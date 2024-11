Blog: Milliarden-Investition in US-Standort Baumholder, Gefängnisstrafe für Drogenhandel, Weihnachtsdeko abgerissen

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

18:00 Uhr ++ Rund eine Milliarde US-Dollar für US-Standort Baumholder ++ Die US-Armee investiert in den kommenden Jahren fast eine Milliarde US-Dollar in den Militärstützpunkt Baumholder. Umgerechnet sind das rund 950 Millionen Euro. Grund: Eine Spezialeinheit der US-Armee wird bis 2029 aus Stuttgart nach Baumholder umziehen. Zurzeit leben in Baumholder und Umgebung rund 8.000 Amerikaner.

17:11 Uhr ++ Drogenhandel: Amtsgericht Pirmasens verhängt zwei Haftstrafen ++ Das Amtsgericht Pirmasens hat zwei Angeklagte wegen Drogenhandels zu Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden in ihrer Wohnung verschiedenste Drogen gelagert hatten, um sie weiterzuverkaufen. Außerdem waren mehrere Waffen griffbereit in der Wohnung verteilt. Etwa ein Springmesser, einen Schlagstock und ein Samuraischwert. Beide Angeklagte wurden zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

16:44 Uhr ++ FCK gewinnt Testspiel ++ Der 1. FC Kaiserslautern hat sein Testspiel in der Länderspielpause gewonnen. Die Roten Teufel trennten sich mit 3:2 vom luxemburgischen Erstligisten FC Racing Union. Für den FCK trafen Redondo, Opoku und Tachie.

15:38 Uhr ++ Weihnachtsdekoration in Kaiserslautern abgerissen ++ Die Polizei in Kaiserslautern sucht zwei Vandalen, die, so die Polizei wörtlich: "Mit der vorweihnachtlichen Stimmung" in der Innenstadt "überfordert waren". Die Unbekannten rissen gestern Abend auf ihrem Weg durch die Altstadt Weihnachtsdekorationen von Laternenpfosten und warfen mit Glasflaschen. Zahlreiche Tannenbäume, die an Straßenlaternen aufgestellt waren, fielen den Vandalen zum Opfer. Jetzt sucht die Polizei die beiden Krawallmacher. Einer von ihnen wird wie folgt beschrieben: Glatze, schwarze Jacke, beige Hose, weiße Turnschuhe. Außerdem hatte er eine Papiertüte bei sich.

14:26 Uhr ++ Straßensperrung wegen TV-Gottesdienst in Pirmasens ++ In Pirmasens ist ab heute ein Teil der der Luisenstraße für drei Tage gesperrt. Grund ist, dass der Südwestrundfunk (SWR) am Sonntag in der Johanneskirche am Exerzierplatz einen Fernsehgottesdienst aufzeichnen wird. Die Straße ist gesperrt, weil dort die Übertragungs- und Arbeitsfahrzeuge des SWR abgestellt sind. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Gottesdienst wird am 20. November um 10 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

13:41 Uhr ++ Zoll kontrolliert Schwarzarbeit in der Logistikbranche ++ Der Zoll hat in der Südwestpfalz und dem Saarland in dieser Woche verstärkt Lkw-Fahrer und die dazugehörigen Speditionen kontrolliert. Dabei hatten die Fahnder besonders Schwarzarbeiter im Visier. Insgesamt waren fast 70 Zöllner zusammen mit Polizei und Bundespolizei an mehreren Kontrollstellen im Einsatz. Insgesamt kontrollierten die Fahnder mehr als 200 Lkw- oder Transporter-Fahrer. Bei etwa jedem Zehnten ergab sich laut Zoll der Verdacht auf Schwarzarbeit oder andere arbeitsrechtliche Verstöße. Etwa Verstöße gegen den gesetzlichen Mindestlohn oder das Veruntreuen von Gehältern sowie Sozialleistungsbetrug. Überall, wo sich solche Verdachtsfälle ergaben, werde jetzt umfangreich ermittelt, teilte ein Sprecher des Zolls mit. Dazu gehören Prüfungen bei den Logistikunternehmen selbst und derer Lohn- und Finanzbuchhaltung.



13:06 Uhr ++ FCK testet heute gegen luxemburgischen Erstligisten ++ Der 1. FC Kaiserslautern nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel. Die Roten Teufel spielen heute gegen den luxemburgischen Erstligisten Racing FC Union. Das Spiel findet nicht-öffentlich statt und wird auch nirgends übertragen. Kurz zum Gegner: Die Luxemburger sind aktuell Tabellenvierter und haben nach 12 Spielen erst zwei Spiele verloren. Das Spiel beginnt um 14 Uhr.

9:37 Uhr ++ Sieger des Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" am Donnersberg ++ Dreisen im Donnersbergkreis hat den ersten Platz des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" gewonnen. Damit hat sich der Ort gemeinsam mit Marienthal, Bennhausen und Gonbach für den Gebietsentscheid im kommenden Frühjahr qualifiziert. Die Siegerehrung ist heute um 18 Uhr in der Dorfgemeinschaftshalle in Dreisen. Im Kreis Kaiserslautern konnten sich Niederkirchen und Kindsbach qualifizieren. Der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" soll Bürger dazu anregen, ihre Dörfer attraktiv zu gestalten.



9:04 Uhr ++ Taubenfreundin aus der Westpfalz verurteilt ++ Im Streit um die Limburger Stadttauben ist ein Strafbefehl von 1.200 Euro gegen eine Frau aus der Westpfalz verhängt worden. Das hat das Amtsgericht Rockenhausen mitgeteilt. Demnach hatte die Frau den Limburger Bürgermeister per Mail bedroht und beleidigt. Laut Amtsgericht beschimpfte die Frau den Bürgermeister und sprach Drohungen gegen ihn aus. Hintergrund des Streits sind Pläne der Verwaltung, einen Teil der etwa 700 Tauben in der Stadt töten zu lassen. Dafür hatte auch ein Bürgerentscheid gestimmt. Tierschützer hatten nach anderen Lösungen gesucht, um die Tauben zu retten. In der Zwischenzeit hat sich eine Tierschutzgemeinschaft gemeldet. Sie will 200 Tauben aus Limburg abholen und nach Bayern in ein großes Taubenhaus bringen. Ein Termin steht bislang aber noch nicht fest.



8:04 Uhr ++ Spaß uff Pfälzisch ++ Das mit dem Kartenspielen ist ja so eine Sache. Ganz besonders, wenn Pfälzer was erklären wollen. Hier kommt ein neues Mundartvideo:

7:15 Uhr ++ Anschlussstelle bei Landstuhl wieder frei ++ Das dürfte Autofahrer freuen: Die Anschlussstelle Landstuhl-Ramstein-Miesenbach auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken ist seit der Nacht wieder frei. Die Strecke war laut der Autobahn GmbH seit Oktober wegen Sanierungsarbeiten gesperrt, weil die Anschlussstelle erneuert werden musste. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten eine Woche früher abgeschlossen sein.



6:57 Uhr ++ Neues Ärztehaus in Pirmasens geplant ++ Für Menschen in Pirmasens und der Region gibt es bald ein neues Ärztehaus. Das Gebäude soll auf dem Messegelände entstehen. Das neue medizinische Versorgungszentrum will die ärztliche Versorgung der Menschen in Pirmasens weiter verbessern. Denn das Haus soll weitere Fachärzte nach Pirmasens ziehen. Das sagt der Arzt, der das Haus ins Leben rufen möchte. Er hat bisher eine Praxis im Medi-Center in Pirmasens und genau nebendran möchte er sich jetzt auf drei bis vier Stockwerken erweitern. In dem neuen Ärztehaus will er seinen bisherigen Schwerpunkt im Bereich Magen-Darm ausbauen. Aber auch Orthopäden und Hand-, Fuß- und Unfallchirurgen sollen dort einziehen. Auch ein Hautarzt wäre für die Menschen von Vorteil. Doch wegen Vorschriften der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) steht das noch in der Schwebe. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hat den Plan begrüßt und hilft bei den Gesprächen mit der KV.



6:29 Uhr ++ Weitere Geschäfte in Zweibrücker Innenstadt schließen ++ Ausgedehnt shoppen in Zweibrücken? Das war wohl einmal. Bis Jahresende schließen vier weitere Geschäfte in der ohnehin ruhigen Innenstadt. Schon jetzt gibt's dort kaum noch Einkaufsmöglichkeiten. SWR-Reporterin Helen Roth war in Zweibrücken unterwegs und hat nachgefragt, was die Leute dazu sagen und was sie sich für die Zukunft wünschen.

18:38 Uhr ++ Pferdemarkt in Quirnbach mit Singles-Tisch am Abend ++ In Quirnbach im Kreis Kusel ist heute einiges los: Da findet gerade der alljährliche Pferdemarkt statt. Am Vormittag war taditioniell die Pferdeschau und Pferdeprämierung. Jetzt am Abend wird weiter gefeiert im Festzelt in Quirnbach - unter anderem mit einem neuen "Tisch für Singles". Auch in diesem Jahr sind bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher in den kleinen Ort im Kreis Kusel gekommen. Unsere Reporterin Christina Fleischanderl hat die Leute mal gefragt, was das Besondere am Markt ist. Voller Erfolg: Traditioneller Pferdemarkt in Quirnbach im Kreis Kusel sehr gut besucht

17:59 Uhr ++ Mann entblößt sich in Kaiserslautern vor Jungen ++ Ein 13-jähriger Junge ist laut Polizei am Hauptbahnhof in Kaiserslautern von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Der Junge saß am vergangenen Monatg auf einer Bank am Gleis und wurde von dem Mann angesprochen. Während des Gesprächs öffnete der Unbekannte seine Hose und entblößte sich für einige Sekunden. Danach verließ der Täter den Bahnsteig in Richtung Unterführung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

17:03 Uhr ++ Mitfahrerparkplatz in Ixheim: Zweibrücken kündigt Mietvertrag ++ Die Stadt Zweibrücken hat den Mietvertrag für den Mitfahrerparkplatz in Ixheim gekündigt - zur Überraschung der Autobahn GmbH. Auf dem Gelände können ab Januar keine Fahrzeuge mehr parken. Laut Autobahn GmbH hätte nichts dagegengesprochen, dass auf dem Parkplatz weiterhin Pkw parken dürfen. Sie wollte nach eigenen Angaben nur nicht, dass dort weiterhin Lkw, Campingwagen oder Anhänger stehen. Grund: Der Mitfahrerparkplatz im Zweibrücker Stadtteil Ixheim liegt unter einer Autobahnbrücke. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen seien oft zu hoch - sollten diese Feuer fangen, könnte an der Brücke ein großer Schaden entstehen. So groß, dass vielleicht noch nicht mal die Haftpflichtversicherung der Fahrzeughalter ausreicht. Außerdem müsste nach einem solchen Brand die A8 langfristig gesperrt werden, das könne man nicht hinnehmen.

16:42 Uhr ++ Einbrecher weckt Haus-Bewohnerin im Kreis Kusel ++ Wortwörtlich einen wahren Albtraum hatte in der Nacht auf Dienstag eine Frau aus Erdesbach im Kreis Kusel. Gegen zwei Uhr hatte sich nach Polizeiangaben ein Einbrecher Zugang zu ihrem Haus verschafft. Im Schlafzimmer traf der Einbrecher dann auf die schlafende Frau. Sie wurde wach, daraufhin forderte der Täter Geld. Die Frau konnte glücklicherweise flüchten, der Einbrecher machte sich aus dem Staub. Dabei lie

13:13 Uhr ++ Zweibrücken: neue Autobahnauffahrt wegen Outlet-Ausbau? ++ Der Stadtrat in Zweibrücken berät heute darüber, wie es bei der Erweiterung des Fashion Outlets weitergeht. Es geht unter anderem um den Bau einer neuen Autobahnauffahrt bei Contwig. Grünes Licht für den Ausbau des Outlets gab es bereits im September von der zuständigen Genehmigungsbehörde. Die Nachbarstädte um Zweibrücken haben aber bereits angekündigt, gegen den Bebauungsplan vorzugehen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.11.2024 um 12:30 Uhr.

11:48 Uhr ++ Mehrere Einbrüche in Zweibrücken ++ Nach mehreren Einbrüchen in einer Nacht sucht die Polizei in Zweibrücken nach Zeugen. Wie jetzt erst bekannt wurde, sind in der Nacht auf Dienstag Unbekannte in den Kiosk am Mini-Golf Platz, das benachbarte Wirtshaus und das Hallenbad eingebrochen. Dabei richteten die Einbrecher laut Polizei einen erheblichen Sachschaden an. Ob überhaupt etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.11.2024 um 11:30 Uhr.

10:55 Uhr ++ Landratswahlen könnten verschoben werden ++ Die Landratswahl im Kreis Südwestpfalz im kommenden Jahr könnte möglicherweise verschoben werden. Grund dafür ist, dass seit gestern der Termin für die vorgezogene Bundestagswahl feststeht. Die Bundestagswahl soll nach der Zustimmung des Bundespräsidenten am 23. Februar stattfinden - drei Wochen nach der geplanten Landratswahl im Kreis Südwestpfalz. Die Südwestpfälzer müssten dann in nur wenigen Wochen mehrmals ins Wahllokal. Das könnte sich nach Einschätzung des Innenministeriums negativ auf die Wahlbeteiligung auswirken. Die Kreisverwaltung steht deshalb einer Verlegung der Landratswahlen nach eigenen Angaben offen gegenüber und stimmt sich diesbezüglich gerade mit der zuständigen Aufsichtsbehörde ADD ab. Denkbar wäre, dass die Wahl gleichzeitig mit der Bundestagswahl am 23. Februar stattfindet. Ähnlich könnte es im Donnersbergkreis aussehen. Auch dort ist die Landratswahl kurz vor der Bundestagswahl angesetzt. Das letzte Wort hat in beiden Fällen aber die ADD.



9:49 Uhr ++ Wie soll die Innenstadt von Kaiserslautern aussehen? ++ Wie soll die Innenstadt von Kaiserslautern in Zukunft aussehen? Darüber können Bürgerinnen und Bürger heute Abend diskutieren - und auch eigene Ideen einbringen. Zum zweiten Mal lädt die Stadt dafür in die Veranstaltungshalle auf der Gartenschau ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich Kaiserslautern nachhaltig und zukunftsfähig entwickeln kann. Die Veranstaltung beginnt um 17:30 Uhr.



7:17 Uhr ++ Kaiserslauterer Fotograf setzt Demokratie-Fotoaktion fort ++ Der Kaiserslauterer Fotograf Thomas Brenner setzt seine Fotoaktion "Gesicht zeigen für die Demokratie" fort. Seit Beginn der Fotoaktion Anfang dieses Jahres hat er an 26 Terminen etwa 1.800 Menschen in ganz Rheinland-Pfalz fotografiert. Heute macht der Fotograf in Ludwigshafen Station. Dort können sich Interessierte zwischen 8 und 20 Uhr in der Volkshochschule im Bürgerhof für das Projekt fotografieren lassen. Als Plakate werden die Porträts dann zum Beispiel an Bauzäunen und Werbetafeln aufgehängt.



6:41 Uhr ++ Taubenhilfen in der Westpfalz haben viel zu tun ++ Die Stadttaubenhilfen in der Westpfalz haben alle Hände voll zu tun. In Pirmasens und Zweibrücken kommen immer mehr Tauben in die dortigen Taubenschläge. Dass mehr Vögel im Schlag wohnen, merken die freiwilligen Helfer daran, weil mehr Futter gebraucht wird und weil das Häuschen schmutziger ist. Das hat die Taubenhilfe in Zweibrücken mitgeteilt. Der Futterverbrauch soll sich in diesem Jahr fast verdreifacht haben. Davon leiten die Helfer ab, dass aktuell rund 450 Tauben in den Schlag kommen. Außerdem haben sie viele Eier ausgetauscht, damit es weniger leidende Tauben am Ende auf den Straßen gibt. Das machen auch die Taubenretter in Pirmasens. Jede Woche tauschen sie dort im Schlag rund 50 Eier aus. Und auch in Kaiserslautern schafft es der Taubenhilfeverein immer mehr Tauben in die Häuser zu locken. Außerdem haben die Tierretter in Kaiserslautern rund 800 Tauben in diesem Jahr gerettet. In allen Städten merken die Vereine, dass die Menschen immer mehr Mitgefühl haben und verletzte oder kranke Tiere melden, damit ihnen geholfen werden kann.



6:33 Uhr ++ Weltkriegsbombe in Homburg gefunden ++ Im saarländischen Homburg ist bei Bauarbeiten in der Innenstadt eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie die Stadt mitteilt, soll die 45 Kilo schwere Splitterbombe am Sonntag entschärft werden. Dazu muss der Bereich um den Fundort – rund um die ehemalige Feuerwache – evakuiert werden. Anwohner werden laut Polizei aufgefordert, ihre Häuser am Sonntagmorgen bis spätestens 8 Uhr zu verlassen. Wie lange die Entschärfung dauert, hängt dann auch davon ab, ob alle Anwohner dem Aufruf direkt folge leisten. Wegen der Nähe zur Bahnstrecke Saarbrücken-Homburg-Kaiserslautern muss - während die Entschärfung läuft - auch kurzzeitig der Zugverkehr eingestellt werden. Wer Hilfe beim Verlassen seiner Wohnung braucht, kann sich bis Freitag, 10 Uhr, telefonisch unter 06841/101-123 beziehungsweise -134 bei der Polizei melden. Außerdem hat die Stadt am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr sowie am Sonntag ab 7 Uhr unter 06841/924-1150 ein Bürgertelefon eingerichtet.



18:29 Uhr ++ Provisorische Feuerwehrhalle für KL-Morlautern geplant ++ Der Kaiserslauterer Ortsbezirk Morlautern bekommt eine provisorische Feuerwehrhalle. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist am Rand des Dorfplatzes in Morlautern eine quadratische Halle in Leichtbauweise geplant. Dort sollen die beiden neuen Einsatzfahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr untergebracht werden. Und zwar so lange bis in Morlautern die neue Feuerwache gebaut ist. Der Neubau ist nötig, weil die modernen Feuerwehrautos zu groß für die derzeitige Halle sind. Die Arbeiten an der provisorischen Halle beginnen am 25. November. Auf dem Dorfplatz werden dann einige Parkplätze dauerhaft wegfallen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.11.2024 um 16:30 Uhr.