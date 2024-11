19-Jähriger landet mit Auto in Flussbett bei Zweibrücken

Ein 19-jähriger Mann ist am vergangenen Samstag bei Dietrichingen in der Nähe von Zweibrücken mit seinem Auto in einem Flussbett gelandet. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der junge Mann war auf der Landstraße zwischen Großsteinhausen und der Kirschbachermühle im Kreis Südwestpfalz unterwegs. Dort kam er nach Angaben der Polizei gegen 22:30 Uhr von der Straße ab. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell gefahren ist. Auto landet in Flussbett - Fahrer muss ins Krankenhaus Mit seinem Kleinwagen landete er dann in dem Flussbett neben dem Straßenrand. Der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Beifahrer wurde leicht verletzt, konnte aber ambulant versorgt werden. Das Auto musste vom Abschleppdienst aus dem Flussbett gezogen und abtransportiert werden. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.