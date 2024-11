per Mail teilen

Das Unternehmen Wiptoec in Kaiserslautern wird gegen den Fachkräftemangel aktiv. Das Unternehmen will ein attraktiver Arbeitgeber sein und auf neuen Wegen Mitarbeiter finden.

Es ist Herbst und viele Regenjacken hängen an den Garderoben der Wipo-Wichtel, der Kindertagesstätte auf dem Werksgelände von Wipotec in Kaiserslautern. "Bewerber sprechen die Kita sehr oft aktiv an", sagt Jens Kühn, technischer Geschäftsführer des Unternehmens für Präzisionswaagen. Für ihn ist die Kita einer der Gründe, warum Mitarbeiter dem Unternehmen lange treu bleiben.

Von Bewerbern wird die Kita sehr oft aktiv angesprochen.

Attraktive Zusatzangebote für Mitarbeiter bei Wipotec in Kaiserslautern

Neben der Kita bietet Wipotec den Mitarbeiter ein Fitnessstudio, die Möglichkeit auf ein Jobrad und sucht Wege, wenn Mitarbeitende ins Ausland gehen möchten. "Wir wollen Angebote für alle Altersgruppen schaffen", so Kühn.

Und dieses Engagement des Unternehmens kommt bei den Mitarbeitenden gut an. "Hier findet man immer andere Verrückte, mit denen man Sport treiben kann, das ist unter anderem das coole an der Firma", sagt Mitarbeiter Timo Klein. Julia Münsterer, hat als Studentin bei Wipotec gearbeitet und ist geblieben. "Ich habe mich sehr wertgeschätzt gefühlt, als ich als studentische Mitarbeiterin zu Terminen im Ausland mitgenommen wurde." Azubi Nick Scheenkow hat seinen Arbeitgeber jetzt für einen Ausbildungs-Award vorgeschlagen.

Firma Wipotec in Kaiserslautern sorgt sich um den Fachkräftemangel. Die Mitarbeiter Timo Klein, Julia Münsterer und Nick Scheenkow arbeiten gerne dort. SWR

Der Fachkräftemangel macht kreative Lösungen notwendig

Wipotec legt viel Wert darauf, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, da das Unternehmen stark vom Fachkräftemangel betroffen ist. Aktuell hat Wipotec 24 Stellen ausgeschrieben und Probleme, diese zu besetzen. Besonders in der Produktion werden spezialisierte Arbeitskräfte benötigt, die oft nicht in der Westpfalz zu finden sind. "Unsere spannenden Jobs und Aufgaben sind oft an den Standort gebunden", erklärt Kühn.

Im qualifizierten Bereich wird es schwerer geeignete Bewerber zu finden, deshalb schaffen wir Zusatzangebote. Denn an sich haben wir hier spannende Jobs und Aufgaben.

Nicht nur in Kaiserslautern auf der Suche: Neues Denken beim Fachkräfte-Recruiting

Ein attraktiver Arbeitgeber zu sein reicht demnach nicht. Auch bei der Suche nach neuen Mitarbeitern wird Wipotec kreativ und baut sein Ausbildungsangebot aus. In stark spezialisierten Bereichen versucht das Unternehmen, Menschen mit ähnlicher Ausbildung anzusprechen.

Bei einem Job-Speed-Dating konnten sogar zwei neue Mitarbeiter gewonnen werden. "Das sind alles Dinge, bei denen wir uns neu ausprobieren und neue Zugänge finden wollen, als über den klassischen Bewerbungsprozess", so Kühn.

IHK Rheinland-Pfalz erwartet Zunahme des Fachkräftemangels

Wipotec setzt damit bereits viele Empfehlungen der IHK Rheinland-Pfalz gegen den Fachkräftemangel um. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen eine strategische Personalpolitik, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und kontinuierliche Weiterbildung, teilt die IHK mit. Trotzdem sieht die IHK langfristige Engpässe bei qualifizierten Kräften, besonders in technischen Berufen.

Fachkräfte werden in Kaiserslautern weiterhin dringend gesucht

Deshalb hat auch Jens Kühn trotz der Bemühungen von Wipotec um Mitarbeiter große Sorge, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren keine qualifizierten Fachkräfte mehr finden kann. "Besonders in den Bereichen, in denen der gesamte Bewerbermarkt dünn gesät ist", sagt Kühn.

Wenn das Unternehmen keine Mitarbeiter mehr findet, müsste Wipotec die Basistechnologie seiner Produkte zukaufen. "Das wäre sehr blöd", so Kühn. "Nur wer vollen Zugriff auf die Technologie hat, ist unabhängig von Dritten und kann schnell auf Kunden reagieren." Diese Unabhängigkeit ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit – denn ohne sie gäbe es am Ende weder Fitnessstudio noch Kita.