abgeschlossen und eröffnet. Aktuell ist das Museum wegen aufwändiger Sanierungsarbeiten vollständig geschlossen. Der Pergamonaltar, das Herzstück der Ausstellung, soll im Frühjahr 2027 wieder zu sehen sein. 1744: Die Erzherzogin von Österreich und spätere Kaiserin Maria Theresia verfügt die Ausweisung aller Juden aus Prag und Böhmen. Nach Protesten aus ganz Europa nimmt sie die Anordnung später zurück.

9:00 Uhr Wann werden die zerstörten Schulen im Ahrtal aufgebaut? Der Kreis Ahrweiler hat jetzt einen Zeitplan vorgestellt, wann welche durch die Flut zerstörte kreiseigene Schule wieder aufgebaut wird. Einzelheiten von meinem Kollege Andreas Krisam:

8:45 Uhr Geklaute Obstkisten im Wert von 1,5 Millionen Euro verkauft? Und wir bleiben beim Thema Obst und Gemüse: Seit gestern müssen sich zwei Brüder wegen eines groß angelegten Diebstahls vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Es geht hier nicht um geklautes Obst. Sie sollen Obstkisten im Wert von - Achtung! - 1,5 Millionen Euro von Super- und Großmärkten geklaut und anschließend verkauft haben. Der Verteidiger der beiden Angeklagten, Manfred Zipper, hofft auf einen Deal:

8:40 Uhr Landwirtin aus der Pfalz verteilt Salatköpfe gegen Spende 🥬 Zu klein, zu verformt, zu eingedellt: Einige Obst- und Gemüsestücke schaffen es aufgrund von Normen nicht in den Supermarkt. So auch die Salatköpfe von der Pfälzer Landwirtin Nadine Andres. Um über tausend Salate nicht wegwerfen zu müssen, hatte sie eine andere Idee - und die kam in ihrem Umfeld mal so richtig gut an. Die ganze Geschichte findet ihr auf Instagram: Salatköpfe gegen Spende

8:25 Uhr Academy veröffentlicht Oscar-Shortlist 🎥 Und apropos Neues aus der Welt: In der Nacht auf den 3. März deutscher Zeit wird in Los Angeles wieder die Verleihung der Filmbranche stattfinden, die Oscars. Mehrere deutsche Filmemacher haben es auf die sogenannte Shortlist für die Oscar-Verleihung geschafft, es ist die Vorauswahl der Academy. Unser Reporter Reinhard Spiegelhauer fasst die Teilnehmer zusammen:

8:15 Uhr Der Blick auf Deutschland & die Welt 🌍 Staats- und Regierungschefs führender europäischer Nato-Staaten wollen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land reden. Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat das Treffen in Brüssel organisiert. Nach dpa-Informationen soll es auch um mögliche Sicherheitsgarantien für den Fall eines Waffenstillstandes gehen. Der sächsische Landtag will heute Morgen einen neuen Ministerpräsidenten für den Freistaat wählen. Ob die Wiederwahl von Amtsinhaber Michael Kretschmer klappt, ist unklar, denn der CDU-Politiker hat Konkurrenz. Neben AfD-Partei- und Fraktionschef Jörg Urban will auch Matthias Berger als Kandidat der Freien Wähler antreten. CDU und SPD fehlen als Bündnispartnern der geplanten Minderheitskoalition zehn Stimmen für eine eigene Mehrheit, deshalb sind sie auf Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen. Das Bundeskabinett befasst sich in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten unter anderem mit erweiterten Kompetenzen für dringend benötigte Pflegekräfte. Der Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll examinierten Pflegekräften ermöglichen, bei der Versorgung von Patienten mehr selbstständig ohne ärztliche Weisung zu entscheiden.

8:05 Uhr Ludwigshafen: Wagen nimmt Polizeiauto die Vorfahrt Als ich neulich an einer Kreuzung stand, hat von Weitem bereits eine Polizeisirene ertönt. Genau in dem Moment, als das Polizeiauto die Kreuzung passieren wollte, flitzte noch ein Auto drüber. Kurz dachte ich, jetzt knallt's richtig. So ähnlich muss es sich in Ludwigshafen zugetragen haben, nachdem ein Wagen einem Polizeiauto die Vorfahrt genommen hat. Vier Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ludwigshafen Vier Verletzte im Krankenhaus Ludwigshafen: Unfall mit Polizeiauto Die Blaulichtfahrt von zwei Polizisten in Ludwigshafen endete in einem Verkehrsunfall. Insgesamt drei Autos sind beteiligt gewesen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:50 Uhr In Landau wohnen Studenten günstiger als anderswo im Land Gute Nachrichten zum Thema Mieten: In Landau wohnen Studierende günstiger als anderswo in Rheinland-Pfalz. Funk, die gemeinsame Plattform von ARD und ZDF, hat dazu als Grundlage die BAFöG Wohnkostenpauschale genommen. Diese ist gerade um 20 Euro erhöht worden und liegt damit bei 380 Euro im Monat. Danach wurden diese Zahlen mit Daten eines Hamburger Instituts verglichen: Wie viel kostet ein Zimmer in allen deutschen Städten, in denen es eine Hochschule mit mehr als 5.000 Studierenden gibt? Das Ergebnis: Im Schnitt zahlt man in diesem Wintersemester fast 490 Euro Miete für ein Zimmer in einer größeren Uni-Stadt. In Landau sind es fast 100 Euro weniger! Hier ist es möglich, ein Zimmer für unter 380 Euro zu bekommen. Der Recherche von Funk zufolge, ist es der einzige Uni-Standort in ganz Rheinland-Pfalz, wo das so ist. Sendung am Mi. , 18.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

7:25 Uhr Mehr als 200 Schusswaffen im Kreis Alzey-Worms vernichtet Im Kreis Alzey-Worms wurden in diesem Jahr 237 Schusswaffen gefunden und gemeldet. Laut der Kreisverwaltung wurden sie daraufhin in einem Stahlwerk zerkleinert und dann eingeschmolzen. Waffenfunde sind nach Angaben eines Kreissprechers nicht selten. Immer wieder werden im Nachlass von Verstorbenen oder beim Entrümpeln alter Häuser auf dem Dachboden oder im Keller Waffen gefunden. Zum Beispiel Revolver, Flinten, Munition, aber auch verbotene Schlagringe oder Messer. Besitzen darf man das nur, wenn man eine Waffenbesitzkarte und einen abschließbaren Waffenschrank hat. Mainz/Ingelheim Pistolen, Gewehre, Messer Mehr als 230 Waffen im Kreis Alzey-Worms beschlagnahmt und vernichtet Pistolen, Schlagringe, Teleskopschlagstöcke: Was die Untere Waffenbehörde in diesem Jahr alles sichergestellt hat, kann sich sehen lassen. Mehr als 230 Waffen wurden ins Stahlwerk nach Trier gebracht und dort zerstört. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Die zuständige Waffenbehörde der Kreisverwaltung Alzey-Worms rät deshalb dringend: Wer eine Schusswaffe findet, muss sofort die Behörden informieren. Das schreibt das Waffengesetz vor.

7:05 Uhr Wie weihnachtet es bei euch? 💫 Das 1578 errichtete Alte Rathaus in Alsenz im Donnersbergkreis in der Weihnachtszeit. Arno Mohr Ich habe gestern so schöne Bilder von euch erhalten, dass ich mit einem davon euch wieder zum Einsenden motivieren möchte. Arno aus dem Donnersbergkreis hat mit uns eine Aufnahme vom Alten Rathaus in Alsenz geteilt und nennt es "das schönstes Renaissance-Gebäude der Nordpfalz!" Wow!

6:50 Uhr 💰Tarifeinigung: Bargeld wird an Weihnachten nicht knapp Mitte Oktober hatte es im Tarifstreit der Geldtransport-Branche Streiks gegeben - auch in Rheinland-Pfalz. Damals hieß es, ohne eine Einigung könnte es eng werden mit der Bargeldversorgung, gerade über die Weihnachtsfeiertage. Das wurde es dann zum Glück fast nirgendwo - und der Tarifsteit ist seit gestern Abend auch beendet. Arbeitgeber und Gewerkschaft ver.di haben sich geeinigt, die bundesweit rund 10.000 Beschäftigten der Branche bekommen bis zu 8,43 Prozent mehr Geld, bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Und die Versorgung mit Bargeld sollte in der Weihnachtszeit gesichert sein.

6:40 Uhr 🎆 Trägergesellschaft soll „Rhein in Flammen“ sichern "Rhein in Flammen“ ist das bekannteste Event am Mittelrhein. Damit es auch in den kommenden Jahren sicher stattfinden kann, haben sich jetzt verschiedene Partner zu einer Gesellschaft zusammengeschlossen, der sogenannten Rhein in Flammen GmbH. Mit dabei sind die Städte Koblenz, Lahnstein, Braubach und Rhens, die Gemeinde Spay und die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel. Gemeinsam mit Tourismus-Experten wollen die Städte und Gemeinden künftig das Festival am zweiten Augustwochenende organisieren. Die Koblenz-Touristik teilte mit, dass es auch weiterhin Schiffskonvois und Feuerwerke zwischen Koblenz und Spay geben wird. Die Neuorganisation war nötig, weil die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH die traditionelle Veranstaltung nicht mehr leiten wollte. Das erste "Rhein in Flammen“ gab es übrigens 1956. Sendung am Mi. , 18.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:20 Uhr Das Wetter bleibt heute wechselhaft und wenig winterlich ☁️ Heute werde es in Rheinland-Pfalz zunächst Wolken und etwas Regen geben, hat SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke gestern Abend gesagt. Nachmittags werde es dann meist trocken, örtlich sogar sonnig. Am Donnerstag gibt's dann ordentlich Regen, da solltet ihr unbedingt einen Schirm einpacken. Richtung Wochenende schaut es besser aus: Am Freitag wird es kühler und sonniger - und in den Hochlagen der Mittelgebirge kann sich auch mal die eine oder andere Schneeflocke zeigen. Video herunterladen (22,6 MB | MP4)

6:10 Uhr Bundestag beschäftigt sich mit Moselschleuse in Müden Nach der Sperrung der Moselschleuse in Müden im Kreis Cochem-Zell wird sich der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages mit den Folgen der Sperrung und den Instandsetzungsplänen befassen. Die CDU/CSU hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Währenddessen gehen die Notschleusungen der Schiffe moselabwärts in Richtung Rhein weiter voran. Die Verantwortlichen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Mosel-Saar-Lahn wollen alle Schiffe bis spätestens Silvester notgeschleust haben. Das könnte helfen, die enormen wirtschaftlichen Schäden in Grenzen zu halten. An der Schleuse Müden gehen die provisorischen Schleusungen vorwärts. Die Dammbalken müssen dafür einzeln angehoben bzw. eingesetzt werden. SWR Sendung am Mi. , 18.12.2024 5:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:02 Uhr ❗Das wird heute wichtig im Land Der rheinland-pfälzische Landtag kommt heute und morgen zu den letzten Plenarsitzungen dieses Jahres zusammen. Im Mittelpunkt steht die Verabschiedung des Doppelhaushalts 2025/2026. Der Etatentwurf sieht Ausgaben von insgesamt rund 50 Milliarden Euro vor. Außerdem geht es um geplante Neuregelungen zur Grundsteuer. Vor dem Landgericht Bad Kreuznach soll heute im Mordprozess gegen einen Mann das Urteil fallen, der seine Ehefrau getötet haben soll Die Anklage wirft dem 55-Jährigen vor, dem Opfer insgesamt 59 Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt zu haben. Die Frau war verblutet. Auch im Prozess gegen einen Häftling der JVA Frankenthal wird heute das Urteil wegen versuchten Mordes erwartet. Der 23-Jährige hatte laut Anklage im September 2023 bei einem Fluchtversuch auf einen JVA-Beamten eingestochen und diesen schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat 15 Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für den Mann gefordert.