Blog: VG Dahner Felsenland wählt Bürgermeister, 18 Ziervögel gestohlen, FCK empfängt Braunschweig

12:50 Uhr ++ Bald neues Angebot im Dorfladen in Höringen ++ Immer mehr Supermärkte auf dem Land machen zu - damit die Menschen dort trotzdem gut versorgt sind, plant Rheinland-Pfalz ein hybrides Dorfladen-System. Nach Ladenschluss soll man dort selbständig einkaufen können. Das soll auch bald im Bürgerdorfladen in Höringen im Donnersbergkreis möglich sein.

12:29 Uhr ++ Zweibrücken: Stolperschwelle für Zwangsarbeiter in der NS-Zeit ++ In Erinnerung an Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg wird morgen in der Zweibrücker Innenstadt eine sogenannte Stolperschwelle verlegt. Das ist eine Gedenktafeln die vor dem Helmholtz-Gymnasium in den Gehweg eingelassen wird. In Zweibrücken haben zur Zeit des Nationalsozialismus tausende ausländische Zwangsarbeiter gelebt und gearbeitet. Das Bündnis "Buntes Zweibrücken" hat sich dafür eingesetzt, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Stadt einen Erinnerungsort bekommen. Etwa 4.500 Männer und Frauen wurden im Zweiten Weltkrieg aus dem Ausland nach Zweibrücken geholt und dort zur Arbeit gezwungen. Erinnerung an Opfern des Nationalsozialismus: So ähnlich wird die Stolperschwelle aussehen, die morgen in Zweibrücken verlegt wird. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Sebastian Willnow Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.11.2024 um 12:30 Uhr.

11:54 Uhr ++ FCK empfängt Eintracht Braunschweig auf dem Betze ++ "Es wird sicher ein sehr schweres Spiel", sagt Markus Anfang, der Trainer des 1. FC Kaiserslautern zum Heimspiel morgen gegen Eintracht Braunschweig. Vor der Länderspielpause in der 2. Fußball-Bundesliga, war der FCK in guter Form. Daran will das Team von Markus Anfang anknüpfen. Der Coach fordert von seiner Mannschaft höchste Konzentration und setzt auf die Unterstützung der Fans. Anstoß der Partie ist morgen um 13:30 Uhr auf dem Betzenberg. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.11.2024 um 11:30 Uhr.

10:37 Uhr ++ Kaiserslautern: Veranstaltungen zum Thema Gewalt gegen Frauen ++ Gewalt prägt das Leben vieler Frauen in Deutschland. Prügel, Drohungen oder Misshandlungen gehören für sie zum Alltag. Mehr als 180.000 Frauen sind laut einer Statistik von häuslicher Gewalt betroffen. Um genau dieses Thema geht es morgen im Pfalztheater Kaiserslautern. Ab 11 Uhr findet auf der Foyerbühne eine Gesprächsrunde statt, bei der die Leiterin der Frauenzuflucht Kaiserslautern von Gewalt gegen Frauen berichtet. Ab 20 Uhr zeigt das Pfalztheater außerdem das Schauspiel "Die Frau die gegen Türen rannte". Der Eintritt fürs Theaterstück ist frei, die Freikarten gibt es bei der Tourist-Info Kaiserslautern. Das Pfalztheater macht den Auftakt einer Veranstaltungsreihe in und um Kaiserslautern. Am Montag - dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen - lädt die Stadt ins Rathaus: Dort berichtet unter anderem eine Frau von ihren Erlebnissen in einem türkischen Gefängnis. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.11.2024 um 10:30 Uhr.

9:06 Uhr ++ VG Dahner Felsenland wählt neuen Bürgermeister ++ Im Dahner Felsenland in der Südwestpfalz wird morgen ein neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde gewählt. Mehr als 11.000 Menschen sind wahlberechtigt. Zwei Kandidaten treten an. Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl im Dahner Felsenland hatten einige Bürger ihre Briefwahlunterlagen nicht bekommen. Wer sie heute immer noch nicht hat, kann am Vormittag noch in der Verbandsgemeindeverwaltung wählen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.11.2024 um 9:30 Uhr.

8:32 Uhr ++ 20 Meter hoher Weihnachtsbaum in Dannenfels wird geschmückt ++ Was haben New York City und Dannenfels im Donnersbergkreis gemeinsam? Beide Orte können zur Weihnachtszeit einen riesigen geschmückten Weihnachtsbaum von knapp 20 Metern Höhe vorweisen. In Dannenfels steht die Fichte am Ortseingang. Heute wird sie geschmückt. Die Dannenfelser Kerweborsch hatten die Idee dazu. An sich sei die Idee nicht neu, man sei das jetzt aber angegangen. Durch Spendensammeln haben die Kerweborsch das Geld zusammenbekommen - für einen Kran und eine 350 Meter lange Lichterkette. Pünktlich zum ersten Advent soll der Weihnachtsbaum in Dannenfels dann leuchten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.11.2024 um 8:30 Uhr.

7:14 Uhr ++ Unbekannte stehlen 18 Ziervögel in Waldleiningen ++ Wer hat 18 Ziervögel in Waldleiningen im Kreis Kaiserslautern gestohlen? Das will die Polizei wissen. Die sogenannten Zebrafinken wurden privat in einer Voliere gehalten - in der Hauptstraße in Waldleiningen. Am Mittwochmorgen hat der Eigentümer festgestellt, dass die Tiere weg sind. Er schließt aus, dass die Vögel aus der Voliere ausgebrochen sind. Laut Polizei sind die Vögel zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verschwunden. Wem in dieser Zeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, soll sich bei der Polizei melden. Zebrafinken haben unter anderem schwarz-weiße Streifen am Hals und einen orangen Schnabel. 18 dieser Vögel sind aus einer Privathaltung in Waldleiningen verschwunden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jens Schierenbeck Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.11.2024 um 7:30 Uhr.

6:42 Uhr ++ Fußball, Basketball, Eishockey und Handball in der Westpfalz ++ An diesem Wochenende rollen und fliegen wieder Bälle und Pucks in der Westpfalz. Los geht es heute beim Fußball mit dem FC Homburg. Das Team spielt in der Regionalliga Südwest zuhause um 14 Uhr gegen Eintracht Trier. Um 20 Uhr muss der TuS Dansenberg in der Handball-Regionalliga beim Tabellenletzten in Nieder-Olm antreten. Morgen gibt’s ganz viel Betze: Um 13:30 Uhr legt die erste Mannschaft im Fritz Walter-Stadion gegen Eintracht Braunschweig los. Nur eine halbe Stunde später ist dann Anstoß in Koblenz. Dort ist die Oberliga-Mannschaft des FCK als Tabellenführer beim TuS zu Gast. Die Basketball-Damen des FCK wollen um 15:30 Uhr gegen den SV Dreieichenhain ihren zweiten Saisonsieg holen. Und um 19 Uhr fliegt in Zweibrücken noch der Puck: die Hornets bestreiten ihr letztes Vorrundenspiel in der Eishockey-Regionalliga gegen die Schwenninger Fire Wings. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.11.2024 um 6:30 Uhr.

17:38 Uhr ++ Dynamikum in Pirmasens wegen Baufehler geschlossen ++ Wegen eines Bauschadens kann das Mitmachmuseum Dynamikum in Pirmasens vorerst nicht besucht werden. Wie das Museum mitteilt, hat sich in einem Teil der Ausstellung eine Akustikdecke gelöst. Das ist wohl ein Baufehler in der oberen Etage des Museums. Zur Sicherheit bleibt das Dynamikum jetzt vorerst komplett geschlossen. Für wie lange, ist noch nicht klar. Das hängt laut Museum davon ab, wie lange es dauert die Decke zu reparieren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.11.2024 um 17:30 Uhr.

16:05 Uhr ++ Unfälle wegen Schnee und Glätte in der Westpfalz ++ Glätte und Schneefall führten heute in der Westpfalz zu einigen Unfällen. Die meisten hat es nach Angaben der Polizei in Kaiserslautern und Umgebung gegeben. Bisher waren es wetterbedingt rund 18 Unfälle. Unter anderem ist ein LKW auf der A6 zwischen Kaiserslautern Ost und Enkenbach ins Rutschen gekommen und hat sich quergestellt. Verletzt wurde dabei niemand. Bei einem Unfall in Rockenhausen soll eine Person leicht verletzt worden sein. Bei den anderen Vorfällen kam es nur zu Sachschäden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.11.2024 um 16:30 Uhr.

11:43 Uhr ++ Kusel sucht nach neuen Flächen für Gewerbegebiete ++ In Kusel fehlt es an Flächen für Firmen, die sich in der Stadt niederlassen wollen. Die Stadt will sich deswegen Gedanken machen, wo sie Platz schaffen könnte. Denn Anfragen gebe es immer mal wieder. Eigentlich wäre das ehemalige Bundeswehrgelände auf dem Windhof ein guter Bereich für Firmen, sagt Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU). Doch die ehemalige Kaserne wird als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt. Außerdem hat das US-Militär Interesse an dem Gelände. Deswegen möchte der Stadtbürgermeister jetzt Ideen für alternative Gewerbegebiete sammeln. Das sei in Kusel gar nicht so einfach. Denn im Talbereich gebe es praktisch keine Flächen mehr und an einem Hang sei ein Gewerbegebiet nur schwer umzusetzen. Eine Option könnte ein ehemaliger Bauhof in der Nähe der Autobahn sein. Dafür müsste nach Angaben des Stadtbürgermeisters aber wohl eine Linksabbiegespur auf der Bundesstraße geschaffen und eine Brücke neu gebaut werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.11.2024 um 11:30 Uhr.

10:28 Uhr ++ Schockanrufer in der Südwestpfalz ++ Mal wieder haben Schockanrufer ihr Unwesen getrieben. Dieses Mal in der Südwestpfalz. Die Polizei spricht von mehreren Fällen. Die Masche ist mittlerweile bekannt. Die Täter rufen bei Menschen an und geben sich als Polizisten oder Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft aus. Dann erzählen sie, dass sich ein Angehöriger in einer schlimmen Situation befinde und Hilfe benötige. Das alles stimmt allerdings nicht und sie wollen nur Geld erbeuten. Bei den Schockanrufen in der Südwestpfalz blieb es gestern in allen Fällen nur bei Versuchen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.11.2024 um 9:30 Uhr.

9:17 Uhr ++ Nägel auf Straße in Enkenbach-Alsenborn ausgelegt ++ Die Polizei in Enkenbach-Alsenborn sucht Autofahrer, die einen Reifenschaden am Auto haben. Grund: Nach mehreren Anrufen von Zeugen hatten Beamte am Mittwoch auf der Rosenhofstraße viele Schrauben und Nägel gefunden. Bis jetzt haben sich keine Geschädigten gemeldet. Auch wenn jemand gesehen hat, wie die Nägel und Schrauben ausgelegt wurden, soll er oder sie sich bei der Polizei melden. Einen ähnlichen Vorfall gab es Anfang des Monats im Stadtteil Alsenborn. Damals waren drei Autos beschädigt worden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.11.2024 um 8:30 Uhr.

7:50 Uhr ++ Baumholder: Abkochgebot hält an ++ In Birkenfeld muss nach wie vor wegen Keimen das Trinkwasser abgekocht werden. In anderen Teilen des Kreises Birkenfeld wurde das Abkochgebot hingegen wieder aufgehoben. Betroffen sind nach Angaben des Landkreises nach wie vor zwölf Orte der Verbandsgemeinde Baumholder. Ausgenommen vom Abkochgebot im Bereich Baumholder sind Reichenbach und Frauenberg. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.11.2024 um 7:30 Uhr.

7:44 Uhr ++ Feuerwehreinsatz in Siegelbach ++ Die Feuerwehr musste gestern Nachmittag zu einem Einsatz im Gefahrstoffzentrum im Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach ausrücken. Die Brandmeldeanlage hatte einen Alarm ausgelöst - wegen Rauch im Gebäude. Nach Angaben des Einsatzleiters hatte es während Reinigungsarbeiten plötzlich in einer Maschine geraucht. Die Feuerwehrleute haben die Anlage mit Wasser abgespült und das Gebäude belüftet, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Kaiserslautern und die Freiwillige Feuerwehr Weilerbach waren im Einsatz - mit insgesamt acht Fahrzeugen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.11.2024 um 6:30 Uhr.

7:43 Uhr ++ Dorfladen in Höringen wird Vorbild für RLP ++ Immer mehr Supermärkte auf dem Land machen zu. Damit die Menschen dort trotzdem gut versorgt sind, plant Rheinland-Pfalz ein hybrides Dorfladen-System. Der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling (SPD) stellt die Pläne heute in der Westpfalz vor und zwar in Höringen im Donnersbergkreis. Hier gibt es seit Jahren einen sogenannten Bürgerladen, der täglich geöffnet hat und von Anwohnern betrieben wird. Ergänzt wird er durch einen Lebensmittelautomaten. Solche Konzepte sollen jetzt auch in anderen Dörfern in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden, zum Beispiel bei Bad-Kreuznach. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.11.2024 um 6:30 Uhr.

18:18 Uhr ++ Versteigerung von evangalischem Krankenhaus Zweibrücken ++ Bekommt das ehemalige evangelische Krankenhaus in Zweibrücken bald einen neuen Besitzer? Das könnte sich Mitte Dezember entscheiden: Dann soll das Gebäude nach Angaben des Zweibrücker Amtsgerichts zwangsversteigert werden - im zweiten Anlauf. Anfang des Jahres wollte die Stadt das alte Krankenhaus schon mal zwangsversteigern. Dann hatte sich spontan ein Investor gemeldet. Der wollte in dem Gebäude unter anderem ein medizinisches Versorgungszentrum einrichten. Inzwischen haben Stadt und Investor allerdings keinen Kontakt mehr. In der Vergangenheit sollte das alte evangelische Krankenhaus schon mal an einen anderen Investor verkauft werden, der ist aber insolvent gegangen. Das ehemalige evangelische Krankenhaus in Zweibrücken soll im Dezember zwangsversteigert werden. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.11.2024 um 17:30 Uhr.

17:25 Uhr ++ 600.000 Euro für neue Sporthalle des TV Ramsteins ++ Der TV Ramstein bekommt vom Land knapp 600.000 Euro Förderung für den Bau einer neuen Sporthalle. In der neuen Multifunktionshalle kann Handball und Basketball gespielt werden, außerdem sollen Turnen und Bogenschießen möglich sein. Neben der Sporthalle selbst wird das Gebäude nach Angaben des Ministeriums auch Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten, ein Büro sowie einen Vereinsraum haben. Insgesamt plant der TV Ramstein mit Baukosten in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.11.2024 um 14:30 Uhr.

15:45 Uhr ++ Auf dem Donnersberg liegt der erste Schnee ++ Auch in einigen Teilen der Westpfalz hat es in der Nacht zum ersten Mal in diesem Winter geschneit. Allen voran dem Donnersberg, mit knapp 690 Metern auch der höchste Berg der Pfalz. SWR-Reporter Sebastian Stollhof war dort:

15:05 Uhr ++ Erste Eindrücke vom Weihnachtsmarkt Kaiserslautern ++ Seit heute ist der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern geöffnet. Unser Reporter Sebastian Zobel hat sich schon mal umgeschaut.

13:43 Uhr ++ Senior lässt sich von Betrügern nicht hereinlegen ++ Betrüger haben in Kaiserslautern versucht einem älteren Mann mehrere hundert Euro abzuknöpfen - der hat sich aber nicht hinters Licht führen lassen. Nach Angaben der Polizei hatte der 74-Jährige eine Fehlermeldung auf seinem Computer. Darin stand, er müsse sich bei einem Techniker von Microsoft melden. Das hat der Senior auch gemacht. Dieser vermeintliche Techniker hat von dem Mann Geld verlangt in Form von Gutscheinkarten - dann würde er seinen Computer wieder freischalten. Das Alles kam dem Mann verdächtig vor und er rief Polizei an. Genau richtig gehandelt, sagt das Polizeipräsidium Westpfalz. Denn häufig geben sich Betrüger als Computer-Experten aus. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.11.2024 um 13:30 Uhr.

11:42 Uhr ++ Job-Messe in Pirmasens ++ "Starte Deine Zukunft" - unter diesem Motto steht heute eine Job-Messe bei der Agentur für Arbeit in Pirmasens. Dabei geht es um Jobs in den Verwaltungen. Unter anderem sind die Bundeswehr, Stadtverwaltungen, das Oberlandesgericht Zweibrücken und das Forstamt Hinterweidenthal dabei. Sie zeigen den Besucherinnen und Besuchern, welche verschiedenen Ausbildungsberufe es in ihrem Bereich gibt. Die Messe findet von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr in der Eingangshalle der Agentur für Arbeit in Pirmasens statt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.11.2024 um 11:30 Uhr.

8:46 Uhr ++ Bunter Zaun für Kinderrechte in Kaiserslautern ++ Auf dem Platz der Kinderrechte in Kaiserslautern steht ab heute ein bunter Zaun. Er besteht aus zahlreichen Zaunelementen, die während des Kinder-Altstadtfestes von Kindern und Jugendlichen aus Kaiserslautern bemalt wurden. Mit dem Zaun will die Stadt auf die Konvention der Uno zu Kinderrechten aufmerksam machen. Er soll ein Jahr auf dem Platz der Kinderrechte in der Altstadt stehen - das ist der Stockhausplatz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 21.11.2024 um 7:30 Uhr.

16:44 Uhr ++ Das Pfalztheater kommt vielleicht auch zu Ihnen nach Hause ++ Von der eigenen Couch im Wohnzimmer aus ein Schauspiel ansehen. Das ist in Kaiserslautern bald möglich. Denn das Pfalztheater hat die Aktion "Pfalztheater hautnah - Ihr Zuhause wird zur Bühne" ins Leben gerufen. Die Stücke, die im Rahmen der Aktion aufgeführt werden, sind recht kurz - zwischen fünf und zehn Minuten. Wer sich für eine Aufführung im eigenen Zuhause interessiert, muss bereits ein Pfalztheater-Abo haben und einen neuen Abonnenten oder eine Abonnentin anwerben. Die Aktion ist für treue Kunden gedacht, die auch in Theaternähe wohnen sollten. Und was genau aufgeführt wird, bleibt bis zuletzt eine Überraschung. Bis zum 5. Dezember haben Pfalztheater-Abonnenten die Chance, sich für die private Darbietung zu bewerben. Einen Tag später können die Theaterschaffenden nach Absprache dann bereits zu den Interessierten nach Hause kommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.11.2024 um 16:30 Uhr.

14:44 Uhr ++ Kirchenpräsidentin der Pfalz über Verantwortung der Kirche ++ Die Evangelische Kirche habe zu lange weggesehen, wenn es um sexualisierte Gewalt ging. Das sagte die Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, während eines ARD-Fernseh-Gottesdienstes. Den Gottesdienst aus der Johanneskirche in Pirmasens konnte man heute Morgen im Ersten sehen, außerdem können Sie ihn in der ARD-Mediathek nachschauen.

12:42 Uhr ++ Mann steigt in seine Wohnung ein - Frau ruft Polizei ++ Was tun Sie, wenn Sie eine Person beobachten, die versucht über ein Fenster in ein Haus zu kommen? Wahrscheinlich vermuten Sie einen Einbruch und rufen die Polizei. Genau das hat am Dienstagnachmittag eine Frau in Kaiserslautern gemacht. Vor Ort stellte die Polizei nach Angaben eines Sprechers dann aber fest, dass es sich nicht um einen Einbrecher handelte, sondern um einen Mann, der sich aus seiner Wohnung ausgeschlossen hatte. Die Polizei sagt aber auch: Die Zeugin hat genau richtig gehandelt. Denn wem etwas verdächtig vorkommt, sollte immer die Polizei rufen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 20.11.2024 um 12:30 Uhr.