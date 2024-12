In der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach ist am Mittwochabend ein unbewohntes Gebäude in Brand geraten. Verletzte gab es offenbar nicht.

In Weltersbach, einem Ortsteil von Steinwenden (Landkreis Kaiserslautern), ist am späten Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rief zunächst Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Nach der Erstmeldung stellte sich heraus, dass am Silbersee eine unbewohntes Gebäude in Flammen stand. Nach Angaben von Verbandsbürgermeister Ralf Hechler (CDU) handelte es sich um eine frühere Gaststätte, die aber inzwischen nicht mehr betrieben wird. Sicehrheitswache nach Brand in Ramstein-Miesenbach Vor Ort waren etwa 40 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Zum Löschen wurde Wasser aus dem Silbersee abgepumpt, weil die Versorgung vor Ort sich als schwierig herausstellte. Gegen 23 Uhr war das Feuer gelöscht, eine Sicherheitswache bleibt vor Ort, weil es sehr windig ist. Verletzte gab es nicht.