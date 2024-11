In Pirmasens-Hengsberg stand am Nachmittag die Halle einer Baustofffirma in Flammen. Polizei und Feuerwehr haben Anwohner - auch im Stadtteil Fehrbach - gebeten, ihre Fenster geschlossen zu halten.

Der Rauch des Brandes ist laut Feuerwehr zunächst in Richtung Fehrbach gezogen. Ab dem späten Nachmittag hatte die Feuerwehr den Brand nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist momentan noch unklar. Der Feuerwehr-Einsatzleiter vor Ort hat mitgeteilt, dass in der Halle unter anderem Lösungsmittel und Aluprofile gelagert wurden. Gefährliche Schadstoffe in der Luft, ausgelöst durch den Brand, seien jedoch nicht gemessen worden, so die Feuerwehr. Durchfahrt zwischen Hengsberg und Fehrbach gesperrt Nach Angaben der Polizei war wegen des Feuers auch die Durchfahrt zwischen Hengsberg und Fehrbach am Nachmittag gesperrt.