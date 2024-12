Ludwigshafen: Unfall mit Polizeiauto

per Mail teilen

Die Blaulichtfahrt von zwei Polizisten endete in einem Verkehrsunfall. Insgesamt drei Autos sind beteiligt gewesen.

Am Dienstagabend gab es bei Ludwigshafen einen Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen und zwei weiteren Autos. Dabei sind alle vier Beteiligten leicht verletzt worden. Wie die Polizei Ludwigshafen mitteilt, war der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg von Oggersheim in Richtung Maxdorf. An einer Kreuzung habe ein ein 60-jähriger Autofahrer aus Richtung Eppstein, dem Polizeiauto die Vorfahrt genommen.

Alle Beteiligten wurden leicht verletzt

Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass der Streifenwagen noch auf das Auto einer 66-jährigen aus Frankenthal geschleudert wurde. Alle Unfallbeteiligten kamen in Krankenhäuser.

Die 30-jährige Polizeibeamtin und ihr 25-jähriger Kollege konnten das Krankenhaus wieder verlassen, sind aber dienstunfähig. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei einer hoher fünfstelliger Sachschaden.