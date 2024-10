So feiert der Westen der Pfalz Halloween

Alle Jahre wieder – knapp zwei Monate vor dem Christkind – kommen erstmal die Gespenster und Monster aus ihren Löchern: Am 31. Oktober ist nämlich Halloween. Auch dieses Jahr spukt es in der Westpfalz.

"Trick or Treat" oder zu deutsch: "Süßes oder Saures" – mit diesem Spruch ziehen am Donnerstag wieder viele Kinder und Jugendliche von Tür zu Tür, in der Hoffnung, ein paar Süßigkeiten zu ergattern. Die Älteren zieht es dagegen eher auf Parties oder zu den gruselig geschmückten Halloweenhäusern. Wir haben ein paar Veranstaltungen herausgesucht:

Zweibrücken hat "Halloween-Spektakel" geplant

Um 14 Uhr beginnt in der Innenstadt von Zweibrücken das Spektakel auf dem Schloßplatz. Dort gibt es nach Angaben der Stadt mehrere Essens-, Getränke- und Verkaufsstände. Außerdem werden zwei Karussells aufgebaut. Vor allem die Kinder können Kürbisse schnitzen, Laternen basteln und Stockbrot über dem Lagerfeuer backen.

Kinder-Grusel-Kostüm-Show in Zweibrücken

Um 16 Uhr findet dann die Grusel-Kostüm-Show für Kinder statt. Da nur maximal 50 Kinder mitmachen können, wird um eine Anmeldung bis Mittwoch um 10 Uhr gebeten. Das Anmeldeformular und weitere Informationen gibt es hier.

Um 18 Uhr geht das Halloweenspektakel dann auf dem Hallplatz weiter. Dort gibt es eine Tanzshow mit Geistern, Gruselvolk und einem feuerspeienden Brunnen. Danach geht es gemeinsam zurück auf den Schloßplatz, wo das Fest um 21 Uhr endet.

In Ransweiler wird an Halloween getanzt

Die Dorfgemeinschaftshalle in Ransweiler im Donnersbergkreis verwandelt sich schon seit gut zwei Wochen in eine echte spooky Halloweendestination. Die Schwarzlichtbar ist schon so gut wie fertig hergerichtet.

Von 17 bis 20 Uhr steht die Halle erstmal ganz im Zeichen der jüngsten Halloween-Fans. Die können nach Herzenlust feiern – DJ-Musik inklusive. Ab 21 Uhr öffnet die Halle dann für alle Älteren. Tanzen zur Musik von mehreren DJs ist ebenso möglich wie Cocktails schlürfen oder in der Schwarzlichtbar chillen. Außerdem kommt das Team der Burgstubb Falkenstein mit seinem Foodtruck.

"Tower of Terror" im Kletterwald Kaiserslautern

Halloween hat der Kletterwald in Kaiserslautern bis Mitternacht geöffnet. Hinter den Bäumen, so heißt es von den Betreibern, lauern gruselige Wesen, die die Kletterer das Fürchten lehren. Außerdem ist alles gruselig dekoriert und beleuchtet. Der "Tower of Terror" ist höher als 16 Meter. Ihn dürfen Besucher ab 14 Jahren nutzen. Darüber hinaus wird es einen Fotowettbewerb geben. Die schönsten Halloweenkostüme werden prämiert.

Auch am Donnersberg wird Halloween gefeiert

In Steinbach im Donnersbergkreis besinnt man sich auf die Ursprünge von Halloween. Dort im Keltendorf wird nämlich am 31. Oktober ab 17 Uhr das Samhain-Fest gefeiert. Die Kelten haben an Samhain den Beginn des neuen Jahres gefeiert – und dabei ausgiebig gefeiert, getafelt und getrunken. Das wird auch im Keltendorf möglich sein: es gibt unter anderem keltischen Eintopf und Met. Außerdem können Kinder in Workshops keltische Lederbeutel und Strohpuppen basteln, Stockbrot backen und sich im Speerwerfen messen. Um 19 Uhr beginnt ein Fackelzug und eine Stunde später wird eine Irish-Folk-Band in der Taverne aufspielen.

Im Keltendorf in Steinbach im Donnersbergkreis wird die keltische Tradition Samhain begangnen, die ein Vorläufer von Halloween ist. Pressestelle Donnersberg Touristik

Kindergottesdienst und Geschichten in Dörrmoschel

Von 14 bis 18 Uhr wird es rund um die protestantische Kirche in Dörrmoschel gruselig. Aber nur ein kleines bisschen. Die Kirchengemeinde veranstaltet nämlich einen Halloween-Kindertag. Dabei können die Kinder basteln und Geschichten rund um Halloween und den Reformationstag erleben. Außerdem gibt es einen Kindergottesdienst.