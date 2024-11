Bedrohungslage an Schule in Kaiserslautern - Einsatz beendet

In der Innenstadt in Kaiserslautern kam es heute zu einem größeren Polizeieinsatz. Offenbar hatte es eine Bedrohungslage an einer Schule gegeben.

Bei der Schule handelte es sich um das Albert-Schweitzer-Gymnasium in der Martin-Luther-Straße in Kaiserslautern. Der Unterricht wurde beendet, die Schüler nach Hause geschickt. Offenbar waren nach Angaben der Polizei Lehrer und Schüler nicht gefährdet. Die Polizei war mehrere Stunden an der Schule im Einsatz. Jetzt beginnen die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Tätern. Weitere Informationen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht herausgeben. Nach Informationen des SWR fällt auch am morgigen Freitag der Unterricht am Albert-Schweitzer-Gymnasium aus.