Blog: FCK mit Unentschieden gegen Magdeburg, Holz-Betzi bei Johanniskreuz zerstört, Verfolgungsjagd in Pirmasens

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

10:46 Uhr ++ Verfolgungsjagd durch Pirmasens ++ Die Polizei hat sich in Pirmasens in der Nacht zum Sonntag eine Verfolgungsjagd mit einem Autofahrer geliefert. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren, weil er auffällig fuhr. Der Mann brauste aber mit seinem Wagen davon und fuhr über mehrere rote Ampeln – wobei aber nach Angaben der Polizei niemand gefährdet wurde. Auf einem Parkplatz konnten der Mann und sein Beifahrer schließlich gestellt werden. Er hatte 1,3 Promille Alkohol im Blut und keinen Führerschein, weswegen jetzt mehrere Anzeigen auf ihn zukommen.

11:00 Uhr ++ Friedengebet an Air Base Ramstein ++ Nahe der Air-Base in Ramstein beten heute wieder Christen für Frieden in der Welt. Diesmal soll vor allem für Frieden in Osteuropa und dem Nahen Osten gebetet werden. Zu der Andacht hat die Friedensinitiative Westpfalz eingeladen. Das Gebet startet um 15 Uhr neben dem Parkplatz am Denkmal für die Opfer der Flugtagskatastrophe. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.11.2024 um 11:30 Uhr.

10:37 Uhr ++ Fackellauf in Rodenbach ++ In Rodenbach im Kreis Kaiserslautern findet heute der traditionelle Fackellauf statt. Bei dem Abendlauf wird die sieben Kilometer lange Strecke von Fackeln beleuchtet. Mitmachen können sowohl Hobbyläufer als auch Profis. Anmelden kann man sich direkt vor Ort noch bis 17:30 Uhr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.11.2024 um 10:30 Uhr.

8:38 Uhr ++ Holz-Betzi bei Johanniskreuz zerstört ++ Bei Johanniskreuz im Kreis Kaiserslautern haben Unbekannte die imposante Holzfigur des FCK-Maskottchens "Betzi" zerstört. Erst vor knapp zwei Wochen hatte Holzkünstler Stefan Niederlechner die Figur bereits zum vierten Mal aufgestellt. Dreimal war sie gestohlen worden - jetzt wurde sie komplett zerstört und vor Ort zurückgelassen. Wildkameras, die Niederlechner extra aufgestellt hatte, um die Figur zu sichern, wurden von den Vandalen offenbar geklaut. Entmutigen lassen will sich der Künstler aber nicht. Er hat gegenüber dem SWR angekündigt, solange einen neuen Holz-Betzi aufzustellen, bis er stehen bleibt und die Vandalen gefasst sind. Johanniskreuz Künstler gibt nicht auf FCK-Maskottchen im Pfälzerwald zerstört - "Betzi" muss zum vierten Mal ersetzt werden Im Pfälzerwald haben zum mittlerweile vierten Mal Unbekannte die Betzi-Figur zerstört. Erst im September und Oktober war das FCK-Maskottchen nach Diebstählen ersetzt worden. 11:00 Uhr SWR4 am Freitag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.11.2024 um 8:30 Uhr.

8:04 Uhr ++ Geldspritze für Leibniz-Institut Kaiserslautern ++ Wie können Unternehmen ihre Produktionsprozesse effektiver und klimafreundlicher gestalten? Das erforscht aktuell ein Team des Leibniz-Instituts für Verbundwerkstoffe in Kaiserslautern - und bekommt jetzt vom Land 500.000 Euro. Der Schlüssel für mehr Effizienz ist die richtige Datenverarbeitung, so sehen das die Forschenden an dem Lautrer Institut und versuchen Produktionsprozesse mit Kunststoffen effektiver zu machen - und das, in dem sie Maschinen und Instrumente besser miteinander verknüpfen. So laufen viele Daten in Echtzeit zusammen. Und die können dann analysiert und übersichtlich dargestellt werden. Auf die Weise will das Leibniz-Institut Abläufe optimieren und so auch klimaschädliche Emissionen reduzieren. Für ihr Forschungsprojekt bekommt das Team deshalb 500.000 Euro vom Land. Denn laut dem Wissenschaftsministerium haben die Forschenden aus Lautern gegenüber anderen Instituten im Land in diesem Bereich die Nase vorn. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.11.2024 um 7:30 Uhr.

7:42 Uhr ++ Sport am Wochenende ++ Auch an diesem Wochenende geht es bei uns im Westen der Pfalz sportlich zu. Neben dem Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Magdeburg gibt es viele weitere spannende Partien. Ein Überblick: Schon heute gastiert der FK Pirmasens um 14 Uhr in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim SV Auersmacher. Der FKP spielt aktuell ganz oben in der Tabelle mit. Um 16 Uhr ist dann der SV Morlautern in derselben Liga dran. Die Morlauterer spielen auswärts gegen den FC Blau-Weiß Karbach. Der FC Homburg muss bereits heute um 14 Uhr gegen Hoffenheim II ran. Vom Fußball zum Handball: Der TUS 04 Dansenberg spielt morgen in der Regionalliga Süd West auswärts gegen den TV Offenbach. Und auch im Eishockey geht’s zur Sache. Die Hornets aus Zweibrücken empfangen in der neuen Baden-Württemberg-Liga die Mad Dogs Mannheim. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.11.2024 um 6:30 Uhr.

7:11 Uhr ++ Ehrenamtskampagne der VG Kirchheimbolanden ++ Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden will auch weiterhin junge Menschen finanziell unterstützen, die sich ehrenamtlich in Vereinen engagieren - zum Beispiel als Übungsleiter in Sportvereinen. Um ihre ehrenamtliche Arbeit zu fördern, zahlt die Verbandsgemeinde den jungen Menschen 150 Euro monatlich. Vorschläge, wer im kommenden Jahr gefördert werden soll, nimmt die VG ab sofort entgegen. Im laufenden Jahr unterstützt die VG Kirchheimbolanden mit ihrer sogenannten Ehrenamtskampagne vier junge Frauen des Kampfsportvereins Vikings Marnheim. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.11.2024 um 6:30 Uhr.

15:18 Uhr ++ Feuer in Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern vermutlich durch Halloweendeko ++ In einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat jemand unachtsam Halloween-Dekoration in Form von Kerzen im Hausflur aufgestellt. Ob das die finale Brandursache war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Als das Feuer ausgebrochen war, stellten Anwohner erheblichen Qualm fest und alarmierten die Rettungskräfte. Diese konnten den Brand löschen. Im betroffenen Anwesen leben der Polizei zufolge zehn Bewohner. Diese waren entweder nicht zuhause oder konnten das Haus eigenständig verlassen. Eine 64-jährige Bewohnerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Haus bleibt trotz Brandschaden im Hausflur bewohnbar. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

15:15 Uhr ++ Viele getunte Fahrzeuge fallen bei Polizeikontrolle in der Westpfalz durch ++ Im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Westpfalz fanden am Donnerstagabend verstärkt Verkehrskontrollen modifizierter Fahrzeuge statt. Einige Fahrzeuge wurden dabei beanstandet. Insgesamt wurde 42 Mal festgestellt, dass die Betriebserlaubnis des jeweiligen Fahrzeuges erloschen war. Außerdem wurden in 10 Fällen Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Laut Polizei habe sich so gut wie jeder Angezeigte einsichtig gezeigt. Die Zahl der beanstandeten Fahrzeuge sei recht hoch, sagte ein Polizeisprecher. Denn es wurden mehr als 70 Fahrzeuge kontrolliert.

18:21 Uhr ++ 50 Jahre Kirchheimbolander Friedenstage ++ Die Kirchheimbolandener Friedenstage feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Am Freitag gehen sie los. Wegen des Jubiläums soll unter anderem die Gedenkfeier für die Opfer des Holocaust am 9. November in Kirchheimbolanden besonders gestaltet werden. Die Organisatoren haben mitgeteilt, dass beispielsweise die Beauftragte für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen des Landes RLP als Gastrednerin da sein wird. Außerdem soll mit Videos und elektronischer Musik gezeigt werden, wie wichtig Empathie und Solidarität zwischen den Menschen eigentlich wäre. Zum 50. Jubiläum der Friedenstage wird zum Abschluss am 8. Dezember eine Friedensgala veranstaltet. Hier werden dann wie jedes Jahr die Friedenstagepreise verliehen. Frühere Preisträger sind dazu auch eingeladen, so die Veranstalter.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.10.2024 um 17:30 Uhr.

14:47 Uhr ++ "Stern des Sports" für SV Lemberg Der SV Lemberg aus der Südwestpfalz ist Sieger im landesweiten Wettbewerb "Sterne des Sports". Der Wettbewerb wird vom Sportbund und der Volksbank ausgerichtet und soll das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen auszeichnen. Der SV Lemberg hat den "Stern des Sports" für sein Projekt "Grün auf und neben dem Platz" erhalten, das auf Nachhaltigkeit rund um den Verein setzt. Unter anderem wurde die Flutlichtanlage auf LED umgerüstet und die Vereinsverwaltung ist papierlos. Der SV Lemberg nimmt jetzt auch am Bundesentscheid teil.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.10.2024 um 14:30 Uhr.

14:02 Uhr ++ KI-Fachtagung am Fraunhofer IESE Kaiserslautern ++ Das interkommunale Netzwerk digitale Stadt veranstaltet zurzeit in Kaiserslautern eine Fachtagung rund um Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Städte und Kommunen Digitalisierung und KI sinnvoll einsetzen können. Auf der Fachtagung sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Städten und Kommunen die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und von Erfahrungen und Lösungen anderer zu profitieren. In den Vorträgen wird es unter anderem darum gehen, wie beispielsweise künstliche Intelligenz im Katastrophenschutz eingesetzt werden kann. Automatisiert sollen dabei Notfallpläne erstellt werden, die den Mitarbeitern im Krisenfall Arbeit abnehmen. Außerdem wird es auch darum gehen, wie man als Kommune eine sichere, aber auch gleichzeitig schnelle IT-Infrastruktur schaffen kann. Das interkommunale Netzwerk digitale Stadt ist eine Initiative des rheinland-pfälzischen Innenministeriums. Ziel ist es, Prozesse und Abläufe in den Kommunen sinnvoll zu digitalisieren.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.10.2024 um 13:30 Uhr.

13:34 Uhr ++ Zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fallen Züge aus ++ Auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken fahren heute Nachmittag keine Züge. Grund ist nach Angaben der Bahn, dass sich Personal im Stellwerk kurzfristig krank gemeldet hat. Bis 19 Uhr fahren auf der Strecke Busse – die Fahrten können länger dauern, außerdem halten die Busse nicht immer an den Bahnhöfen. Auch auf der Eistalbahn zwischen Grünstadt und dem Eiswoog fahren bis heute Abend keine Züge.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.10.2024 um 12:30 Uhr.

11:57 Uhr ++ Hochschulbibliothek in Kaiserslautern ausgezeichnet ++ Die Bibliothek der Hochschule Kaiserslautern ist zum zweiten Mal als sogenannte "MINTkick Bibliothek" des Jahres ausgezeichnet worden. Sie erhält 5.000 Euro, weil sie ein besonders gutes Angebot in den Bereichen Mathemathik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik bietet. Nach Angaben der Hochschule unterstützt die Bibliothek vor allem bei Projekten an Schulen - zum Beispiel bietet sie Workshops speziell für Mädchen an. Damit sollen junge Menschen dazu motiviert werden, in MINT-Berufen zu arbeiten.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.10.2024 um 11:30 Uhr.

10:56 Uhr ++ Rund 160.000 Besucher bei Oktoberkerwe in Kaiserslautern ++ Stadt und Polizei sind mit dem Verlauf der Oktoberkerwe in Kaiserslautern zufrieden. Nach Angaben der Stadt waren fast 160.000 Besucher da. Und die feierten sehr friedlich, heißt es von der Polizei. Demnach haben Ordnungsamt und Polizei etwa 100 Personen kontrolliert und dabei sieben Straftaten festgestellt. Dabei waren unter anderem Körperverletzungsdelikte, eine Unterschlagung, eine Sachbeschädigung und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Eine Person soll laut Stadt eine kleine Menge Cannabis auf der Kerwe dabei gehabt haben. Nach SWR-Informationen wurde das Kiffen auf der Oktoberkerwe aber auch nicht so streng kontrolliert. Auf der diesjährigen Maikerwe habe es deutlich mehr Verstöße gegeben. Auch die Schausteller ziehen eine positive Bilanz. Die Vorsitzende des Schaustellerverbandes sagte dem SWR, dass sich die Schausteller über viele gut gelaunte Besucher gefreut haben.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.10.2024 um 10:30 Uhr.

8:02 Uhr ++ Warnstreiks gehen im Westen der Pfalz weiter ++ Im Westen der Pfalz gehen auch heute die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie weiter. Nach Angaben der IG Metall werden heute unter anderem auch die Beschäftigten bei General Dynamics in Kaiserslautern ihre Früh- und Spätschicht eine Stunde früher beenden. Außerdem soll bei der heutigen Tarifrunde in Mainz demonstriert werden. Mit dabei sind Mitarbeitende von Opel, Adient, John Deere und Gebrüder Pfeiffer. Neben einer Lohnerhöhung von 7 Prozent für die Beschäftigten fordert die Gewerkschaft IG Metall für Azubis 170 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber in der Metallbranche bieten bisher eine Erhöhung von 3,6 Prozent mehr Gehalt über zwei Jahre an.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.10.2024 um 7:30 Uhr.

17:30 Uhr ++ Verfahren gegen Polizisten nach tödlichem Tasereinsatz eingestellt ++ Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Polizisten wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingestellt. Laut Staatsanwaltschaft haben die Beamten im April einen Mann bei einem Einsatz in Landstuhl getasert. Die Einsatzkräfte sollen zuvor angegriffen worden sein. Kurze Zeit später war der Mann im Krankenhaus gestorben. Dass er wegen des Taserangriffs verstorben ist, konnte nicht nachgewiesen werden, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.10.2024 um 17:30 Uhr.

15:37 Uhr ++ Betriebe im Westen der Pfalz brauchen Nachwuchs ++ In der Pfalz suchen viele Betriebe händeringend nach Nachwuchskräften. Wie in den Vorjahren ist es für Arbeitgeber nach wie vor schwierig, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen. Das hat die Agentur für Arbeit mitgeteilt. Einerseits liege das am demografischen Wandel. Also es gibt momentan einfach mehr Leute, die in Rente gehen, als junge Arbeitskräfte, die dann nachkommen. Außerdem würden sich viele Jugendliche immer öfter für einen höheren Schulabschluss entscheiden und dann an die Uni gehen oder ein duales Studium machen, sagt die Agentur für Arbeit. Die Jugendlichen ließen sich auch länger Zeit mit der Berufswahl. In der Pfalz zeige sich, dass viele Heranwachsende bei ihrer Bewerbung immer öfter älter als 20 Jahre sind, so die Arbeitsagentur. Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz sagt, dass viele Betriebe fast für die Hälfte aller Ausbildungsstellen im vergangenen Jahr niemanden gefunden hätten. Grund dafür sei, dass sich teilweise auch niemand auf die Stellen beworben hat. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.10.2024 um 14:30 Uhr.

12:55 Uhr ++ Warnstreiks in Metall- und Elektroindustrie gehen weiter ++ Im Westen der Pfalz gehen heute die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie weiter. Nach Angaben der IG Metall legen auch die Beschäftigten der Maschinen-Hersteller John Deere und Gebrüder Pfeiffer in Kaiserslautern die Arbeit nieder. Außerdem ist die Eisengießerei Gienanth in Eisenberg von Streiks betroffen. Schon gestern hatten in der Westpfalz Mitarbeiter des Autositzherstellers Adient in Rockenhausen, des Opelwerks in Kaiserslautern und des Automobilzulieferers Borg Warner in Kirchheimbolanden gestreikt. Neben einem Lohnplus von sieben Prozent für die Beschäftigten fordert die Gewerkschaft für Azubis 170 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber in der Metallbranche bieten bisher eine Erhöhung von 3,6 Prozent mehr Gehalt über zwei Jahre an. Morgen geht es in die nächste Tarifrunde. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.10.2024 um 12:30 Uhr.

11:50 Uhr ++ Das geht an Halloween im Westen der Pfalz ++ Die Innenstadt von Zweibrücken vewandelt sich morgen ab 14 Uhr wieder in das inzwischen traditionelle Halloween-Spektakel. Auf dem Schloßplatz gibt es mehrere Essens- und Verkaufsstände. Kinder können Kürbisse schnitzen, Karussell fahren und bei einer Grusel-Kostüm-Show mitmachen. Ab 18 Uhr wird auf dem Zweibrücker Hallplatz mit einer Tanzshow und feuerspeienden Brunnen weitergefeiert. Das Halloween-Spektakel endet um 21 Uhr wieder auf dem Schloßplatz. Wo im Westen der Pfalz sonst noch überall Halloween gefeiert wird, lesen Sie in unserem Artikel: Ransweiler, Zweibrücken, Kaiserslautern Party, Spuk und Trubel So feiert der Westen der Pfalz Halloween Alle Jahre wieder kommen die Gespenster und Monster aus ihren Löchern: Am 31. Oktober ist nämlich Halloween. Auch dieses Jahr spukt es in der Westpfalz. 10:00 Uhr SWR4 am Mittwoch SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.10.2024 um 10:30 Uhr.

10:30 Uhr ++ Bürgerstiftung will Gaststätte in Rockenhausen eröffnen ++ In der Westpfalz gibt es immer weniger Dorfgaststätten. Dem wollen die Menschen in Marienthal am Donnersberg begegnen. In dem Stadtteil von Rockenhausen hat sich eine Bürgerstiftung gegründet, die dort ein leerstehendes Ausflugslokal sanieren will. Rund eine Million Euro sollen in den Umbau der so genannten Blockhütte fließen. Die Arbeiten sollen im Frühjahr losgehen. Die Stiftung will die Gaststätte dann auch selbst als Inklusionsbetrieb, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammen arbeiten, betreiben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.10.2024 um 9:30 Uhr.

7:47 Uhr ++ Höchste Auszeichnung für SV Schallodenbach ++ Der SV Schallodenbach aus dem Kreis Kaiserslautern ist mit der Sportplakette des Bundespräsidenten ausgezeichnet worden. Die Plakette ist eine Auszeichnung für besondere Verdienste im Sport. Der SV Schallodenbach setze sich dafür ein, Menschen zu verbinden und Talente zu fördern, sagte Sportminister Ebling (SPD) bei der Verleihung in Mainz. Die Sportplakette des Bundespräsidenten ist die höchste staatliche Auszeichnung für Vereine. Sie kann nur an Vereine verliehen werden, die mindestens 100 Jahre alt sind. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.10.2024 um 7:30 Uhr.