Blog: FCK spielt unentschieden in Nürnberg, Gedenken an Novemberpogrome, Abfindung für Ex-FCK-Trainer Schuster

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

11:22 Uhr ++ Martinimarkt un verkaufsoffener Sonntag in Dahn ++ Einkaufen, Live-Musik hören und dabei etwas essen oder trinken - das geht morgen in Dahn in der Südwestpfalz. Dort findet wieder der traditionelle Martinimarkt mit Ständen rund um die katholische Kirche statt. Los geht es mit dem Markt um 11:30 Uhr, ab 13 Uhr öffnen auch die Dahner Geschäfte. In diesem Jahr wird es bei einem sogenannten Chaos-Zirkus auch Straßenkunst zu sehen geben. Dabei wird eine Herde von Maschinenwesen die Straßen von Dahn erobern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.11.2024 um 11:30 Uhr.

10:11 Uhr ++ Gedenken an Pogromnacht in der Westpfalz ++ Gegen das Vergessen – unter diesem Motto finden heute vielerorts Gedenkveranstaltungen statt. Wie jedes Jahr wird an die NS-Opfer der Novemberpogrome im Jahr 1938 erinnert. In dieser Nacht wurden auch in der Westpfalz Jüdinnen und Juden angegriffen und deportiert. Außerdem Synagogen und jüdische Geschäfte zerstört. In Pirmasens gedenkt man am Vormittag den NS-Opfern in der Synagogengasse. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 haben hier Nationalsozialisten die Pirmasenser Synagoge niedergebrannt. Wer sich für die jüdische Geschichte in Zweibrücken interessiert, kann bei einer Führung durch die Zweibrücker Fußgängerzone teilnehmen. Da erfährt man unter anderem mehr über ehemalige jüdische Geschäfte und Wohnhäuser in der Stadt. Gestartet wird um 16 Uhr auf dem Hallplatz in Zweibrücken. Und in Kaiserslautern organisiert die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes wieder ein Gedenken. Und zwar auf dem Synagogenplatz in Kaiserslautern ab 18 Uhr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.11.2024 um 10:30 Uhr.

10:11 Uhr ++ Parkplatz in Zweibrücken wegen Autobahnbrücke gesperrt ++ Die Stadt Zweibrücken schließt zum Jahreswechsel den Mitfahrerparkplatz im Stadtteil Ixheim. Hintergrund ist, dass die Autobahn GmbH, künftig das Parken unterhalb der dortigen Autobahnbrücke verbietet. Demnach sei die Brücke zu niedrig: Sollte ein darunter parkendes Fahrzeug Feuer fangen, könnte die A8-Autobahnbrücke wegen des zu erwartenden Hitzestaus stark beschädigt werden, heißt es in der Erklärung dazu. Die Stadtverwaltung hatte die Fläche von der Autobahn GmbH gemietet und als Parkplatz ausgewiesen. Den Mietvertrag will die Stadt nun kündigen. Dauerparker, die den Parkplatz nutzen, werden nun angeschrieben und gebeten ihre Fahrzeuge zum Jahresende umzuparken. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.11.2024 um 10:30 Uhr.

8:05 Uhr ++ Japanischer Garten öffnet auch im Winter wieder ++ Der Japanische Garten in Kaiserslautern hat auch in diesem Winter wieder geöffnet. Und zwar ab sofort immer dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 16:30 Uhr. Nach Angaben des Vereins gilt in dieser Zeit auch ein reduzierter Eintrittspreis. Der Imbiss im Garten bleibe aber bis zum offiziellen Saisonbeginn Anfang März geschlossen. Außerdem seien auch die Wasserfälle in der kälteren Jahreszeit nicht in Betrieb, teilt der Verein mit. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.11.2024 um 8:30 Uhr.

8:02 Uhr ++ Freie Kulturszene in Kaiserslautern bangt um Gelder ++ Die freie Kulturszene in Kaiserslautern hat sich in einem offenen Brief an die Stadt über die gesperrten Gelder beschwert. 20.000 Euro hat die Stadt Kaiserslautern zu Beginn des Jahres für freie Kulturschaffende in Aussicht gestellt. Was davon bis Juni nicht ausgezahlt wurde, ist wegen der Haushaltssperre jetzt aber gesperrt. Unverhältnismäßig finden die Unterzeichner des Briefs die Sperre. Die Kleinbeträge für die Kultur stünden in keinem Verhältnis zu den Millionendefiziten im Pflichtbereich des Haushalts. Sie fordern deshalb, dass das gesperrte Geld noch ausbezahlt wird. Dabei geht es um rund 8.000 Euro. Mit diesem Geld könnten zum Beispiel ein Street-Art-Graffiti-Projekt umgesetzt werden. Oder ein Burlesk-Comedy-Projekt. Die Anträge dafür seien bei der Stadt nach eigenen Angaben eingegangen. Geld haben sie durch die Sperre nicht mehr bekommen. Für diese Projekte heißt es jetzt, dass sie sich an anderen Stellen nach Fördermitteln umsehen müssen oder nicht stattfinden können. Die Stadt prüft nach eigenen Angaben gerade, ob da Geld trotz Haushaltssperre ausbezahlt werden kann. Deshalb habe die Stadt den Brief auch noch nicht beantwortet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.11.2024 um 8:30 Uhr.

6:57 Uhr ++ Stolperstein Initiative Kaiserslautern erinnert an Pogromnacht ++ In der Westpfalz erinnern heute vielerorts Gedenkfeiern an die Opfer der Novemberpogrome im Jahr 1938. In dieser Nacht wurden Jüdinnen und Juden angegriffen und deportiert. Außerdem Synagogen, jüdische Geschäfte und jüdische Wohnhäuser zerstört. Michael Wiesheu von der Stolperstein-Initiative Kaiserslautern recherchiert die Biografien von NS-Opfern. Er erzählt, wie ein damals achtjähriges Mädchen die Pogromnacht in Kaiserslautern erlebt hat.

Um an diese Schicksale zu erinnern, hat die Initiative in Kaiserslautern bisher fast 200 Stolpersteine in der Stadt verlegt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 09.11.2024 um 6:30 Uhr.

17:46 Uhr ++ Tunnel auf A62 zeitweise gesperrt ++ Auf der A62 bei Landstuhl muss der Hörnchenbergtunnel am Wochenende zeitweise voll gesperrt werden. Grund dafür sind Wartungsarbeiten. Nach Angaben der Autobahn GmbH ist der Tunnel deshalb am Samstag in Fahrtrichtung Pirmasens gesperrt - von 7:30 Uhr bis 17 Uhr. Am Sonntag trifft die Sperrung im Hörnchenbergtunnel dann die andere Richtung nach Trier - auch wieder von 7:30 Uhr bis 17 Uhr. Es gibt entsprechende Umleitungen, die Autobahn GmbH rechnet nicht damit, dass es wegen der Sperrung auf der A62 bei Landstuhl größere Verkehrsprobleme geben wird. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.11.2024 um 17:30 Uhr.

14:36 Uhr ++ Abfindung für Ex-FCK-Trainer Schuster ++ Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss seinem ehemaligen Trainer Dirk Schuster rund 240.000 Euro zahlen. Darauf hat sich der FCK nach eigenen Angaben in dieser Woche mit Schuster vor dem Arbeitsgericht Kaiserslautern geeinigt. Der FCK hatte Schuster und seinen Co-Trainer Sascha Franz vor fast einem Jahr entlassen. Schuster und Franz hatten im Nachgang eine Klage eingereicht. Sie waren der Meinung, dass ihnen noch Geld zusteht - zum Beispiel aus Prämien für den Klassenerhalt oder den Erfolg im DFB-Pokal und Gehalt. Mit Franz hatte sich der FCK bereits auf eine Summe von mehr als 180.000 Euro geeinigt. Am Arbeitsgericht in Kaiserslautern gab es in dieser Woche noch einmal einen Termin mit dem Anwalt von Dirk Schuster. Beide Seiten verständigten sich darauf, dass der ehemalige Trainer knapp 240.000 Euro bekommt. Gegenüber dem SWR will der FCK das Ergebnis nicht bewerten. Solche Verhandlungen seien heutzutage aber nichts Außergewöhnliches. Zuerst hatte "Die Rheinpfalz" darüber berichtet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.11.2024 um 14:30 Uhr.

13:30 Uhr ++ Auf der Lautertalbahn fallen heute Züge aus ++ Die Lautertalbahn zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fällt ab heute Nachmittag wieder aus. Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren auf der Strecke von 14:30 Uhr bis 19 Uhr keine Züge. Ob Ersatzbusse fahren, ist im Moment noch nicht klar. Dass die Lautertalbahn wieder ausfällt, liegt laut Bahn daran, dass im Stellwerk in Neustadt viele Mitarbeiter erkrankt sind. Das Stellwerk spielt eine zentrale Rolle für den gesamten Zugverkehr in der Pfalz - darüber werden auch die Züge koordiniert, die in der Westpfalz fahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.11.2024 um 13:30 Uhr.

13:09 Uhr ++ Neue Pächter für Wasserburg in Reipoltskirchen? ++ Die Kreisverwaltung Kusel ist zuversichtlich, dass es bald wieder einen Pächter für das Restaurant in der Wasserburg in Reipoltskirchen gibt. Das Ausflugslokal steht seit mehr als einem Jahr leer. Die Kreisverwaltung hat nach eigenen Angaben mit mehreren Interessenten gesprochen. Mit zwei möglichen Pächtern spricht man derzeit über Details. Die Kreisverwaltung sucht einen Pächter für das Restaurant mit 80 Plätzen und ein Gästehaus mit sechs Zimmern in Reipoltskirchen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.11.2024 um 12:30 Uhr.

11:45 Uhr ++ FCK spielt am Abend in Nürnberg ++ In der 2. Liga spielt am Abend der 1. FC Kaiserslautern auswärts beim 1. FC Nürnberg. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit Miroslav Klose. Die FCK-Stürmerlegende trainiert den Club seit Saisonbeginn. Kaiserslautern und Nürnberg sind in der zweiten Liga in einem Formhoch. Nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen fährt der FCK mit viel Selbstbewusstsein zum ebenfalls zuletzt stark aufspielenden Club. Der FCK und Trainer Markus Anfang treffen dabei auf FCK-Stürmerlegenden Miroslav Klose. Von 2002 bis 2004 spielten Anfang und Klose auch beide zusammen im FCK-Trikot. "Ich freue mich, ihn mal wieder zu sehen und freue mich umso mehr, wenn wir die drei Punkte mitnehmen", sieht Anfang dem Wiedersehen aber recht gelassen entgegen. Bei der Partie in Nürnberg, zu der der FCK von knapp 4.000 Fans begleitet wird, muss Anfang auf eine ganze Reihe von Spielern verzichten. Neben den schon länger verletzten Hendrick Zuck und Philipp Klement fallen auch Jannis Heuer, Kapitän Marlon Ritter und Jean Zimmer weiter aus. Nürnberg Fußball | 2. Bundesliga Emotionales Duell: Miroslav Klose begegnet seiner alten Liebe Miroslav Klose trifft als Trainer des 1. FC Nürnberg auf einen besonderen Gegner - den 1. FC Kaiserslautern (Freitag, 18:30 Uhr). Dort machte er seine ersten Schritte auf dem Weg zum Weltstar. 13:00 Uhr Der Nachmittag SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.11.2024 um 11:30 Uhr.

11:02 Uhr ++ Mehr Besucher in Gartenschau KL, aber weniger im Rosengarten ZW ++ Die Gartenschau in Kaiserslautern und der Rosengarten in Zweibrücken haben ihre diesjährige Saison beendet. Die Gartenschau war so gut besucht wie schon lange nicht mehr, sagt der Geschäftsführer. Etwas mehr als eine halbe Million Leute waren in Kaiserslautern zu Besuch. Damit hat man zum ersten Mal wieder Besucherzahlen wie vor Corona. Anders sieht es dagegen beim Rosengarten in Zweibrücken aus. Den haben im Vergleich zum Vorjahr nämlich weniger Leute besucht. 100.000 Leute waren in dieser Saison dort. Der gärtnerische Leiter in Zweibrücken sagt, dass einfach viele Wochenenden verregnet waren. Und deshalb auch Veranstaltungen im Rosengarten abgesagt wurden. Was beide Gärten nach wie vor beschäftigt, ist der Klimawandel. Da passt man sich an und pflanzt Bäume und Sträucher, die die heißen Sommer in Zukunft besser vertragen sollen. Zweibrücken Gärtnern bei Hitze und Überschwemmungen So rüstet sich der Rosengarten Zweibrücken für den Klimawandel Hitze und Unwetter setzen den Pflanzen im Rosengarten Zweibrücken zu. Die Gärtner tauschen Pflanzen und planen neue Bereiche, damit der Garten trotz Klimawandel eine Zukunft hat. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.11.2024 um 10:30 Uhr.

10:07 Uhr ++ KL: 20-jähriger Messerstecher muss ins Gefängnis ++ Das Landgericht Kaiserslautern hat einen jungen Mann nach einem Messerangriff zu einer Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 20-Jährige im April einen anderen Mann niedergestochen hatte. Der Streit ereignete sich direkt vor dem Westpfalz-Klinikum - die sofortige intensivmedizinische Behandlung habe dem Opfer das Leben gerettet. Der Angreifer habe auch andere Menschen, die dem Opfer zur Hilfe kamen, mit dem Messer attackiert und verletzt. Die Anklage lautete ursprünglich auf versuchten Totschlag - der konnte dem Mann aber nicht nachgewiesen werden. Der 20-Jährige wurde nach Jugendstrafrecht zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Rheinland-Pfalz Messerattacke vor Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern Polizei nimmt Verdächtigen in Köln fest Die Polizei hat in Köln einen Verdächtigen festgenommen. Er soll vor dem Westpfalz-Klinikum drei Männer mit einem Messer teils schwer verletzt haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.11.2024 um 9:30 Uhr.

9:17 Uhr ++ Warnstreik bei Bürstlein in Landstuhl ++ In Landstuhl legen heute Mitarbeitende der Firma Bürstlein Gusstechnik ihre Arbeit nieder. Der Streik vor dem Werk beginnt um 12 Uhr. Bereits seit Anfang der Woche finden in Kaiserslautern und Umgebung wieder Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie statt. Zuletzt wurde das Opelwerk in Kaiserslautern bestreikt. Die Gewerkschaft IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von sieben Prozent für ein Jahr. Die Arbeitgeber bieten bisher nur 3,6 Prozent für über zwei Jahre - für die IG Metall zu wenig, um die Inflation auszugleichen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.11.2024 um 8:30 Uhr.

8:33 Uhr ++ In Pirmasens startet der Novembermarkt ++ In der Innenstadt in Pirmasens startet heute der Novembermarkt. Die Veranstalter versprechen ein dreitägiges Event rund um Genuss, Musik und Kultur. Von Freitagabend bis Sonntagabend wird der Untere Schlossplatz zur Festmeile. Mit dabei die zehnköpfige Band "Stroke Unit". Sie bringt eine bunte Mischung aus Rock, Pop, Funk, Hip-Hop und Jazz. Dazu gibt es regionale Weine und herbstliche Leckereien wie Kürbissuppe, Reibekuchen mit Lachs oder "Rostiger Ritter", wie die in Milch getauchten und gebackenen Brotscheiben hier genannt werden. Ein Highlight ist das 35 Meter hohe Riesenrad, das einen tollen Blick auf das Markttreiben und die Stadt bietet - und eine Gondel ist sogar barrierefrei. Wer Lust auf Stadtgeschichte hat, kann außerdem im Alten Rathaus vorbeischauen. Das Stadtmuseum ist während des Marktes täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Und am verkaufsoffenen Sonntag sind die Geschäfte ab 13 Uhr dabei. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.11.2024 um 8:30 Uhr.

7:50 Uhr ++ Amerikanischer Truppenabzug hätte Folgen für Wirtschaft in Stadt und Kreis Kaiserslautern ++ Was das US-Militär in der Westpfalz betrifft, seien keine großen Veränderungen unter dem neuen Präsidenten Donald Trump zu erwarten. Das sagt Amerika-Experte John Constance von der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern. Dafür sei unter anderem der Militär-Standort der Air-Base in Ramstein zu wichtig für die Amerikaner, erklärt der Experte. Sollten Truppen abgezogen werden, würde das vor allem die Wirtschaft in der Region treffen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.11.2024 um 6:30 Uhr.

7:02 Uhr ++ Baustelle auf A8 bei Zweibrücken abgebaut ++ Die A8 bei Zweibrücken-Ernstweiler ist wieder in beide Richtungen zweispurig befahrbar. Gestern Nachmittag wurden die letzten Baustellenmarkierungen von der Fahrbahn entfernt. Auf der A8 bei Zweibrücken gab es seit mehr als drei Jahren Verkehrsbehinderungen. Zuerst wurde die Brücke über den Hornbach saniert und dann eine Lärmschutzwand aufgebaut. Einmal muss der Abschnitt laut Autobahn GmbH kurzzeitig aber nochmal gesperrt werden: Ende des Monats - am 26.11. und 27.11. - werden noch die Stau-Warnanlagen abgebaut. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.11.2024 um 6:30 Uhr.

6:27 Uhr ++ Kommunen in der Region wollen ab Januar Grundsteuer erhöhen ++ Viele Kommunen in der Westpfalz planen, ab Januar die Grundsteuer zu erhöhen. Die zusätzlichen Kosten könnten auch Mieter treffen. Die Grundsteuerreform hat zur Folge, dass beispielsweise die Stadt Kaiserslautern um die 12 Millionen Euro weniger an Grundsteuer einnehmen könnte. Da will die Verwaltung gegensteuern und den Satz für die Grundsteuer deutlich erhöhen - wenn der Stadtrat zustimmt. Das haben viele Kommunen in der Westpfalz vor. Deswegen müssen Grundstückseigentümer hier ab Januar wohl mit einer höheren Grundsteuer rechnen. Das kommt wohl auch auf Pirmasens im nächsten Jahr zu, heißt es von der Stadt. Auf dem Land in Kerzenheim im Donnersbergkreis haben sich bereits jetzt viele Bürger gegen die Steuererhöhung stark gemacht. Manche hätten eine jährliche Grundsteuer von 1.000 bis 2.000 Euro befürchtet, sagt die Bürgermeisterin von Kerzenheim. Rheinland-Pfalz Das planen die Kommunen Neue Grundsteuer ab 2025: Hier wird das Wohnen in RLP teurer In knapp zwei Monaten tritt auch in Rheinland-Pfalz die umstrittene Grundsteuer-Reform in Kraft. In den größten Städten dürfte dadurch das Wohnen teurer werden. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.11.2024 um 6:30 Uhr.

15:44 Uhr ++ Tadano in Zweibrücken beginnt mit Stellenabbau ++ Beim Kranhersteller Tadano in Zweibrücken laufen derzeit die Vorbereitungen für den angekündigten Personalabbau. Nach dem vierwöchigen Streik und einer Einigung im Oktober steht fest: Bis zu 260 Mitarbeiter sollen das Unternehmen verlassen. Etwa 250 Tadano-Mitarbeitende in Zweibrücken haben jetzt einen Aufhebungsvertrag erhalten. Das bedeutet: Sie können freiwillig entscheiden, ob sie das Unternehmen mit einer Abfindung verlassen wollen oder nicht. Betriebsratschef Eduard Glass erklärte, dass es keine Kündigungen mehr geben müsste, wenn genug Leute das Angebot annehmen. Doch ob das wirklich so kommt, ist noch unklar - meint auch Peter Vollmer von der Gewerkschaft IG Metall. Die Stimmung in der Belegschaft sei im Moment sehr angespannt. Auch wenn die Produktion wieder laufe, säßen die Folgen des langen Streiks noch tief. Während ein Werk mindestens bis Ende 2028 gesichert ist, soll das andere Werk bis Sommer 2025 geschlossen werden. Ein Käufer dafür wurde bisher allerdings nicht gefunden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.11.2024 um 15:30 Uhr.

14:38 Uhr ++ Zwick ist Vorsitzender des Städtetages Rheinland-Pfalz ++ Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) ist jetzt auch Vorsitzender des Städtetages Rheinland-Pfalz. Darüber haben die Mitglieder heute bei einer Versammlung in Koblenz abgestimmt. Bei seiner Antrittsrede hat sich Zwick zu den Problemen und Herausforderungen der Kommunen im Land geäußert. Es gebe einen "ganzen Blumenstrauß von Problemen", so Zwick. Am drängendsten nannte er die Unterfinanzierung der Kommunen. Gerade deshalb fordert Zwick nach dem Aus der Ampel-Koalition im Bundestag eine schnelle Entscheidung für eine neue Regierung und dadurch Planungssicherheit. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.11.2024 um 14:30 Uhr.

14:35 Uhr ++ Weitere Auktion mit Erinnerungsstücken von Olympia ++ Wer ein Erinnerungsstück der Olympischen Spiele in Paris haben möchte, hat ab kommender Woche wieder die Chance dazu. Dann bietet die Firma "Restlos" aus Kaiserslautern nochmal Gegenstände aus dem Olympischen Dorf an, die ersteigert werden können. Wann genau die Online-Auktion startet und wie viel versteigert wird, ist noch nicht klar. Der Geschäftsführer von "Restlos" sagte, dass die Firma erst schauen muss, wann die Lkw mit den Gegenständen aus Paris in Kaiserslautern eintreffen. Interessierte können aber auch diesmal wieder Dinge wie Massageliegen, Barhocker und Schließfächer ersteigern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.11.2024 um 14:30 Uhr.

14:29 Uhr ++ Koordinierungsstelle für Vormundschaften in der Westpfalz ++ In der Westpfalz soll eine Koordinierungsstelle für Vormundschaften entstehen. Die Stadt und der Kreis Kaiserslautern wollen die Stelle gemeinsam mit dem Kreis Kusel und dem Donnersbergkreis einrichten. Dort sollen beispielsweise ehrenamtliche Vormünder gesucht, geschult und betreut werden. Für die Jugendämter ist das Benennen eines Vormunds nach einer Gesetzesänderung aufwändiger geworden. Deshalb soll die Koordinierungsstelle über Kreisgrenzen hinweg Aufgaben bündeln. Wenn sich Eltern nicht um ihre minderjährigen Kinder kümmern können oder wollen, dann bekommen die Kinder einen so genannten Vormund. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.11.2024 um 13:30 Uhr.

11:59 Uhr ++ KL: Kulturszene beschwert sich über gesperrte Gelder ++ Die freie Kulturszene in Kaiserslautern hat sich in einem offenen Brief an die Stadt über gesperrte Gelder beschwert. 20.000 Euro hat die Stadt Kaiserslautern zu Beginn des Jahres für freie Kulturschaffende in Aussicht gestellt. Was davon bis Juni nicht ausgezahlt wurde, ist wegen der Haushaltssperre jetzt aber gesperrt. Das finden die Unterzeichner des Briefs unverhältnismäßig. Die Kleinbeträge für die Kultur stünden in keinem Verhältnis zu den Millionendefiziten im Pflichtbereich des Haushalts. Sie fordern deshalb, dass das gesperrte Geld doch noch ausbezahlt wird. Dabei geht es um rund 8.000 Euro. Mit diesem Geld könnten zum Beispiel ein Street-Art-Graffiti-Projekt umgesetzt werden. Oder ein Burlesk-Comedy-Projekt. Die Anträge dafür seien bei der Stadt eingegangen. Das hat der Kulturreferent bestätigt. Für die betroffenen Projekte bedeutet das, dass sie sich an anderen Stellen nach Fördermitteln umsehen müssen - oder nicht stattfinden können. Die Stadt prüft nach eigenen Angaben gerade, ob das Geld trotz Haushaltssperre ausbezahlt werden kann. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.11.2024 um 11:30 Uhr.

11:07 Uhr ++ Verkehrskampagne für Amerikaner in der Westpfalz ++ Alkohol und Drogen können am Steuer dramatische Folgen haben. Darüber klärt heute die Polizei in Landstuhl und Kaiserslautern auf. Die Plakat- und Postkarten-Kampagne "Schlüsselmomente" richtet sich besonders an die amerikanische Militär-Community.Denn obwohl viele US-Soldaten schon länger in der Westpfalz leben, kennen sie sich laut Polizei oft nicht genau mit den deutschen Regeln zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr aus. Deshalb läuft die neue Verkehrskampagne "Schlüsselmomente" zweisprachig - sowohl auf der Air Base Ramstein als auch in den umliegenden Gemeinden. Auch Gaststätten in Kaiserslautern und Landstuhl machen mit: Sie sollen Plakate und Postkarten zur Aktion möglichst breit unter ihren Gästen verteilen. Ziel der Kampagne ist es, Menschen deutlich zu machen, wie gefährlich Alkohol und Drogen am Steuer sind. Schon ein unachtsamer Moment könnte zu einem schweren Unfall führen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.11.2024 um 10:30 Uhr.

10:28 Uhr ++ Westpfalz bekommt Koordinierungsstelle für Vormundschaften ++ In der Westpfalz soll eine Koordinierungsstelle für Vormundschaften entstehen. Die Stadt und der Kreis Kaiserslautern wollen die Stelle gemeinsam mit dem Kreis Kusel und dem Donnersbergkreis einrichten. Wenn sich Eltern nicht um ihre minderjährigen Kinder kümmern können oder wollen, dann bekommen die Kinder einen sogenannten Vormund. Für die Jugendämter ist das nach einer Gesetzesänderung mit vielen Aufgaben verbunden. Die Kreise Kaiserslautern, Kusel und Donnersberg und die Stadt Kaiserslautern wollen hier nun einen gemeinsamen Weg gehen und eine Koordinierungsstelle einrichten. Dort sollen ehrenamtliche Vormünder gesucht, geschult und betreut werden. Auch sollen die Mitarbeiter der Koordinierungsstelle mit den Kindern und Jugendlichen reden und schauen, dass es ihnen mit ihrem Vormund gut geht. Dafür sollen zwei volle Stellen geschaffen werden. Der Stadtrat in Kaiserslautern hat der gemeinsamen Koordinierungsstelle bereits zugestimmt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.11.2024 um 9:30 Uhr.